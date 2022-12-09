Vương Nhất Bác gây sốt cõi mạng với hình ảnh ngồi co ro, khép nép như em bé khi dự sự kiện

Sao quốc tế 09/12/2022 14:36

Hình ảnh Vương Nhất Bác tại sự kiện nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi từ cộng đồng mạng.

Vương Nhất Bác hiện nay là một trong những nam diễn viên nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Anh không chỉ nhận được sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai mà còn nhờ tài năng nổi bật cả trên phim lẫn ngoài đời. Cũng chính vì sự nổi tiếng này mà mọi nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác đều được mọi người đặc biệt quan tâm. 

Vương Nhất Bác gây sốt cõi mạng với hình ảnh ngồi co ro, khép nép như em bé khi dự sự kiện - Ảnh 1

Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu hút của người hâm mộ. Theo đó, theo loạt ảnh được chia sẻ, ngoài trang phục "sang, xịn" cùng khí chất vương tử, Vương Nhất Bác còn khiến fan xót xa khi ngồi co ro, khuôn mặt có phần nhợt nhạt vì lạnh.

Vương Nhất Bác gây sốt cõi mạng với hình ảnh ngồi co ro, khép nép như em bé khi dự sự kiện - Ảnh 2

Vương Nhất Bác gây sốt cõi mạng với hình ảnh ngồi co ro, khép nép như em bé khi dự sự kiện - Ảnh 3

Hình ảnh trên nhanh chóng được chia sẻ rần rần trên các trang mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ còn nói rằng nhìn gương mặt ngơ ngác cùng dáng ngồi khép nép của Vương Nhất Bác trông rất ngoan ngoãn như một em bé. Bên cạnh đó một số fan còn đùa rằng "đây giống như hình ảnh một người hướng nội khi đi sự kiện". 

Vương Nhất Bác gây sốt cõi mạng với hình ảnh ngồi co ro, khép nép như em bé khi dự sự kiện - Ảnh 4

 

Vương Nhất Bác gây sốt cõi mạng với hình ảnh ngồi co ro, khép nép như em bé khi dự sự kiện - Ảnh 5

Vương Nhất Bác gây sốt cõi mạng với hình ảnh ngồi co ro, khép nép như em bé khi dự sự kiện - Ảnh 6

Kể từ sau khi nổi tiếng với "Trần tình lệnh", cái tên Vương Nhất Bác liên tục "phủ sóng" trong làng giải trí Hoa Ngữ và trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất tại showbiz. Để có thể đứng ở vị trí này, theo Sina, nam diễn viên sở hữu nhiều yếu tố mà không phải ai cũng có. 

Vương Nhất Bác đi theo con đường nghệ sĩ toàn năng. Anh phát triển cả mảng nghệ thuật gồm phim điện ảnh và truyền hình, thời trang, ca nhạc, show truyền hình... Nhờ đó, nam ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn tới khán giả Trung Quốc. Anh nằm trong Top 10 nghệ sĩ nổi tiếng nhất giới giải trí năm 2021 do tạp chí Forbes bình chọn.

Vương Nhất Bác gây sốt cõi mạng với hình ảnh ngồi co ro, khép nép như em bé khi dự sự kiện - Ảnh 7

Được biết ở thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác đang có đến 3 dự án điện ảnh sắp được công chiếu gồm Vô Danh, Nhiệt LiệtVua Bầu Trời. Người hâm mộ đang rất hy vọng Vương Nhất Bác trong tương lai sẽ càng phát triển hơn trên con đường nghệ thuật của mình. 

Từ khóa:   Vương Nhất Bác Trần Tình Lệnh Vô Danh phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác tiếp tục đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, netizen khen ngợi hết lời: Cứ như này Tiêu Chiến còn lâu mới đuổi kịp

Vương Nhất Bác tiếp tục đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, netizen khen ngợi hết lời: Cứ như này Tiêu Chiến còn lâu mới đuổi kịp

Vượt mặt dàn nam thần Cbiz, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khiến người hâm mộ 'sướng rơn' khi lọt top 100 người nổi tiếng nhất năm 2022

Vượt mặt dàn nam thần Cbiz, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khiến người hâm mộ 'sướng rơn' khi lọt top 100 người nổi tiếng nhất năm 2022

Nam phụ Trần Tình Lệnh bất ngờ lọt top hot search, phải chăng là nhờ Vương Nhất Bác?

Nam phụ Trần Tình Lệnh bất ngờ lọt top hot search, phải chăng là nhờ Vương Nhất Bác?

Hiếm khi xuất hiện cùng nhau như trước, cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn biết cách làm fan couple phát sốt vì hành động này

Hiếm khi xuất hiện cùng nhau như trước, cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn biết cách làm fan couple phát sốt vì hành động này

Sự ảnh hưởng của Ngô Diệc Phàm đến 2 'đỉnh lưu' Dương Tử và Vương Nhất Bác ra sao?

Sự ảnh hưởng của Ngô Diệc Phàm đến 2 'đỉnh lưu' Dương Tử và Vương Nhất Bác ra sao?

'Vận đen' của Vương Nhất Bác mãi không dứt: 'nằm yên cũng dính đạn' từ bê bối mua dâm cùng Lý Dịch Phong đến kẻ lừa đảo tiền trong vụ của Ngô Diệc Phàm

'Vận đen' của Vương Nhất Bác mãi không dứt: 'nằm yên cũng dính đạn' từ bê bối mua dâm cùng Lý Dịch Phong đến kẻ lừa đảo tiền trong vụ của Ngô Diệc Phàm

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 21 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 21 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu