Nghi vấn Tống Tổ Nhi lập công ty ‘ma’ để rửa tiền giữa lùm xùm trốn thuế rầm rộ

Sao quốc tế 04/09/2023 15:46

Hiện tại, các từ khóa liên quan tới Tống Tổ Nhi và các dự án cô đang tham gia trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Vào ngày 31/8, trang 163 đưa tin Tống Tổ Nhi bị tố trốn thuế, số tiền lên tới 45 triệu NDT (gần 150 tỷ VND). Các từ khóa liên quan tới Tống Tổ Nhi và các dự án cô đang tham gia trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Cụ thể, một nhân viên từng làm việc cho Tống Tổ Nhi đã tố cáo nữ diễn viên thành lập các công ty "ma" chỉ hoạt động trong thời gian ngắn để thực hiện hành vi trốn thuế. 

Bên cạnh đó, trang Sohu cho biết thêm, nữ diễn viên trẻ từng thành lập 4 công ty nhưng hiện chỉ còn một công ty hoạt động. Lùm xùm trốn thuế đang ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh, sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1998. Hiện tại, Tống Tổ Nhi chưa lên tiếng phản hồi các thông tin tiêu cực hướng vào cô. 

Nghi vấn Tống Tổ Nhi lập công ty ‘ma’ để rửa tiền giữa lùm xùm trốn thuế rầm rộ - Ảnh 1Nghi vấn Tống Tổ Nhi lập công ty ‘ma’ để rửa tiền giữa lùm xùm trốn thuế rầm rộ - Ảnh 2

Tống Tổ Nhi (SN 1998) là một ngôi sao nhí nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 7 tuổi và nhanh chóng gây được tiếng vang nhờ ngoại hình đẹp, ăn hình và khả năng diễn xuất tốt. Cô được khán giả khắp châu Á biết đến nhờ vai Na Tra trong Bảo Liên Đăng tiền truyện (2009).

Thời điểm dính bê bối trốn thuế, Tống Tổ Nhi là nữ diễn viên chính của 4 dự án phim truyền hình lớn chưa lên sóng là Vô ưu độ (đóng cặp cùng Nhậm Gia Luân), Khom lưng (đóng cùng Lưu Vũ Ninh), Chế tạo gian nan (đóng cùng Trương Tân Thành) và Tiết học tập đọc (đóng cùng Hầu Minh Hạo). Nếu Tống Tổ Nhi vi phạm pháp luật, các dự án này khó có thể lên sóng. 

Nghi vấn Tống Tổ Nhi lập công ty ‘ma’ để rửa tiền giữa lùm xùm trốn thuế rầm rộ - Ảnh 3

Gần đây, một tài khoản tự xưng là nhân viên IQIYI - đơn vị sản xuất bộ phim cổ trang Vô Ưu Độ tiết lộ rằng đã có thông báo dừng chạy dự án, sau khi nữ chính bộ phim vi phạm pháp luật. Theo người này chia sẻ, "Vô Ưu Độ" được chuẩn bị và thực hiện suốt 5 năm trời, dự kiến lên sóng vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, chỉ vì scandal trốn thuế lên đến gần 149 tỷ đồng của Tống Tổ Nhi, các tác phẩm phim sắp chiếu có sự xuất hiện của nữ diễn viên đều bị "đóng băng" vô thời hạn.

 

Đây là dự án duy nhất mà bạn nhân viên tham gia trong suốt 5 năm làm việc tại IQIYI. Toàn bộ đoàn làm phim, đơn vị sản xuất cũng như các diễn viên khác, bao gồm cả nam chính Nhậm Gia Luân đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi hành động trốn thuế của Tống Tổ Nhi.

Sau Tống Tổ Nhi, 'diễn viên nhí' Tưởng Y Y bất ngờ bị phát hiện trốn thuế

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Cư dân mạng phát hiện ra Tưởng Y Y cũng từng bị tố trốn thuế, đơn tố cáo và thư phản hồi từ cơ quan thuế về vụ việc này đều đang được lan truyền trên mạng.

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