Xôn xao hình ảnh Châu Tấn quát mắng nhân viên tại hậu trường quay quảng cáo

Sao quốc tế 15/12/2022 21:50

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi xôn xao trước loạt ảnh Châu Tấn nghi vấn quát mắng nhân viên trong hậu trường quay quảng cáo.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ngắn ghi lại cảnh Châu Tấn đang quay quảng cáo đã thu hút hàng nghìn người xem và bình luận. Cụ thể, nữ diễn viên mặc một chiếc váy chữ V khoét sâu, buộc tóc cao cùng lối trang điểm nhẹ trông rất tao nhã.

Tuy nhiên, thông qua đoạn clip, Châu Tấn thể hiện sự mất bình tĩnh tại hiện trường. Cô quát mắng nhân viên với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến nhiều người cho rằng vốn một người hiền lành mà mất bình tĩnh chắc chắn có ai đó đã chọc giận nữ diễn viên. Một số người khác cho biết Châu Tấn tức giận trông rất đáng sợ.

Xôn xao hình ảnh Châu Tấn quát mắng nhân viên tại hậu trường quay quảng cáo - Ảnh 1

 

Châu Tấn đã 48 tuổi, có thể giữ được phong thái và vóc dáng như vậy quả thực hiếm có. Dân tình cũng ghen tị và nói rằng “vẻ đẹp bất bại của thời gian”. Chính vì vậy, suốt bao năm qua, Châu Tấn vẫn luôn là tượng đài nhan sắc, là Đại hoa đán đình đám nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ sở hữu khả năng diễn xuất đỉnh cao, vẻ đẹp của Châu Tấn cũng thu hút người xem, khiến dân tình mỗi lần nhìn vào đều u mê không lối thoát. Bởi vậy, không bất ngờ khi các chủ đề liên quan đến nhan sắc của Châu Tấn vẫn luôn nhận về nhiều sự quan tâm.

Xôn xao hình ảnh Châu Tấn quát mắng nhân viên tại hậu trường quay quảng cáo - Ảnh 2

 

Hiện tại, Châu Tấn có ít tác phẩm hơn trước. Bởi cô bây giờ yêu cầu đối với vai diễn ngày càng cao, đối với kịch bản cũng cực kỳ nghiêm khắc. Về đời tư, Châu Tấn cũng nhiều lần bị bắt gặp đi chơi cùng bạn trai tin đồn kém cô 13 tuổi - Trác Việt. Cả hai đã cùng về quê thăm bố mẹ. Về mối quan hệ này, Châu Tấn chưa từng đề cập hay phản hồi về nó.

Xôn xao hình ảnh Châu Tấn quát mắng nhân viên tại hậu trường quay quảng cáo - Ảnh 3

Trước Trác Việt, Châu Tấn có cuộc hôn nhân 6 năm với tài tử Cao Thánh Viễn. Cặp đôi xác nhận ly hôn vào tháng 12/2020. Châu Tấn cũng từng bị đồn yêu đồng giới Đậu Tĩnh Đồng - con gái của Vương Phi.Dân mạng đều mong Châu Tấn sớm có được cái kết viên mãn.

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