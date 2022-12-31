Liệu bộ phim 'Trường Tương Tư' rơi vào thế khó vì phát ngôn 'vạ miệng' của Dương Tử?

Mới đây, trong một buổi chia sẻ với công chúng, Dương Tử đã có những phát ngôn bị đánh giá là kém duyên khi nói về phim " Trường tương tư ". Cụ thể, mỹ nhân họ Dương khẳng định "Trường tương tư" không phải là một bộ phim thần tượng. Cô nói thêm, rất nhiều người sẽ có suy nghĩ đây là một bộ phim cổ trang thần tượng nhưng khi cô đọc kịch bản, bản thân đã thấy nó rất chân thực.

Tất cả tình tiết, nhân vật trong phim đều khiến Dương Tử suy ngẫm. Dương Tử còn khẳng định, câu chuyện trong "Trường tương tư" không chỉ tạo nên một cái kết quá hư cấu mà mỗi nhân vật đều có linh hồn của họ.

Ngay sau đó, những chia sẻ của Dương Tử nhanh chóng vấp phải rất nhiều sự chỉ trích của một bộ phận khán giả khi cho rằng, nữ diễn viên đang làm lố, quên mất đi quá khứ và nâng bộ phim "Trường tương tư" lên. Nhiều khán giả cho rằng, chính Dương Tử là người nổi lên nhờ những bộ phim thần tượng. Chính vì thế, cô phát ngôn như vậy là đang phủi bỏ dòng phim từng định hình nên tên tuổi của mình. Hơn nữa, một số khán giả cũng cho rằng Dương Tử tự cao khi đã vội đánh giá một tác phẩm chưa ra mắt như "Trường tương tư". Theo đó, nhiều người bày tỏ quan điểm rằng nữ diễn viên nên để khán giả nhận định thay vì tự nói ra những điều tạo nên tranh cãi.

Mặc dù vấp phải tranh cãi, tuy nhiên không thể phủ nhận bộ phim "Trường tương tư" là một trong những tác phẩm cổ trang được mong đợi nhất hiện nay. Hiện tại, "Trường tương tư" có thành công hay không còn chưa thể khẳng định. Song, với những phát ngôn vạ miệng của mình, Dương Tử phần nào mất điểm trong lòng công chúng.

Tiểu thuyết “Trường Tương Tư” nổi tiếng của Đồng Hoa được chuyển thể thành phim với Dương Tử là nữ chính. Đóng cùng Dương Tử là 3 nam diễn viên trẻ tuổi gồm: Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi. Tuy nguyên tác nổi tiếng và được yêu thích, dàn diễn viên cũng có tiếng và diễn xuất được đánh giá khá tốt.

Dương Tử đảm nhận vai nữ chính Tiểu Yêu, hay còn gọi là Cao Tân Cửu Dao. Trong nguyên tác, ban đầu, Tiểu Yêu sống dưới thân phận một thầy thuốc chữa bệnh ở một trấn nhỏ, trong thân phận con trai. Về sau, thân phận thật của Tiểu Yêu mới được tiết lộ.