Trương Vũ Kỳ tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với đại gia, chẳng màng đến việc bị chỉ trích vì sống phóng túng

Sao quốc tế 02/02/2019 12:00

Sau ồn ào qua đêm với trai lạ, Trương Vũ Kỳ lại bị bắt gặp hẹn hò với đại gia ở Singapore, nhiều người cho rằng đây là “tình mới” của nữ diễn viên.

Trương Vũ Kỳ là nữ diễn viên không mấy nổi tiếng nhưng lại được công chúng vô cùng quan tâm vì đời tư bê bối. Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô và đạo diễn Vương Toàn An nhanh chóng tan vỡ sau khi chồng cô đi tù.

Ít lâu sau, Trương Vũ Kỳ gặp và yêu doanh nhân Viên Ba Nguyên, cả hai có với nhau 2 cô con gái. Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ bền chặt nhưng kết cục vẫn là “đường ai nấy đi”. Thậm chí, cô còn bị chồng cũ chỉ trích vì lối sống phóng túng, thường xuyên qua đêm với trai lạ chỉ sau vài ngày quen biết.

Trương Vũ Kỳ tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với đại gia, chẳng màng đến việc bị chỉ trích vì sống phóng túng - Ảnh 1
Trương Vũ Kỳ và chồng cũ Viên Ba Nguyên - Ảnh: Internet

Mới đây, Trương Vũ Kỳ lại bị bắt gặp tình tứ với một người đàn ông lạ mặt tại nhà hàng ở Singapore. Cặp đôi liên tục dành cho nhau những cử chỉ thân mật, không giống với mối quan hệ bạn bè đơn thuần. Qua những hình ảnh có thể thấy, người đàn ông này liên tục ghé sát mặt vào Vũ Kỳ khi trò chuyện, còn mỹ nhân họ Trương không ngại đặt tay lên tay đối phương, nhìn anh ta bằng ánh mắt trìu mến.

Trương Vũ Kỳ tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với đại gia, chẳng màng đến việc bị chỉ trích vì sống phóng túng - Ảnh 2

Trương Vũ Kỳ tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với đại gia, chẳng màng đến việc bị chỉ trích vì sống phóng túng - Ảnh 3
Hình ảnh hẹn hò của Trương Vũ Kỳ và người đàn ông lạ mặt - Ảnh: Internet

Được biết, người đàn ông mà Trương Vũ Kỳ đang hẹn hò là Trương Tiền Hào (Richmond) - CEO của một công ty lớn tại Singapore. Trước đó, Viên Ba Nguyên - chồng cũ của Trương Vũ Kỳ từng lên tiếng tố cáo cô lén lút cặp kè với người đàn ông này.

Trương Vũ Kỳ tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với đại gia, chẳng màng đến việc bị chỉ trích vì sống phóng túng - Ảnh 4
Trương Vũ Kỳ có đời tư rất phức tạp - Ảnh: Internet

Trương Vũ Kỳ trước nay luôn “bận rộn” với những mối quan hệ phức tạp, cô từng thẳng thừng tuyên bố rằng: “Mọi người phụ nữ độc thân đều xứng đáng được đàn ông theo đuổi, trong đó có cả chồng cũ”. Con đường nghệ thuật của Trương Vũ Kỳ không biết có thể dài đến đâu nhưng hiện tại, công chúng đã quá ngán ngẩm với lối sống phóng túng của cô.

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Sau khi bị chồng cũ Viên Ba Nguyên tố đi khách sạn với trai lạ sau 2 ngày quen biết, Trương Vũ Kỳ đã lên tiếng bày tỏ quan điểm sống của mình.

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