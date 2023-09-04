Sau lùm xùm trốn thuế, một sao nữ được dự đoán thế vai của Tống Tổ Nhi trong Hoán Vũ

Thời gian vừa qua, tin đồn Tống Tổ Nhi trốn thuế khiến giới giải trí Hoa ngữ xôn xao. Hiện tại, nữ diễn viên đã bị gỡ bỏ khỏi các đài lớn như Bắc Kinh, Giang Tô, Hồ Nam, Chiết Giang, An Huy. Nhiều nhãn hàng cũng quay lưng, không hiển thị thông tin về cô nàng. Trước khi vướng scandal, Tống Tổ Nhi hợp tác với 26 nhãn hàng, thương hiệu lớn. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi thông tin trốn thuế tràn lan các mặt báo, nhiều thương hiệu đã gỡ thông tin, hình ảnh về nữ diễn viên.

Thời gian vừa qua, tin đồn Tống Tổ Nhi trốn thuế khiến giới giải trí Hoa ngữ xôn xao.

Hiện tại, nữ diễn viên đã bị gỡ bỏ khỏi các đài lớn như Bắc Kinh, Giang Tô, Hồ Nam, Chiết Giang, An Huy.

Ngoài ra, loạt phim của nàng tiểu hoa được dự đoán sẽ đắp chiếu vô thời hạn, đồng thời những dự án phim chuẩn bị khai máy cũng sẽ phải tìm người khác thay thế. Điển hình là đạo diễn và nhà sản xuất phim Hoán Vũ đã hủy theo dõi Tống Tổ Nhi ngay trong ngày 31/8. Thời gian trước, có tin đồn Hoán Vũ sẽ là tác phẩm tiếp theo của Tống Tổ Nhi, dự định khai máy trong tháng 9. Nam chính được chốt là Chu Dực Nhiên, hiện đã xong phần định trang.