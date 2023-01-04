Xôn xao tin Dương Tử 'yêu lại từ đầu' Thành Nghị trong dự án phim chuyển thể

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Dương Tử và Thành Nghị sẽ tái hợp trong dự án phim chuyển thể mới.

Là bộ phim đánh dấu màn hợp tác của hai lưu lượng rất được quan tâm của Cbiz Dương Tử và Thành Nghị nên bộ phim Trầm Vụn Hương Phai gặt hái được nhiều thành tích đáng nể. Trong phim, "phản ứng hóa học" giữa Dương Tử và Thành Nghị là yếu tố giúp phim nóng dần từng ngày. Thành Nghị còn được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "nam thần cổ trang", xuất hiện trong Trầm Hương Như Tiết tên tuổi của nam diễn viên thường xuyên lọt vào top hot search. Điều này chứng tỏ sức hút của cặp đôi Dương Tử - Thành Nghị và bộ phim dài tập đang rất được quan tâm.

Sau dự án Trầm Vụn Hương Phai, những tưởng Dương Tử và Thành Nghị khó lòng tái hợp trong dự án mới, do mâu thuẫn cực căng giữa hai người và công ty chủ quản - Hoan Thụy Thế Kỷ năm đó. Cụ thể, vốn dĩ vai nữ chính Nhan Đàm (trong Trầm Vụn Hương Phai) đã định là Cảnh Điềm, nhưng vì tranh chấp với đoàn phim nên "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" đã bỏ vai. Kết quả, sau nhiều lần "đưa đẩy", Dương Tử với tư cách nghệ sĩ cùng công ty với Thành Nghị, lại vốn có sẵn nhiệt, nên được chỉ định thế vào chỗ Cảnh Điềm để lại.

Điều này đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ cực lớn, người hâm mộ Dương Tử thì vô cùng bức xức vì hành vi thiên vị này của Hoan Thụy Thế Kỷ. Song, mới đây, bộ phim chuyển thể Trần Ai Lạc Định, vai nam nữ chính đang tiếp xúc với Thành Nghị và Dương Tử khiến cả cộng đồng mạng được phen xôn xao. Hiện tại, trong khi Dương Tử vừa mới khai máy bộ phim hiện đại Tình Yêu 199, thời gian quay dự kiến là 140 ngày. Ngoài ra, phía Thành Nghị cũng chẳng kém cạnh, anh vẫn đang trong trạng thái "chờ nhập đoàn", do đoàn phim Anh Hùng Chí vẫn chưa chọn được "ngày lành tháng tốt" để ghi hình. Nhìn chung, cả hai đều bận rộn với hoạt động cá nhân, thử hỏi thời gian đâu để Thành Nghị và Dương Tử tiếp xúc thêm một kịch bản khác. Do đó, thông tin này khá khiến dân tình ngỡ ngàng và hoang mang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-duong-tu-yeu-lai-tu-au-thanh-nghi-trong-du-an-phim-chuyen-the-542770.html