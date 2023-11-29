Xa Thị Mạn diện đồ công sở trong phim mới: Bất ngờ về nhan sắc ở tuổi U50, nhận được 'cơn mưa' lời khen vì kỹ năng diễn xuất

Sao quốc tế 29/11/2023 19:19

Mới đây, "chị đại" Xa Thi Mạn gây chú ý với vai chính trong series Nữ Hoàng Tin Tức do TVB sản xuất.

Trong phim Nữ Hoàng Tin Tức do TVB sản xuất, Xa Thi Mạn vào vai Văn Tuệ Tâm, một nữ phát thanh viên kỳ cựu, dày dặn kinh nghiệm và được nhiều đồng nghiệp tín nhiệm.

Sau khi ra mắt, bộ phim nhận nhiều lời khen vì giúp khán giả hiểu rõ hơn về hoạt động của ngành báo chí - truyền hình. Đặc biệt, màn thể hiện của Xa Thi Mạn cũng là một yếu tố giúp tạo nên thành công của bộ phim. Đặc biệt, ngoại hình và gu thời trang của nữ chính cũng là những điểm được nhiều người hết lời khen ngợi.

Xa Thị Mạn diện đồ công sở trong phim mới: Bất ngờ về nhan sắc ở tuổi U50, nhận được 'cơn mưa' lời khen vì kỹ năng diễn xuất - Ảnh 1Xa Thị Mạn diện đồ công sở trong phim mới: Bất ngờ về nhan sắc ở tuổi U50, nhận được 'cơn mưa' lời khen vì kỹ năng diễn xuất - Ảnh 2

Theo HK01, trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả thậm chí tổ chức các cuộc bình chọn ra 10 bộ trang phục được yêu thích nhất của nhân vật Tuệ Tâm. Các netizen cũng để ý ekip Nữ Hoàng Tin Tức sản xuất đầu tư rất chỉn chu vào khâu phục trang. Những stylist được mời đều là những người uy tín trong nghề, từng đoạt nhiều giải thưởng lớn về phim ảnh.

Quần áo trong phim cũng được khen tôn lên tính cách của Tuệ Tâm. Trong phim, nữ chính được miêu tả là người độc lập và kiên định. Để đạt được mục tiêu này, ekip đã phối khoảng 35 tạo hình dành riêng cho nữ chính, dựa trên các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời cô, gồm thời kỳ mới vào nghề, thời kỳ dần được đồng nghiệp công nhận và khi đã trở thành nhân vật lão làng trong giới truyền hình.

Xa Thị Mạn diện đồ công sở trong phim mới: Bất ngờ về nhan sắc ở tuổi U50, nhận được 'cơn mưa' lời khen vì kỹ năng diễn xuất - Ảnh 3Xa Thị Mạn diện đồ công sở trong phim mới: Bất ngờ về nhan sắc ở tuổi U50, nhận được 'cơn mưa' lời khen vì kỹ năng diễn xuất - Ảnh 4Xa Thị Mạn diện đồ công sở trong phim mới: Bất ngờ về nhan sắc ở tuổi U50, nhận được 'cơn mưa' lời khen vì kỹ năng diễn xuất - Ảnh 5

 

Nữ hoàng tin tức lấy bối cảnh ở bộ phận sản xuất tin tức của một đài truyền hình danh tiếng, đây là nơi mà những biên tập viên, phát thanh viên cạnh tranh quyết liệt để giành được lợi thế trong công việc.

Đặc biệt, Nữ hoàng tin tức đánh dấu màn trở lại của Xa Thi Mạn trên màn ảnh nhỏ Hồng Kông sau Ván bài định mệnh (2017) và xuất hiện với vai khách mời trong Những kẻ ba hoa (2018). Sau khi rời TVB, mỹ nhân 7X đẩy mạnh hoạt động tại thị trường đại lục và gặt hái được thành công với các bộ phim Diên Hi công lược, Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Yến vân đài…

 

Ngoài Xa Thi Mạn, Nữ hoàng tin tức còn quy tụ dàn sao Hồng Kông sáng giá: Mã Quốc Minh, Đàm Tuấn Ngạn, Lý Thi Hoa, Cao Hải Ninh, Hà Quảng Bái… 

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