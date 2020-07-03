Sau tin đồn được Ngô Diệc Phàm yêu thầm, Dương Tử có thái độ gây chú ý trên phim trường ‘Thanh Trâm Hành’

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Dương Tử trên phim trường “Thanh Trâm Hành” khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Dương Tử đã trở lại phim trường “Thanh Trâm Hành” để tiếp tục ghi hình sau quãng thời gian nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe. Có thể nói, đây là bộ phim khiến tên tuổi của Dương Tử “lên bổng xuống trầm” bởi loạt lùm xùm liên quan đến phiên vị và nam chính Ngô Diệc Phàm.

Dương Tử và Ngô Diệc Phàm gây tranh cãi với cuộc chiến phiên vị - Ảnh: Internet

Ngay sau khi quay trở lại với công việc, những thông tin liên quan đến nàng “Đồng Niên” càng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, trang Sina bất ngờ gây chú ý khi công bố những hình ảnh độc quyền của Dương Tử tại phim trường “Thanh Trâm Hành”. Qua loạt khoảnh khắc mà paparazzi ghi lại, Dương Tử xuất hiện với trang phục cổ trang màu vàng đầy rực rỡ và xinh đẹp. Trái ngược với tạo hình thái giám trước đó bị rò rỉ, hình ảnh mới của nữ diễn viên trông vô cùng dịu dàng và ra dáng tiểu thư quyền quý.

Tạo hình mới của Dương Tử - Ảnh: Internet

Đặc biệt, cô nàng còn khiến người hâm mộ thích thú khi thể hiện tâm trạng cực kỳ vui tươi, liên tục đùa giỡn cùng các nhân viên trường quay. Dù có phần tăng cân hơn trước nhưng vẻ ngoài tươi tắn đầy sức sống của Dương Tử vẫn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Cô nàng ‘cười phớ lớ’ trên phim trường, lộ mặt tròn xoe siêu đáng yêu – Ảnh: Internet

Dương Tử vui vẻ trò chuyện cùng đồng nghiệp – Ảnh: Internet

Thậm chí, chứng kiến những khoảnh khắc này của Dương Tử, nhiều anti-fan của nữ diễn viên cũng phải công nhận cô nàng vô cùng dễ thương.

Chẳng phải Dương Tử, Trịnh Sảng mới là người được đạo diễn Cá Mực Hầm Mật nhắm vào vai nữ chính Hóa ra nữ chính của Cá Mực Hầm Mật ban đầu không phải Dương Tử, đạo diễn của bộ phim ngôn tình nổi tiếng này đến giờ mới tiết lộ từng nhắm Trịnh Sảng cho vai Đồng Niên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tin-don-duoc-ngo-diec-pham-yeu-tham-duong-tu-co-thai-do-gay-chu-y-tren-phim-truong-thanh-tram-hanh-366288.html