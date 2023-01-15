Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày đầu mở bán

Sao quốc tế 15/01/2023 23:39

Bộ phim Vô Danh của hai diễn viên Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác hiện đang là 'quán quân' phòng vé trong ngày đầu mở bán với doanh thu lên đến 6,04 triệu NDT.

HK01 đưa tin, ngày 14/1 vừa qua là lúc các rạp chiếu phim Trung Quốc bắt đầu mở bán vé Tết m lịch trước. Sau quãng thời gian dài các cụm rạp phải tạm ngưng do dịch bệnh, dự kiến một lượng lớn khán giả sẽ đổ xô nhau đến rạp để xem phim nhân dịp Tết Âm lịch năm nay.

Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày đầu mở bán - Ảnh 1
Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác trong bộ phim Vô Danh

Dự trên doanh thu phòng vé mà TaoPiaoPiao thống kê, chỉ tính đến 9 giờ sáng ngày 14/1, tức là sau 1 giờ đồng hồ mở bán vé trước, tổng doanh thu phòng vé đã đạt hơn 1 triệu NDT. Đến 12 giờ trưa thì vượt mốc 10 triệu NDT.

Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày đầu mở bán - Ảnh 2
Lưu Lạc Địa Cầu 2 cũng là bộ phim được quan tâm trong dịp Tết Âm lịch năm nay 

Trong những bộ phim được bán vé trong dịp này, Vô Danh của Lương Triều VỹVương Nhất Bác dẫn đầu với 6,04 triệu NDT, tiếp theo là Mãn Giai Hồng với 2,25 triệu NDT và thứ 3 là Lưu Lạc Địa Cầu 2 với 1,11 triệu NDT. Tuy vậy, con số này chỉ là trong ngày đầu tiên, còn về bộ phim nào sẽ thành công nhất thì phải đợi phản ứng của khán giả sau khi thưởng thức xong.

Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày đầu mở bán - Ảnh 3

Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày đầu mở bán - Ảnh 4

Vô Danh là bộ phim đánh dấu bước đầu tiến lên màn ảnh rộng của Vương Nhất Bác, trong phim anh hợp tác với tài tử Hong Kong Lương Triều Vỹ và đại Hoa đán Châu Tấn. Tác phẩm này được cho là phần thứ ba trong loạt phim Trung Quốc Thắng Lợi Tam Bộ Khúc, lấy bối cảnh năm 1941, xoay quanh cuộc sống nguy hiểm của các tình báo viên tại Thượng Hải, Trung Hoa thời bấy giờ. Phim do Trình Nhĩ làm đạo diễn kiêm biên kịch.

Từ khóa:   Vương Nhất Bác Lương Triều Vỹ Vô Danh sao Hoa ngữ sao châu Á

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