Vụ kiện tụng 2.000 tỷ giữa tài tử Cướp Biển Vùng Caribbe Johnny Depp và người đẹp Aquaman Amber Heard: Đều DIỄN SÂU tại toà nhưng người được ủng hộ, kẻ bị chê cười

Sao quốc tế 09/05/2022 16:13

Vụ kiện có định giá 2.000 tỷ giữa Johnny Depp và Amber Heard trở thành sự kiện tâm điểm thế giới trong suốt tuần qua. Nhiều chuyên gia phân tích rằng cả hai đều có những "chiến lược diễn xuất riêng" nhưng chỉ duy nhất một người có thể chiến thắng.

Chỉ trong hai ngày làm chứng của Amber Heard, nữ diễn viên đã tạo nên đề tài bàn tán sôi nổi trên khắp trang mạng xã hội. Thế nhưng, phần đông khán giả lại ủng hộ nhiệt tình nam diễn viên Cướp Biển Vùng Caribbe Johnny Depp, cư dân mạng cho rằng Amber Heard đang diễn xuất "quá sâu" chứ không hoàn toàn trung thực với lời khai của mình trước vụ kiện định giá 2.000 tỷ đồng.

Vụ kiện tụng 2.000 tỷ giữa tài tử Cướp Biển Vùng Caribbe Johnny Depp và người đẹp Aquaman Amber Heard: Đều DIỄN SÂU tại toà nhưng người được ủng hộ, kẻ bị chê cười - Ảnh 1
Chuyên gia cho rằng cả hai diễn viên ĐỀU DIỄN trước tòa - Ảnh: Internet

Diễn xuất "giả trân" của Amber Heard và phản ứng "dở khóc dở cười" của Jonhny Depp tại tòa

Với trình diễn xuất "có hạn" của mình, Amber Heard thật sự không nhận được lòng thương cảm của khán giả mà còn gây ra phản ứng ngược lại. Khán giả cho rằng ngôi sao Aquaman đang cố gắng tung ra "những chiêu bài cuối cùng" của mình trong khi cô đã hết đường lui.

Tuy nhiên, trang Insider vừa đăng tải vài bài viết chia sẻ ý kiến của các chuyên gia về luật pháp và tâm lý. Họ cho rằng, cả Johnny Depp và Amber Heard đều có những chiến lược diễn xuất riêng chứ không riêng gì nhà gái.

Vụ kiện tụng 2.000 tỷ giữa tài tử Cướp Biển Vùng Caribbe Johnny Depp và người đẹp Aquaman Amber Heard: Đều DIỄN SÂU tại toà nhưng người được ủng hộ, kẻ bị chê cười - Ảnh 2
Netizen nhận định Amber Heard diễn "giả trân" tại phiên tòa - Ảnh: Internet

Cũng tại phiên tòa này, Amber Heard lần đầu tiên đứng ra làm chứng, nữ diễn viên giàn giụa trong nước mắt khi kể rằng chính nam tài tử Johnny Depp đã hành hung từ năm 2012. Tưởng rằng, cô sẽ nhận được lòng thương cảm, ủng hộ của khán giả. Song thái độ của netizen lẫn Johnny Depp lại vô cùng "dở khóc dở cười".

Cụ thể một đoạn clip 30s trên Tiktok đã ghi lại những biểu cảm "phồng mang trợn má" vô cùng "lố" của Amber Heard tại phiên tòa. Nhiều người khó hiểu rằng với khả năng diễn xuất "bình bông" như thế, tại sao Amber Heard có thể "lĩnh trọn" vai nữ chính trong bộ phim Aquaman. Đoan clip ngắn thu hút hơn 10 triệu lượng xem trên Tiktok vì diễn xuất khó hiểu của Amber Heard và tràn cười đặc sắc của Johnny Depp.

Thế nhưng chuyên gia trong ngành luật pháp và tâm lý đều cho rằng cả hai diễn viên đều "đang diễn" nhưng người đang đến gần với chiến thắng, người còn lại đang mất dần sự tín nhiệm của khán giả. 

Chuyên gia nhận định như thế nào về vụ kiện 2000 tỷ ?

Theo ông Brett Ward, chuyên gia luật hôn nhân và gia đình cho rằng, vụ kiện giữa hai diễn viên đình đám thì Amber Heard có "phần diễn nhiều hơn", điều này làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự tín nhiệm của mọi người. Ward còn khẳng định, việc Heard mô tả chi tiết cảnh hành hung năm xưa như hành vi của một kẻ độc thoại đầy vô lý.

Vụ kiện tụng 2.000 tỷ giữa tài tử Cướp Biển Vùng Caribbe Johnny Depp và người đẹp Aquaman Amber Heard: Đều DIỄN SÂU tại toà nhưng người được ủng hộ, kẻ bị chê cười - Ảnh 3
Amber Heard và Johnny Depp thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Amber Heard khẳng định Depp đẩy ngã, tát cô ấy xuống tấm thảm nhưng sau đó còn nhớ rõ tấm thảm bẩn đến cỡ nào. Đó cũng ý kiến của Christa Ramey - đồng sáng lập tố tụng dân sự Ramey. Theo quan điểm của Christa, việc Heard nhớ mọi chi tiết không giống một nạn nhân, một nạn nhân từng bị bạo lực sẽ không nhớ kỹ càng đến thế, họ thường chỉ có "những ký ức phân mảng", nhớ cái này quên cái kia.

Ngược lại với Amber Heard, tài tử Cướp Biển Vùng Caribbe lại khá thư giãn và thậm chí còn đùa giỡn trên tòa. Chuyên gia giải quyết khủng hoảng Juda Engelmayer khẳng định hành động của Johnny Depp là một chiến lược diễn xuất. Những việc đùa giỡn qua lại, phản ứng hài hước với phía đối thủ đều được áp dụng những kỹ năng diễn xuất được học trong suốt sự nghiệp của Depp để thắng trận đấu này.

Amber Heard tố cáo Johnny Depp ngoại tình và gây ảnh hưởng đến con cái

Không chỉ tố cáo Johnny Deep hành hung, Amber còn khẳng định nam diễn viên có mối quan hệ ngoài luồng. Cô luôn nghi ngờ rằng Depp ngoại tình và lừa dối cô ngay sau đám cưới. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tố cáo Johnny Depp cho đàb ông vào ngủ nhờ khi con gái của anh là Lily Rose Depp chỉ mới 14 tuổi. Amber còn cho biết, chồng cũ Johnny Depp đã gợi ý cho con gái dùng chất cấm khi cô bé ở tuổi teen.

Vụ kiện tụng 2.000 tỷ giữa tài tử Cướp Biển Vùng Caribbe Johnny Depp và người đẹp Aquaman Amber Heard: Đều DIỄN SÂU tại toà nhưng người được ủng hộ, kẻ bị chê cười - Ảnh 4
Heard tố cáo Johnny Depp còn ngoại tình - Ảnh: Internet

Hiện tại những dòng hagtag như #amberheardisapsychopath (Amber Heard có vấn đề tâm lý), #AmberHeardIsAnAbuser đang xuất hiện tần suất cao trên mạng xã hội Twitter. Nhiều người đang đặt ra câu hỏi rằng liệu màn diễn kịch của cả hai, ai mới là nạn nhân, ai mới là kẻ có lỗi ?

Tờ báo CBS News gọi phiên tòa giữa Johnny Depp và Amber Heard chẳng khác nào "rạp xiếc trung ương" vì nhiều chi tiết bạo lực chỉ có thể xuất hiện trong kịch bản phim. Hiện tại, có đến hàng triệu người theo dõi diễn biến của phiên tòa và gọi vụ kiện 50 triệu USD (2.000 tỷ đồng) này là "bộ phim truyền hình gay cấn nhất của năm"

Johnny Depp là nam diễn viên hạng A của Hollywood, sở hữu hàng loạt bộ phim có doanh thu khủng làm nên tên tuổi của anh, đặc biệt là vai diễn thuyền trưởng Jack trong bộ phim Cướp biển vùng Carribe. Vụ kiện tụng và cáo buộc bạo hành của Amber Heard - vợ cũ đã khiến Jonhny Depp mất đến 22,5 triệu USD và hàng loạt vai diễn đình đám khác.

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