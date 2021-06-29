Anti-fan đòi mượn chồng để 'nhân giống' trong 1 tuần, Hòa Minzy 'xéo xắt' lại ngay khiến ai nấy cũng hả dạ

Trước một bình luận có phần kém duyên trên trên bài đăng cùa mình, Hòa Minzy đã có một màn đối đáp khiến đối phương phải "á khẩu" vì quê chữ ê kéo dài.

Từ khi công khai khuôn mặt của con trai đầu lòng cùng ông xã đại gia, Hòa Minzy nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ ngoại hình đáng yêu của con mình. Qua những hình ảnh và video cô đăng tải trên MXH, công chúng nhiều lần phải xuýt xoa vì độ dễ thương của bé Bo (tên thân mật của con trai Hòa Minzy).

Con trai Hòa Minzy được chú ý vì vẻ ngoài đáng yêu - Ảnh: FBNV Mới đây, vào tối ngày 27/6, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ có gọi điện livstream cho chồng tại Úc để chúc mừng sinh nhật, vì lý do dịch bệnh ông xã cô chưa thể về Việt Nam. Điểm nhấn của clip là vẻ đáng yêu, hoạt bát của Bo khiến dân tình thay nhau thả tim.



2 mẹ con nữ ca sĩ gọi cho bố đang ở Úc để chúc mừng sinh nhật - Ảnh: Chụp màn hình Nhưng nồi canh nào cũng phải có một con sâu, dưới bài đăng của nữ ca sĩ, xuất hiện một bình luận khá kém duyên với nội dung muốn "mượn" ông xã của Hòa Minzy về để "nhân giống" ra một cháu bé kháu khỉnh như con của cô. Người này viết: "Hòa Minzy! Vậy em có chịu không? Cho chị mượn ông xã em 1 tuần, chị muốn nhân giống sinh ra thằng cu Bo thứ 2". Nhanh chóng sau đó, Hòa Minzy liền phản bác lại rằng: "Có chắc là chỉ cần ông xã em là nhân giống ra được Bo thứ 2 không ạ?". Bình luận này của nữ ca sĩ vừa thể hiện được cô là một người có EQ cao, vừa là cách đối đáp cao tay khi vừa khiến đối phương ê chề mà bản thân vẫn không kém đi tí thần thái nào.



Bình luận kém duyên và câu trả lời của Hòa Minzy - Ảnh: Chụp màn hình

Bé Bo được khen là bản sao tí hon của bố - Ảnh: FBNV Cách đây không lâu, Hòa Minzy từng lên tiếng khi dân tình đồn đại về mối quan hệ của cô và ông xã đại gia. Cô cho biết, bản thân không phải là người xem trọng việc kết hôn nên dù cho chưa tổ chức hôn lễ, cô và bạn đời vẫn yêu thương và chung sống với nhau như vợ chồng.

Tuy còn bé xíu, Bo đã là một hot-Insta với lượng follow khủng - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, con trai của nữ ca sĩ hiện là một trong những nhóc tì nhận được nhiều sự chú ý của CĐM bởi ngoại hình đáng yêu và những khoảnh khắc hài hước được mẹ ruột chia sẻ trên MXH.

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