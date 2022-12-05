Vượt mặt dàn nam thần Cbiz, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khiến người hâm mộ 'sướng rơn' khi lọt top 100 người nổi tiếng nhất năm 2022

Tumblr đã công bố Top 100 người nổi tiếng nhất nền tảng mạng xã hội này trong năm 2022 vừa qua.
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Mới đây, nền tảng mạng xã hội Tumblr công bố bảng xếp hạng 100 người nổi tiếng nhất năm 2022. Theo đó, nhiều người nổi tiếng từ các nước châu Âu như Tom Holland, Selena Gomez, Emma Watson cũng… góp mặt. Đáng chú ý, trong danh sách này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là 2 sao nam hiếm hoi của châu Á lọt bảng xếp hạng.
Theo bảng xếp hạng mà Tumblr công bố, Vương Nhất Bác xếp thứ 81, tụt 54 bậc so với năm 2021. Còn Tiêu Chiến xếp ở vị trí sau đó không xa là hạng thứ 89. Với kết quả này, đây được coi là một niềm vinh hạnh và tự hào với một ngôi sao giải trí của Châu Á.
Top 100 người nổi tiếng nhất năm 2022 theo Tumblr:
1. Queen Elizabeth II
2. Joseph Quinn
3. Andrew Garfield
4. Tom Holland
5. Chris Evans
6. Taika Waititi
7. Oscar Isaac
8. Robert Pattinson
9. Misha Collins
10. Tobey Maguire
11. Joe Keery
12. Zendaya
13. Sebastian Stan
14. Jensen Ackles
15. Elon Musk
16. Pedro Pascal
17. Chris Pine
18. Rhys Darby
19. Neil Gaiman
20. Henry Cavill
21. Florence Pugh
22. Maya Hawke
23. Chris Pratt
24. Will Smith
25. Alex Hirsch
26. Johnny Depp
27. Kit Connor
28. Mads Mikkelsen
29. Ewan McGregor
30. Tom Hiddleston
31. Sadie Sink
32. Hayden Christensen
33. Dana Terrace
34. Hailee Steinfeld
35. Timothee Chalamet
36. Joey Batey
37. Matt Smith
38. Tom Sturridge
39. Dylan O’Brien
40. Katie McGrath
41. Joe Locke
42. Finn Wolfhard
43. Alfred Molina
44. Keanu Reeves
45. Noah Schnapp
46. Benedict Cumberbatch
47. Zoë Kravitz
48. Hugh Dancy
49. David Tennant
50. Elizabeth Olsen
51. Hayao Miyazaki
52. Natalia Dyer
53. Apo Nattawin
54. Charlie Cox
55. Tom Hardy
56. Paul Dano
57. Jamie Campbell Bower
58. Mile Phakphum
59. Jodie Whittaker
60. Sydney Sweeney
61. Chris Rock
62. Chris Hemsworth
63. Alexa Demie
64. Ryan Reynolds
65. Nichelle Nichols
66. Marilyn Monroe
67. Amber Heard
68. Barry Keoghan
69. Natalie Portman
70. Harvey Guillén
71. Selena Gomez
72. David Jenkins
73. Con O’Neill
74. Christopher Eccleston
75. Tessa Thompson
76. Simone Ashley
77. Jonathan Bailey
78. Jodie Comer
79. Walker Scobell
80. Bella Hadid
81. Wang Yibo
82. Betty White
83. Scarlett Johansson
84. Anne Hathaway
85. Emma Watson
86. Millie Bobby Brown
87. Jared Padalecki
88. Ana De Armas
89. Xiao Zhan
90. Oliver Stark
91. Bible Wichapas
92. Prince William
93. Angelina Jolie
94. Toby Fox
95. Jack Black
96. John Mulaney
97. Michael Sheen
98. Blake Lively
99. Ryan Guzman
100. Anya Taylor-Joy
Truyền thông Cbiz đánh giá Vương Nhất Bác là nghệ sĩ đa tài thế hệ mới, khi vừa có khả năng vũ đạo tốt, ngoại hình thu hút, phong cách thời thượng và diễn xuất khá. Nổi tiếng sau "Trần tình lệnh", Vương Nhất Bác liên tục phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc và tham gia nhiều chương trình tạp kỹ.
Còn về Tiêu Chiến hiện cũng là một trong những nam diễn viên có lượng fan đông đảo nhất nhì Cbiz. Với sự ủng hộ nhiệt tình từ dàn fan hâm mộ vô cùng đông đảo lại hết sức trung thành của mình, danh tiếng và sức nóng của Tiêu Chiến chỉ có tăng chứ không hề giảm.