Hoa hậu qua đời thương tâm khi tìm cách thoát khỏi tòa chung cư bị hỏa hoạn.

Ngày 28/3, truyền thông địa phương đưa tin, hoa hậu vùng Sertão Paraibano Mayara Nitão qua đời ở tuổi 27 trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một chung cư ở quận Itaim Bibi, TP. São Paulo, Brazil.

Tại Brazil, Mayara Nitão là một người mẫu kiêm ngôi sao mạng xã hội. Ảnh: Internet

Mayara Nitão đã qua đời trong cơn hoảng loạn khi chứng kiến ngọn lửa nhanh chóng lan đi trong căn hộ chung cư nơi cô sinh sống. Nitão đã nhảy xuống từ ban công căn hộ của cô ở tầng thứ 6. Cô đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng những chấn thương quá nặng đã khiến Mayara Nitão qua đời.

Sống cùng nhà với cô còn có em trai 23 tuổi. Sau cơn hỏa hoạn, người này phải nhập viện điều trị vì ngạt khói, tình hình sức khỏe hiện tại đã ổn định trở lại.

Các nhà chức trách ở địa phương đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn. Thời điểm được thông báo về vụ cháy đã có 14 xe chữa cháy và hơn 40 lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa khởi phát từ căn hộ chung cư nơi Mayara Nitão sinh sống.

Mayara Nitão sinh năm 1997. Tháng 1/2023 cô đăng quang hoa hậu vùng Sertão Paraibano. Công việc của cô là làm người mẫu ở thành phố São Paulo.

Tại Brazil, Mayara Nitão là một người mẫu kiêm ngôi sao mạng xã hội. Cô vừa được trao vương miện Hoa hậu vùng Sertão Paraibano hồi tháng 1 năm nay. Nitão vốn sinh ra ở bang Paráiba (Brazil). Cô bắt đầu tham gia các cuộc thi nhan sắc tại Brazil kể từ năm 2019 và đã giành được tổng cộng 9 danh hiệu.

Người diễn đỉnh nhất The Glory 2 Dù xuất hiện không nhiều nhưng nữ diễn viên này lại được khen ngợi hết lời về diễn xuất của mình ở The Glory 2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/video-canh-vu-chay-kinh-hoang-khien-hoa-hau-qua-oi-o-tuoi-27-vi-nhay-tu-tang-6-xuong-at-567302.html