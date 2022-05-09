Yoona và Seo Hyun hội ngộ trên thảm đỏ Beaksang: Một người trong sáng và một người sexy, bạn yêu ai hơn?

Sao quốc tế 09/05/2022 17:38

Hai thành viên Girls 'Generation, Yoona và Seo Hyun mới đây đã có dịp tái ngộ khi cùng tham dự lễ trao giải "Baeksang Arts Awards" lần thứ 58. Cả hai xuất hiện trên thảm đỏ trong trang phục váy trắng tựa như những nữ thần, thành công thu hút sự chú ý của công chúng.

Vào ngày 6/5, Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 58 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc (KINTEX) ở Ilsan để tôn vinh những bộ phim truyền hình, chương trình và bộ phim xuất sắc nhất được phát sóng. Suzy, YoonA, Seohyun (SNSD), Park Bo Gum, Jung Hae In, Kim Tae Ri và dàn sao đình đám đã cùng đổ bộ thảm đỏ lễ trao giải hoành tráng này và ngay lập trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội thời điểm hiện tại.

Yoona và Seo Hyun hội ngộ trên thảm đỏ Beaksang: Một người trong sáng và một người sexy, bạn yêu ai hơn? - Ảnh 1
Yoona và Seo Huyn có dịp tái ngộ tại thảm đỏ Beaksang lần thứ 58

Trong số đó, hai thành viên Yoona và Seo Hyun của nhóm nhạc Girls' Generation, những người đang hoạt động với tư cách là diễn viên, cũng lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ. Và sự đối lập giữa họ là một người trong sáng, người kia thì quyến rũ, đã trở thành một chủ đề nóng trên cộng đồng mạng gần đây.

Đầu tiên là Yoona, người được đánh giá cao với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc đình đám Girls' Generation, ngoài ra cô còn được mọi người biết đến là một diễn viên tài năng của màn ảnh Hàn. Tại thảm đỏ sự kiện lần này, Yoona xuất hiện với mái tóc dài xoăn nhẹ, mặc chiếc váy trắng lệch vai, vóc dáng cao ráo trông rất hút mắt.

Yoona và Seo Hyun hội ngộ trên thảm đỏ Beaksang: Một người trong sáng và một người sexy, bạn yêu ai hơn? - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp trong trẻo và vô cùng nữ tính của Yoona ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của thảm đỏ lần này

Sau đó là Seo Huyn, người đã từng bước khẳng định vị thế của mình qua nhiều bộ phim truyền hình và đang trên đà lấn sân sang màn ảnh rộng. Seo Huyn tham dự sự kiện xinh đẹp với mái tóc đen dài suông thẳng cùng váy trắng trễ vai khoe vóc dáng gợi cảm quyến rũ. Màn xuất hiện với phong cách gợi cảm này của cô nàng cũng tốn không ít giấy mực của cánh nhà báo phóng viên.

Yoona và Seo Hyun hội ngộ trên thảm đỏ Beaksang: Một người trong sáng và một người sexy, bạn yêu ai hơn? - Ảnh 3
Em út SNSD - Seo Hyun xuất hiện như một thiên kim đài các

Hai thành viên của Girls' Generation đều có dáng người cao và mảnh mai, khí chất thanh tao, quyến rũ. Dù đều diện trang phục trắng, nhưng một người lại thể hiện sự trong sáng, người kia thì lại gợi cảm ngút trời, một chín một mười, không thể phân thắng bại.

Bạn nghĩ gì về hai người có những điểm giống nhau nhưng phong thái lại hoàn toàn khác nhau? Bạn thích khí chất và trang phục của ai hơn?

Yoona và Seo Hyun hội ngộ trên thảm đỏ Beaksang: Một người trong sáng và một người sexy, bạn yêu ai hơn? - Ảnh 4
Yoona và Seo Hyun hội ngộ trên thảm đỏ Beaksang: Một người trong sáng và một người sexy, bạn yêu ai hơn? - Ảnh 5

Những cô nàng Girls’ Generation sẽ trông như thế nào trong các bộ váy cưới?

Những cô nàng Girls’ Generation sẽ trông như thế nào trong các bộ váy cưới?

Girls' Generation hay còn được gọi là SNSD, là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi công ty SM Entertainment. Trong số những nhân vật nổi bật của Hàn Quốc và các nhóm nhạc K-pop nổi tiếng nhất trên toàn thế giới, Girls' Generation đã giành được nhiều lời khen ngợi và được mệnh danh là "Nhóm nhạc nữ quốc dân" ở Hàn Quốc.

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