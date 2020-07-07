Trong khi fan khẩu chiến ‘long trời lở đất’, Dương Tử và Ngô Diệc Phàm lộ mối quan hệ qua hành động này trên phim trường

Hình ảnh mới nhất của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm trên phim trường “Thanh Trâm Hành” đang thu hút sự chú ý không nhỏ của netizen xứ Trung.

Sau thời gian dài hoãn quay, cặp đôi diễn viên Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đã chính thức quay trở lại phim trường, bắt đầu chuỗi ngày ghi hình cho “Thanh Trâm Hành”.

Poster phim của 'Thanh Trâm Hành' - Ảnh: Internet

Mới đây, những khoảnh khắc hậu trường của đoàn phim tiếp tục bị lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung. Theo đó, dù fan của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm không ngừng “chiến nhau” vì phiên vị nhưng mối quan hệ của hai diễn viên vẫn vô cùng tốt đẹp.

Cụ thể, trong loạt ảnh hậu trường bị rò rỉ, khoảnh khắc Dương Tử “đánh yêu” Ngô Diệc Phàm bất ngờ gây chú ý. Có thể thấy, cặp đôi “Thanh Trâm Hành” khá vui vẻ và thoải mái trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi trên phim trường.

Dương Tử và Ngô Diệc Phàm vui vẻ trò chuyện, ngầm phủ nhận việc xích mích vì phiên vị – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng lại tỏ ra khó chịu trước hành động này của nàng “Đồng Niên”. Thậm chí, một số anti-fan còn “cà khịa” rằng, Dương Tử không chọc được mũi Ngô Diệc Phàm nên mới chuyển sang đánh anh. Bên cạnh đó, nhiều người lại cảm thấy việc đồng nghiệp trêu đùa nhau là rất bình thường và còn có phần đáng yêu.

Trước đó, dù bị chê bai về ngoại hình nhưng Dương Tử vẫn xuất hiện trên phim trường với thái độ vô cùng tích cực. Chính điều này đã giúp cô nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Dương Tử khá hòa đồng với những diễn viên trong đoàn - Ảnh: Internet

Hiện tại, dự án truyền hình “Thanh Trâm Hành” vẫn chưa ấn định ngày phát sóng.

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