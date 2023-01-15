Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày đầu mở bán

HK01 đưa tin, ngày 14/1 vừa qua là lúc các rạp chiếu phim Trung Quốc bắt đầu mở bán vé Tết m lịch trước. Sau quãng thời gian dài các cụm rạp phải tạm ngưng do dịch bệnh, dự kiến một lượng lớn khán giả sẽ đổ xô nhau đến rạp để xem phim nhân dịp Tết Âm lịch năm nay.

Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác trong bộ phim Vô Danh

Dự trên doanh thu phòng vé mà TaoPiaoPiao thống kê, chỉ tính đến 9 giờ sáng ngày 14/1, tức là sau 1 giờ đồng hồ mở bán vé trước, tổng doanh thu phòng vé đã đạt hơn 1 triệu NDT. Đến 12 giờ trưa thì vượt mốc 10 triệu NDT.