Xôn xao thông tin Triệu Lệ Dĩnh bị chèn ép đòi sửa kịch bản trong Dữ Phượng Hành

Sao quốc tế 05/07/2022 09:16

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ và bàn tán xôn xao trước thông tin đưa ra cho biết Triệu Lệ Dĩnh đang bị phía tư bản chèn ép đòi sửa kịch bản.

Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã chính thức tham gia vào đoàn làm phim Dữ Phượng Hành với vai trò nam nữ chính. Không chỉ đảm nhận vai nữ chủ Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh còn thử sức với một vị trí mới là giám chế cho phim. Song, mới đây, cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao trước thông tin cho biết nàng tiểu Hoa đang bị phía tư bản chèn ép ở phim trường Dữ Phượng Hành.

Tin tức được đưa ra cho biết, phía tư bản đứng đằng sau Dữ Phượng Hành đang muốn sửa kịch bản để nhét thêm người mới. Trước đây, khi đồng ý nhận vai Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh đã yêu cầu đảm nhận thêm vai trò giám chế để ngăn cản chuyện này. Tuy nhiên thực tế chứng minh, chỉ sức của nàng tiểu Hoa thì không thể chống lại tư bản đằng sau.

Xôn xao thông tin Triệu Lệ Dĩnh bị chèn ép đòi sửa kịch bản trong Dữ Phượng Hành - Ảnh 1

Tình hình hiện tại trên phim trường Dữ Phượng Hành đang vô cùng căng thẳng. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh nhất quyết giữ nguyên kịch bản ban đầu thì phía tư bản cũng tạo sức ép lên đoàn làm phim. Nhiều cư dân mạng cho rằng, dù Triệu Lệ Dĩnh có trở thành đạo diễn của Dữ Phượng Hành thì cũng không thể ngăn cản chuyện này. Đa số đều cho rằng nếu kịch bản bị sửa chắc chắn sẽ khiến phim mất lòng khán giả khi lên sóng.

Dữ Phượng Hành là dự án phim đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm kể từ Sở Kiều Truyện. Đây là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Bổn Vương Ở Đây. Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính Thẩm Ly hay Bích Thương Vương, một tướng quân của ma giới. Vì không muốn kết hôn với Phất Dung Quân, tôn nhi thứ 33 của Đế quân, Thẩm Ly đã trốn xuống nhân gian.

Trong công cuộc đào hôn, Thẩm Ly gặp nạn, trọng thương. Cô gặp Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân thủ vai) - vị Thần quân thượng cổ duy nhất hiện tại của tam giới, và được cứu giúp. Mối "nghiệp - duyên" của cả hai cũng bắt đầu từ đây.

Hiện tại, bộ phim vẫn đang trong quá trình khởi quay và dự kiến sẽ được lên sóng vào đầu năm sau.

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