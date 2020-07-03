Sau tin đồn được Ngô Diệc Phàm yêu thầm, Dương Tử có thái độ gây chú ý trên phim trường ‘Thanh Trâm Hành’

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Dương Tử trên phim trường “Thanh Trâm Hành” khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.
- Dương Tử lộ nhan sắc thật trên phim trường, tăng cân trông thấy và phản ứng đầy bất ngờ của netizen xứ Trung
- Sao Cbiz khổ trăm bề vì người hâm mộ: Tiêu Chiến bị tẩy chay, suýt mất cả sự nghiệp, Dương Tử trở thành trò cười của anti-fan
Cách đây không lâu, nữ diễn viên Dương Tử đã trở lại phim trường “Thanh Trâm Hành” để tiếp tục ghi hình sau quãng thời gian nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe. Có thể nói, đây là bộ phim khiến tên tuổi của Dương Tử “lên bổng xuống trầm” bởi loạt lùm xùm liên quan đến phiên vị và nam chính Ngô Diệc Phàm.
Ngay sau khi quay trở lại với công việc, những thông tin liên quan đến nàng “Đồng Niên” càng thu hút sự quan tâm của công chúng.
Mới đây, trang Sina bất ngờ gây chú ý khi công bố những hình ảnh độc quyền của Dương Tử tại phim trường “Thanh Trâm Hành”. Qua loạt khoảnh khắc mà paparazzi ghi lại, Dương Tử xuất hiện với trang phục cổ trang màu vàng đầy rực rỡ và xinh đẹp. Trái ngược với tạo hình thái giám trước đó bị rò rỉ, hình ảnh mới của nữ diễn viên trông vô cùng dịu dàng và ra dáng tiểu thư quyền quý.
Đặc biệt, cô nàng còn khiến người hâm mộ thích thú khi thể hiện tâm trạng cực kỳ vui tươi, liên tục đùa giỡn cùng các nhân viên trường quay. Dù có phần tăng cân hơn trước nhưng vẻ ngoài tươi tắn đầy sức sống của Dương Tử vẫn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Thậm chí, chứng kiến những khoảnh khắc này của Dương Tử, nhiều anti-fan của nữ diễn viên cũng phải công nhận cô nàng vô cùng dễ thương.