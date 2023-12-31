Người đẹp Bùi Thị Xuân Hạnh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Học trò của Vũ Thu Phương hiện 22 tuổi, quê Ninh Bình, cao 1,73 m và số đo ba vòng 82-60-88 cm.

Tối 31/12, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 chính thức diễn ra tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 đã thuộc về người đẹp Bùi Thị Xuân Hạnh (SBD 579). Học trò của Vũ Thu Phương hiện 22 tuổi, quê Ninh Bình, cao 1,73 m và số đo ba vòng 82-60-88 cm.

Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về người đẹp Hoàng Thị Nhung (SBD 676). Cô sở hữu chiều cao 1,79 m cùng số đo ba vòng 85-60-99 cm.

Phương Hạnh cao 1,73 m và số đo ba vòng 82-60-88 cm.

Trong đêm thi quan trọng này, dàn thí sinh sẽ lần lượt trải qua các nội dung chính gồm: Đồng diễn - Công bố danh sách Top 16; Top 16 trình diễn bikini; Công bố Top 10 và Top 10 trình diễn trang phục dạ hội; Công bố Top 5 và thông báo mở cổng bình chọn Top 2; Top 5 ứng xử và chọn Top 2 hùng biện, trình bày kế hoạch hành động tương lai. Người đẹp chiến thắng sẽ trở thành chủ nhân của vương miện "Tre'15 The Crown", giải thưởng bằng tiền mặt giá trị 300 triệu đồng, quyền đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc thế giới...

Hoa hậu Ngọc Châu tại đêm chung kết

Có mặt trong đêm Chung kết, Hoa hậu Ngọc Châu có những chia sẻ xúc động trước thời khắc trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

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