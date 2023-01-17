Trương Tịnh Nghi 'ghi điểm' với tạo hình sang trọng, nhan sắc sáng rực tại họp báo phim Vô Danh

Sao quốc tế 17/01/2023 21:10

Xuất hiện tại họp báo phim Vô Danh, Trương Tịnh Nghi nhận được nhiều lời khen với tạo hình sang trọng, cuốn hút của mình.

Mới đây, bộ phim điện ảnh Vô Danh đã có buổi họp báo ra mắt phim. Xuất hiện tại sự kiện có sự tham gia của các diễn viên Vương Nhất Bác, Vương Truyền Quân, Đại Bằng, Huỳnh Lỗi, Trương Tịnh Nghi

Trương Tịnh Nghi 'ghi điểm' với tạo hình sang trọng, nhan sắc sáng rực tại họp báo phim Vô Danh - Ảnh 1

Tại sự kiện, Trương Tịnh Nghi gây chú ý với nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Nữ diễn viên sinh năm 1999 xuất hiện với tạo hình pha lẫn nét hiện đại và cổ điển phối cùng lối trang điểm và kiểu tóc phù hợp. Bên cạnh đó, cô còn khéo léo chọn phụ kiện vòng cổ và hoa tai ngọc trai làm điểm nhấn khoe trọn visual cực phẩm chuẩn nét mỹ nhân Hồng Kông.

Trương Tịnh Nghi 'ghi điểm' với tạo hình sang trọng, nhan sắc sáng rực tại họp báo phim Vô Danh - Ảnh 2

Trương Tịnh Nghi 'ghi điểm' với tạo hình sang trọng, nhan sắc sáng rực tại họp báo phim Vô Danh - Ảnh 3

Trương Tịnh Nghi 'ghi điểm' với tạo hình sang trọng, nhan sắc sáng rực tại họp báo phim Vô Danh - Ảnh 4

Trương Tịnh Nghi 'ghi điểm' với tạo hình sang trọng, nhan sắc sáng rực tại họp báo phim Vô Danh - Ảnh 5

Trương Tịnh Nghi 'ghi điểm' với tạo hình sang trọng, nhan sắc sáng rực tại họp báo phim Vô Danh - Ảnh 6

Sở hữu nét đẹp thanh thuần được tô điểm thêm nét quý phái cổ điển, sao nữ Thắp Sáng Anh Sưởi Ấm Em cũng nhận cơn mưa lời khen cho tạo hình trong sự kiện lần này, phần lớn khán giả đều nhận xét ở cô nàng toát lên khí chất sang trọng không khác gì tiểu thư xuất thân từ gia đình tài phiệt.

Trương Tịnh Nghi 'ghi điểm' với tạo hình sang trọng, nhan sắc sáng rực tại họp báo phim Vô Danh - Ảnh 7

Trương Tịnh Nghi 'ghi điểm' với tạo hình sang trọng, nhan sắc sáng rực tại họp báo phim Vô Danh - Ảnh 8

Trương Tịnh Nghi 'ghi điểm' với tạo hình sang trọng, nhan sắc sáng rực tại họp báo phim Vô Danh - Ảnh 9

Trương Tịnh Nghi 'ghi điểm' với tạo hình sang trọng, nhan sắc sáng rực tại họp báo phim Vô Danh - Ảnh 10

Với Vô Danh, Trương Tịnh Nghi sẽ hóa thân thành Phương tiểu thư, cô nàng đài các dân quốc, có hôn ước với thư ký Diệp (do Vương Nhất Bác thủ vai). Vì lý tưởng khác nhau nên cả 2 đã chia tay và trở thành kẻ thù của nhau.

Trương Tịnh Nghi 'ghi điểm' với tạo hình sang trọng, nhan sắc sáng rực tại họp báo phim Vô Danh - Ảnh 11

Vô Danh là tác phẩm điện ảnh thứ ba sau Bác Sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân được Bona đầu tư, sản xuất với kinh phí lớn. Phim lấy bối cảnh Thượng Hải 1941, các công nhân làm việc dưới lòng đất đã bất chấp hiểm nguy để truyền tin tình báo để bảo vệ đất nước. Phim do Trình Nhĩ làm đạo diễn kiêm biên kịch.

Vô Danh quy tụ nhiều diễn viên đình đám, đẳng cấp của giới phim Cbiz như Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác, Châu Tấn, Vương Truyền Quân... Phim sẽ chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết 2023.

Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày đầu mở bán

Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày đầu mở bán

Bộ phim Vô Danh của hai diễn viên Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác hiện đang là "quán quân" phòng vé trong ngày đầu mở bán với doanh thu lên đến 6,04 triệu NDT.

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