Sau lùm xùm trốn thuế, một sao nữ được dự đoán thế vai của Tống Tổ Nhi trong Hoán Vũ

Sao quốc tế 04/09/2023 15:48

Nhiều người hâm mộ dự đoán Triệu Lộ Tư có thể thay Tống Tổ Nhi đóng Hoán Vũ.

Thời gian vừa qua, tin đồn Tống Tổ Nhi trốn thuế khiến giới giải trí Hoa ngữ xôn xao. Hiện tại, nữ diễn viên đã bị gỡ bỏ khỏi các đài lớn như Bắc Kinh, Giang Tô, Hồ Nam, Chiết Giang, An Huy. Nhiều nhãn hàng cũng quay lưng, không hiển thị thông tin về cô nàng. Trước khi vướng scandal, Tống Tổ Nhi hợp tác với 26 nhãn hàng, thương hiệu lớn. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi thông tin trốn thuế tràn lan các mặt báo, nhiều thương hiệu đã gỡ thông tin, hình ảnh về nữ diễn viên.

Sau lùm xùm trốn thuế, một sao nữ được dự đoán thế vai của Tống Tổ Nhi trong Hoán Vũ - Ảnh 1
Thời gian vừa qua, tin đồn Tống Tổ Nhi trốn thuế khiến giới giải trí Hoa ngữ xôn xao.
Sau lùm xùm trốn thuế, một sao nữ được dự đoán thế vai của Tống Tổ Nhi trong Hoán Vũ - Ảnh 2
Hiện tại, nữ diễn viên đã bị gỡ bỏ khỏi các đài lớn như Bắc Kinh, Giang Tô, Hồ Nam, Chiết Giang, An Huy. 

Ngoài ra, loạt phim của nàng tiểu hoa được dự đoán sẽ đắp chiếu vô thời hạn, đồng thời những dự án phim chuẩn bị khai máy cũng sẽ phải tìm người khác thay thế. Điển hình là đạo diễn và nhà sản xuất phim Hoán Vũ đã hủy theo dõi Tống Tổ Nhi ngay trong ngày 31/8. Thời gian trước, có tin đồn Hoán Vũ sẽ là tác phẩm tiếp theo của Tống Tổ Nhi, dự định khai máy trong tháng 9. Nam chính được chốt là Chu Dực Nhiên, hiện đã xong phần định trang.

Sau lùm xùm trốn thuế, một sao nữ được dự đoán thế vai của Tống Tổ Nhi trong Hoán Vũ - Ảnh 3
Ngoài ra, loạt phim của nàng tiểu hoa được dự đoán sẽ đắp chiếu vô thời hạn, đồng thời những dự án phim chuẩn bị khai máy cũng sẽ phải tìm người khác thay thế.
Sau lùm xùm trốn thuế, một sao nữ được dự đoán thế vai của Tống Tổ Nhi trong Hoán Vũ - Ảnh 4
Thời gian trước, có tin đồn Hoán Vũ sẽ là tác phẩm tiếp theo của Tống Tổ Nhi, dự định khai máy trong tháng 9.

Mới đây, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư bất ngờ khẳng định có thể cô sẽ thế vai Tống Tổ Nhi trong Hoán Vũ. Lý do là vị đạo diễn của dự án Hoán Vũ có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Triệu Lộ Tư. Cả hai từng nhiều lần bị bắt gặp dùng bữa cùng nhau. “Mỹ nhân xuyên không” cũng không ngần ngại quảng bá phim giúp Dương Hiểu Bồi. 

Sau lùm xùm trốn thuế, một sao nữ được dự đoán thế vai của Tống Tổ Nhi trong Hoán Vũ - Ảnh 5
Mới đây, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư bất ngờ khẳng định có thể cô sẽ thế vai Tống Tổ Nhi trong Hoán Vũ.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một tin đồn vì hiện tại Triệu Lộ Tư chuẩn bị quay Rèm Ngọc Châu Sa. Không những thế, phía Tống Tổ Nhi vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức. Thông tin này nếu là sự thật, sự nghiệp của Tống Tổ Nhi sẽ thực sự chấm dứt. Những bộ phim do cô đóng nữ chính như Chiết Yêu, Vô Ưu Độ… đều sẽ không thể lên sóng.

Sau lùm xùm trốn thuế, một sao nữ được dự đoán thế vai của Tống Tổ Nhi trong Hoán Vũ - Ảnh 6
Những bộ phim do cô đóng nữ chính như Chiết Yêu, Vô Ưu Độ… đều sẽ không thể lên sóng.

Trước đó, xuất hiện tin đồn Tống Tổ Nhi bị một nhân viên cũ tố cáo trốn thuế. Theo tin tố cáo, Tống Tổ Nhi tên thật là Tôn Phàm Thanh từ năm 2017 đến nay trốn thuế lên tới 47 triệu NDT ( hơn 155 tỷ đồng). 

Sau lùm xùm trốn thuế, một sao nữ được dự đoán thế vai của Tống Tổ Nhi trong Hoán Vũ - Ảnh 7
Trước đó, xuất hiện tin đồn Tống Tổ Nhi bị một nhân viên cũ tố cáo trốn thuế.
Sau Tống Tổ Nhi, 'diễn viên nhí' Tưởng Y Y bất ngờ bị phát hiện trốn thuế

Sau Tống Tổ Nhi, 'diễn viên nhí' Tưởng Y Y bất ngờ bị phát hiện trốn thuế

Cư dân mạng phát hiện ra Tưởng Y Y cũng từng bị tố trốn thuế, đơn tố cáo và thư phản hồi từ cơ quan thuế về vụ việc này đều đang được lan truyền trên mạng.

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