Vương Nhất Bác gây sốt cõi mạng với hình ảnh ngồi co ro, khép nép như em bé khi dự sự kiện

Vương Nhất Bác hiện nay là một trong những nam diễn viên nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Anh không chỉ nhận được sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai mà còn nhờ tài năng nổi bật cả trên phim lẫn ngoài đời. Cũng chính vì sự nổi tiếng này mà mọi nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác đều được mọi người đặc biệt quan tâm.

Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu hút của người hâm mộ. Theo đó, theo loạt ảnh được chia sẻ, ngoài trang phục "sang, xịn" cùng khí chất vương tử, Vương Nhất Bác còn khiến fan xót xa khi ngồi co ro, khuôn mặt có phần nhợt nhạt vì lạnh.

Hình ảnh trên nhanh chóng được chia sẻ rần rần trên các trang mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ còn nói rằng nhìn gương mặt ngơ ngác cùng dáng ngồi khép nép của Vương Nhất Bác trông rất ngoan ngoãn như một em bé. Bên cạnh đó một số fan còn đùa rằng "đây giống như hình ảnh một người hướng nội khi đi sự kiện".

Kể từ sau khi nổi tiếng với "Trần tình lệnh", cái tên Vương Nhất Bác liên tục "phủ sóng" trong làng giải trí Hoa Ngữ và trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất tại showbiz. Để có thể đứng ở vị trí này, theo Sina, nam diễn viên sở hữu nhiều yếu tố mà không phải ai cũng có.

Vương Nhất Bác đi theo con đường nghệ sĩ toàn năng. Anh phát triển cả mảng nghệ thuật gồm phim điện ảnh và truyền hình, thời trang, ca nhạc, show truyền hình... Nhờ đó, nam ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn tới khán giả Trung Quốc. Anh nằm trong Top 10 nghệ sĩ nổi tiếng nhất giới giải trí năm 2021 do tạp chí Forbes bình chọn.

Được biết ở thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác đang có đến 3 dự án điện ảnh sắp được công chiếu gồm Vô Danh, Nhiệt Liệt và Vua Bầu Trời. Người hâm mộ đang rất hy vọng Vương Nhất Bác trong tương lai sẽ càng phát triển hơn trên con đường nghệ thuật của mình.