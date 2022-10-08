Tứ đại nhan trị của Cbiz chính thức hình thành: Ai nấy nhan sắc cũng vượt 'tầm vũ trụ', Vương Tuấn Khải gây tranh cãi nhất

Sao quốc tế 08/10/2022 22:48

Danh sách 4 mỹ nam nhan trị của Cbiz mới đây đã chính thức được lộ diện với hàng loạt những cái tên đình đám.

Trong làng điện ảnh Cbiz có rất nhiều nam diễn viên sở hữu gương mặt điển trai khiến nhiều hội chị em phải xao xuyến, dẫu vậy không phải ai cũng vừa có được thành công lẫn nhan sắc tuyệt vời. Chính vì vậy mà  mới đây netizen đã chọn ra 4 nam diễn viên có nhan trị đỉnh nhất lứa sau 80, 85, 90 và 95 lần lượt là Hồ CaTrần HiểuDương Dương và Vương Tuấn Khải. 

1. Hồ Ca 

Tứ đại nhan trị của Cbiz chính thức hình thành: Ai nấy nhan sắc cũng vượt 'tầm vũ trụ', Vương Tuấn Khải gây tranh cãi nhất - Ảnh 1
Hồ Ca - Ảnh: Internet

Hồ Ca được coi là nam diễn viên có ngoại hình đỉnh nhất trong số những minh tinh đời đầu của Cbiz. Ngoài chiều cao ấn tượng 1m85, gương mặt của mỹ nam họ Hồ cũng cực kỳ điển trai mang khí chất đàn ông thực thụ, thậm chí nhan sắc của anh chàng được netizne đánh giá là đủ phẩm chất để khiến mọi người đẹp phải đổ gục. 

Nam diễn viên ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với loạt phim cổ trang đình đám như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Thoại,... Hồ Ca xứng đáng là nam thần tiên hiệp có nhan trị thuộc hàng top của lứa diễn viên sau 80. 

2. Trần Hiểu

Tứ đại nhan trị của Cbiz chính thức hình thành: Ai nấy nhan sắc cũng vượt 'tầm vũ trụ', Vương Tuấn Khải gây tranh cãi nhất - Ảnh 2
Trần Hiểu - Ảnh: Internet

Khỏi phải bàn cãi, Trần Hiểu không chỉ là tuổi thơ của nhiều mọt phim mà còn là tượng đài nhan trị trong lòng phái nữ. Nổi lên sau vai Lâm Bình Chi trong Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, tuy nhiên trong lúc đang ở trên đoạn đường phát triển cao nhất anh chàng lại bất ngờ tuyên bố kết hôn với Trần Nghiên Hy và tạm phải gác lại sự nghiệp của mình.

Gần đây nam diễn viên đã có màn chào sân trở lại hoành tráng trong Mộng Hoa Lục đóng chung cùng Lưu Diệc Phi và tính cho đến thời điểm hiện tại đây vẫn là bộ phim được cho là phim bạo của năm  2022. 

3. Dương Dương

Tứ đại nhan trị của Cbiz chính thức hình thành: Ai nấy nhan sắc cũng vượt 'tầm vũ trụ', Vương Tuấn Khải gây tranh cãi nhất - Ảnh 3
Dương Dương - Ảnh: Internet

Không bất ngờ khi Dương Dương nhận được đông đảo sự bình chọn của netizen khi nhắc đến nhan trị. Không chỉ nổi tiếng với gương mặt điển trai không phai mờ theo năm tháng, anh chàng còn được đánh giá ở tư chất con người khi luôn là ngôi sao nói không với scandal. 

Vốn xuất thân từ khoa vũ đạo tại Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Dương Dương có gương mặt và vóc dáng nổi bật, là hình mẫu nam thần điển hình trong lòng mọi cô gái. 

4. Vương Tuấn Khải

Tứ đại nhan trị của Cbiz chính thức hình thành: Ai nấy nhan sắc cũng vượt 'tầm vũ trụ', Vương Tuấn Khải gây tranh cãi nhất - Ảnh 4
Vương Tuấn Khải - Ảnh: Internet

Vương Tuấn Khải gây khá nhiều tranh cãi khi được bình chọn là nam diễn viên có nhan trị đỉnh nhất lứa tiểu sinh sau 95. 

Tuy nhiên nếu xét về nhan sắc thì trưởng nhóm TFBoys cũng không hề kém cạnh với các đàn anh. Ngoài nét mặt thanh tú hài hòa, vóc dáng cao ráo cũng là điểm cộng lớn của anh chàng này.

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Từ khóa:   Dương Dương Hồ Ca Trần Hiểu Sao Châu Á sao Hoa ngữ

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