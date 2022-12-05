Vượt mặt dàn nam thần Cbiz, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khiến người hâm mộ 'sướng rơn' khi lọt top 100 người nổi tiếng nhất năm 2022

Sao quốc tế 05/12/2022 16:23

Tumblr đã công bố Top 100 người nổi tiếng nhất nền tảng mạng xã hội này trong năm 2022 vừa qua.

Mới đây, nền tảng mạng xã hội Tumblr công bố bảng xếp hạng 100 người nổi tiếng nhất năm 2022. Theo đó, nhiều người nổi tiếng từ các nước châu Âu như Tom Holland, Selena Gomez, Emma Watson cũng… góp mặt. Đáng chú ý, trong danh sách này, Vương Nhất BácTiêu Chiến là 2 sao nam hiếm hoi của châu Á lọt bảng xếp hạng. 

Vượt mặt dàn nam thần Cbiz, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khiến người hâm mộ 'sướng rơn' khi lọt top 100 người nổi tiếng nhất năm 2022 - Ảnh 1

Vượt mặt dàn nam thần Cbiz, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khiến người hâm mộ 'sướng rơn' khi lọt top 100 người nổi tiếng nhất năm 2022 - Ảnh 2

Theo bảng xếp hạng mà Tumblr công bố, Vương Nhất Bác xếp thứ 81, tụt 54 bậc so với năm 2021. Còn Tiêu Chiến xếp ở vị trí sau đó không xa là hạng thứ 89. Với kết quả này, đây được coi là một niềm vinh hạnh và tự hào với một ngôi sao giải trí của Châu Á.

Top 100 người nổi tiếng nhất năm 2022 theo Tumblr:

1. Queen Elizabeth II

2. Joseph Quinn

3. Andrew Garfield

4. Tom Holland 

5. Chris Evans 

6. Taika Waititi 

7. Oscar Isaac

8. Robert Pattinson 

9. Misha Collins 

10. Tobey Maguire

11. Joe Keery

12. Zendaya 

13. Sebastian Stan 

14. Jensen Ackles 

15. Elon Musk 

16. Pedro Pascal 

17. Chris Pine

18. Rhys Darby

19. Neil Gaiman

20. Henry Cavill 

21. Florence Pugh 

22. Maya Hawke

23. Chris Pratt 

24. Will Smith

25. Alex Hirsch 

26. Johnny Depp 

27. Kit Connor

28. Mads Mikkelsen

29. Ewan McGregor 

30. Tom Hiddleston 

31. Sadie Sink

32. Hayden Christensen

33. Dana Terrace

34. Hailee Steinfeld 

35. Timothee Chalamet 

36. Joey Batey 

37. Matt Smith

38. Tom Sturridge

39. Dylan O’Brien 

40. Katie McGrath

41. Joe Locke

42. Finn Wolfhard

43. Alfred Molina

44. Keanu Reeves 

45. Noah Schnapp

46. Benedict Cumberbatch 

47. Zoë Kravitz

48. Hugh Dancy 

49. David Tennant

50. Elizabeth Olsen

51. Hayao Miyazaki 

52. Natalia Dyer

53. Apo Nattawin

54. Charlie Cox

55. Tom Hardy 

56. Paul Dano

57. Jamie Campbell Bower

58. Mile Phakphum

59. Jodie Whittaker

60. Sydney Sweeney

61. Chris Rock

62. Chris Hemsworth 

63. Alexa Demie

64. Ryan Reynolds

65. Nichelle Nichols

66. Marilyn Monroe

67. Amber Heard

68. Barry Keoghan

69. Natalie Portman

70. Harvey Guillén

71. Selena Gomez

72. David Jenkins

73. Con O’Neill

74. Christopher Eccleston

75. Tessa Thompson 

76. Simone Ashley

77. Jonathan Bailey

78. Jodie Comer 

79. Walker Scobell

80. Bella Hadid 

81. Wang Yibo 

82. Betty White

83. Scarlett Johansson 

84. Anne Hathaway

85. Emma Watson 

86. Millie Bobby Brown

87. Jared Padalecki 

88. Ana De Armas

89. Xiao Zhan 

90. Oliver Stark 

91. Bible Wichapas

92. Prince William

93. Angelina Jolie

94. Toby Fox

95. Jack Black

96. John Mulaney 

97. Michael Sheen 

98. Blake Lively

99. Ryan Guzman

100. Anya Taylor-Joy 

Truyền thông Cbiz đánh giá Vương Nhất Bác là nghệ sĩ đa tài thế hệ mới, khi vừa có khả năng vũ đạo tốt, ngoại hình thu hút, phong cách thời thượng và diễn xuất khá. Nổi tiếng sau "Trần tình lệnh", Vương Nhất Bác liên tục phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc và tham gia nhiều chương trình tạp kỹ. 

Vượt mặt dàn nam thần Cbiz, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khiến người hâm mộ 'sướng rơn' khi lọt top 100 người nổi tiếng nhất năm 2022 - Ảnh 3

Còn về Tiêu Chiến hiện cũng là một trong những nam diễn viên có lượng fan đông đảo nhất nhì Cbiz. Với sự ủng hộ nhiệt tình từ dàn fan hâm mộ vô cùng đông đảo lại hết sức trung thành của mình, danh tiếng và sức nóng của Tiêu Chiến chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Vượt mặt dàn nam thần Cbiz, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khiến người hâm mộ 'sướng rơn' khi lọt top 100 người nổi tiếng nhất năm 2022 - Ảnh 4

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