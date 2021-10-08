“Ác” như Việt Hương, hết bắt đàn em đội vớ da lại bắt... ăn giấy mà còn phải khen ngon?!

Sau khi bắt Thuận Nguyễn đội vớ da, Việt Hương tiếp tục bắt đàn em...ăn giấy mà còn phải khen ngon?!

Phần 2 của “Tiếp chiêu đi chờ chi” tập 2 vừa phát sóng đòi hỏi người chơi tốn nhiều sức lực nhất. Nếu như tập 1 các diễn viên phải tạo ra tình huống dựa trên từ khóa cho sẵn, thì ở tập 2 các tiểu phẩm phải có kèm đạo cụ trên sân khấu. Tuy nhiên, các đạo cụ phải xuất hiện trong vở kịch bằng một chức năng khác. Ví dụ Thuận Nguyễn đã dùng chiếc ghế xếp để hình tượng hóa cho một chiếc ô, đôi vớ da được ví là mặt nạ đắp mặt, hay Tuấn Dũng và Hữu Tín đã quy định chiếc mũ bảo hiểm là quả bóng

Tưởng chừng khi cùng một đội các nghệ sĩ sẽ hợp tác ăn ý cùng nhau, nhưng Thuận Nguyễn đã trải qua cảm giác rùng mình khi ráp đội cùng đàn chị Việt Hương. Bằng khả năng lanh lẹ trong mọi tình huống, nữ nghệ sĩ nhanh chóng tìm ra nhiều tình huống để “hãm hại” đàn em nhằm tạo ra tiếng cười cho vở diễn.

Được giao cho đạo cụ là một cuộn giấy, hai diễn viên đồng thuận sẽ diễn cảnh một cặp đôi đang nướng khô mực. Việt Hương đã nhanh trí cho biết mình bị dị ứng với món ăn này, và ép Thuận Nguyễn phải “thưởng thức” món ăn kia.

Mặc cho Thuận Nguyễn nhăn nhó, Việt Hương vẫn kiên quyết ép nam diễn viên phải ăn thử “món khô mực nướng” và phải tấm tắc khen ngon. Để đảm bảo nội dung tiểu phẩm, trai đẹp Thuận Nguyễn cũng cắn răng để vượt qua tình huống này. Trước đó, anh còn phải đội cả vớ da vào đầu vì luật chơi quy định chiếc vớ là mặt nạ dưỡng da.

Ảnh: BTC

‘Gia tài’ nghệ thuật ‘khủng' của Chi Pu không phải ngôi sao nào cũng làm được trước khi 'Mỹ tiến' Cuối tháng 9 vừa qua, Chi Pu thông báo đột ngột sang Mỹ để du học gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ, bởi suốt 8 năm miệt mài làm nghệ thuật, “gia tài" cống hiến của cô dành cho nền nghệ thuật nước nhà không hề nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ac-nhu-viet-huong-het-bat-dan-em-doi-vo-da-lai-bat-an-giay-ma-con-phai-khen-ngon-429485.html