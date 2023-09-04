Tưởng Y Y chính thức lên tiếng về cáo buộc trốn thuế, phủi sạch mọi hiềm nghi, CĐM ngay lập tức réo tên Tống Tổ Nhi

Liên quan đến ồn ào trốn thuế của Tưởng Y Y, phía Studio cho biết từ năm 2016 - 2021, toàn bộ tài chính của studio đều do công ty cũ của Tưởng Y Y - công ty môi giới văn hóa Cửu Hòa quản lý. Công ty Cửu Hòa đã dùng mánh khoé để gạ gẫm mẹ Tưởng Y Y thành lập studio vì lúc đó Y Y vẫn đang là trẻ vị thành niên, tuy nhiên mọi quyền hành và giấy tờ liên quan thì vẫn do công ty này nắm.

Như vậy theo phản hồi từ phía nữ diễn viên sinh năm 2001, cô không có mập mờ chuyện thuế, đồng thời cũng công khai minh bạch nộp bù.

Khi được hỏi về vấn đề thuế, công ty Cửu Hòa luôn tìm cách trì hoãn, trốn tránh và không đưa ra câu trả lời trực tiếp nào. Mãi đến cuối năm 2021, studio Tưởng Y Y mới chính thức được nắm quyền quản lý tài chính. Sau khi nhận được giấy báo từ Cục Thuế, phía Tưởng Y Y đã tích cực kiểm tra và đi nộp bù ngay sau đó.

Xuất thân từ diễn viên nhí, Tưởng Y Y không phải gương mặt xa lạ với khán giả yêu điện ảnh Hoa Ngữ. Với gương mặt xinh xắn được mệnh danh là "tiểu thiên thần", cô liên tục nhận được lời mời đóng trong các bộ phim nổi tiếng như Mỹ Nhân Tâm Kế, Vân Trung Ca, Ban Thục Truyền Kỳ, Tân Thần Điêu Đại Hiệp …

Bắt đầu đóng phim từ năm 6 tuổi, Tưởng Y Y đã có cho mình bộ sưu tập cả trăm tác phẩm từ phim truyền hình đến phim điện ảnh. Bên cạnh diễn xuất, Tưởng Y Y cũng là cái tên "ăn khách" trong làng đóng quảng cáo. Được biết, sao nhí này từng đóng quảng cáo đầu tay khi mới chỉ... 1 tuổi.

Về gia thế, Tưởng Y Y sinh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ đều là cái tên có tiếng trong giới kinh doanh. Tuy nhiên vì sự nghiệp nghệ thuật của con gái, cha mẹ cô không tiếc bỏ ngang công việc, toàn tâm đứng sau giúp đỡ cô dấn thân vào Cbiz.

Giữa lúc thông báo của phía Tưởng Y Y được cư dân mạng bàn tán thì phía Tống Tổ Nhi lại có động thái trái ngược.

Cùng dính vào bê bối trốn thuế, song đến nay, dù đã 5 ngày kể từ khi bị dư luận chỉ trích, nữ diễn viên Khom Lưng vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào.