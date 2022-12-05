Vượt mặt dàn nam thần Cbiz, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khiến người hâm mộ 'sướng rơn' khi lọt top 100 người nổi tiếng nhất năm 2022

Mới đây, nền tảng mạng xã hội Tumblr công bố bảng xếp hạng 100 người nổi tiếng nhất năm 2022. Theo đó, nhiều người nổi tiếng từ các nước châu Âu như Tom Holland, Selena Gomez, Emma Watson cũng… góp mặt. Đáng chú ý, trong danh sách này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là 2 sao nam hiếm hoi của châu Á lọt bảng xếp hạng.

Theo bảng xếp hạng mà Tumblr công bố, Vương Nhất Bác xếp thứ 81, tụt 54 bậc so với năm 2021. Còn Tiêu Chiến xếp ở vị trí sau đó không xa là hạng thứ 89. Với kết quả này, đây được coi là một niềm vinh hạnh và tự hào với một ngôi sao giải trí của Châu Á.

Top 100 người nổi tiếng nhất năm 2022 theo Tumblr:

1. Queen Elizabeth II 2. Joseph Quinn 3. Andrew Garfield 4. Tom Holland 5. Chris Evans 6. Taika Waititi 7. Oscar Isaac 8. Robert Pattinson 9. Misha Collins 10. Tobey Maguire 11. Joe Keery 12. Zendaya 13. Sebastian Stan 14. Jensen Ackles 15. Elon Musk 16. Pedro Pascal 17. Chris Pine 18. Rhys Darby 19. Neil Gaiman 20. Henry Cavill 21. Florence Pugh 22. Maya Hawke 23. Chris Pratt 24. Will Smith 25. Alex Hirsch 26. Johnny Depp 27. Kit Connor 28. Mads Mikkelsen 29. Ewan McGregor 30. Tom Hiddleston 31. Sadie Sink 32. Hayden Christensen 33. Dana Terrace 34. Hailee Steinfeld 35. Timothee Chalamet 36. Joey Batey 37. Matt Smith 38. Tom Sturridge 39. Dylan O’Brien 40. Katie McGrath 41. Joe Locke 42. Finn Wolfhard 43. Alfred Molina 44. Keanu Reeves 45. Noah Schnapp 46. Benedict Cumberbatch 47. Zoë Kravitz 48. Hugh Dancy 49. David Tennant 50. Elizabeth Olsen 51. Hayao Miyazaki 52. Natalia Dyer 53. Apo Nattawin 54. Charlie Cox 55. Tom Hardy 56. Paul Dano 57. Jamie Campbell Bower 58. Mile Phakphum 59. Jodie Whittaker 60. Sydney Sweeney 61. Chris Rock 62. Chris Hemsworth 63. Alexa Demie 64. Ryan Reynolds 65. Nichelle Nichols 66. Marilyn Monroe 67. Amber Heard 68. Barry Keoghan 69. Natalie Portman 70. Harvey Guillén 71. Selena Gomez 72. David Jenkins 73. Con O’Neill 74. Christopher Eccleston 75. Tessa Thompson 76. Simone Ashley 77. Jonathan Bailey 78. Jodie Comer 79. Walker Scobell 80. Bella Hadid 81. Wang Yibo 82. Betty White 83. Scarlett Johansson 84. Anne Hathaway 85. Emma Watson 86. Millie Bobby Brown 87. Jared Padalecki 88. Ana De Armas 89. Xiao Zhan 90. Oliver Stark 91. Bible Wichapas 92. Prince William 93. Angelina Jolie 94. Toby Fox 95. Jack Black 96. John Mulaney 97. Michael Sheen 98. Blake Lively 99. Ryan Guzman 100. Anya Taylor-Joy

Truyền thông Cbiz đánh giá Vương Nhất Bác là nghệ sĩ đa tài thế hệ mới, khi vừa có khả năng vũ đạo tốt, ngoại hình thu hút, phong cách thời thượng và diễn xuất khá. Nổi tiếng sau "Trần tình lệnh", Vương Nhất Bác liên tục phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc và tham gia nhiều chương trình tạp kỹ.

Còn về Tiêu Chiến hiện cũng là một trong những nam diễn viên có lượng fan đông đảo nhất nhì Cbiz. Với sự ủng hộ nhiệt tình từ dàn fan hâm mộ vô cùng đông đảo lại hết sức trung thành của mình, danh tiếng và sức nóng của Tiêu Chiến chỉ có tăng chứ không hề giảm.