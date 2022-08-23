Vừa hôn nhau thắm thiết, Dương Tử liền ngại đến mức nói lắp khi làm điều này với Thành Nghị

Sao quốc tế 23/08/2022 07:48

Tuy không đạt được thành tích cao như kỳ vọng, nhưng bộ phim Trầm Vụn Hương Phai vẫn có lượng người xem khá đông đảo, nên các cảnh quay trong phim lẫn hậu trường đều được quan tâm.

Trước khi lên sóng, Trầm Vụn Hương Phai luôn nằm trong top những bộ phim được khán giả mong đợi nhất. Tuy nhiên, sau khi chiếu dự án hợp tác đầu tay của Dương Tử Thành Nghị lại không gặt hái thành công như kỳ vọng. Mới đây, bộ phim đã chính thức mở điểm Douban với số điểm khá thấp. 

Cụ thể, điểm Douban của Trầm Vụn Hương Phai khi vừa mở là 5.6 điểm với hơn 100.000 lượt vote. Trong đó, có 21,9% người vote 1 sao, 2 sao chiếm 23%, 3 sao là 22,3%, số lượng người vote 4 và 5 sao lần lượt là 16,8% và 16,1%. Đây là số điểm khá thấp với một bộ phim được đầu tư lớn lại có dàn diễn viên đình đám như Trầm Vụn Hương Phai.

Vừa hôn nhau thắm thiết, Dương Tử liền ngại đến mức nói lắp khi làm điều này với Thành Nghị - Ảnh 1

Tuy không đạt được thành tích cao như kỳ vọng, nhưng Trầm Vụn Hương Phai vẫn có lượng người xem khá đông đảo, vậy nên các chi tiết trong phim lẫn hậu trường đều được 'mổ xẻ' một cách nhiệt tình. Bộ phim không phải là phim có quá nhiều cảnh hôn, nhưng hầu hết các phân cảnh môi chạm môi giữa Dương Tử và Thành Nghị đều "tình bể bình".

 

Ở hậu trường, sau khi dành cho nhau hành động rất thân thiết, cặp đôi chẳng lấy gì làm ngại ngùng, phản ứng lúc đạo diễn hô cắt cảnh của hai người khá bình thường. Tuy nhiên, trong một cảnh quay khác,Dương Tử lại ngượng đến mức lắp bắp vì phải vạch áo của bạn diễn. Không nghĩ Dương Tử sẽ lúng túng khi thấy trọn nửa người trên của mình, Thành Nghị đang nhập vai cũng phải bật cười. Thậm chí, anh chàng con bắt chước lại điệu bộ Dương Tử ấp úng.

Vừa hôn nhau thắm thiết, Dương Tử liền ngại đến mức nói lắp khi làm điều này với Thành Nghị - Ảnh 2

 

Dù người hâm mộ hai diễn viên chính thường xuyên đấu khẩu trên mạng xã hội cũng như không hài lòng với việc Dương Tử và Thành Nghị tham gia livestream chung, nhưng dễ nhận thấy, hai gương mặt chính của Trầm Vụn Hương Phai vẫn có những phút giây thoải mái, tự nhiên trong quãng thời gian làm việc chung.

Hiện tại, Trầm Vụn Hương Phai đã kết thúc phần phim đầu tiên dài 38 tập. Phần tiếp theo mang tên Trầm Hương Trùng Hoa sẽ lên sóng liền mạch và không thay đổi lịch chiếu.

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Từ khóa:   Dương Tử Thành Nghị sao Hoa ngữ sao Châu Á Trầm Vụn Hương Phai

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