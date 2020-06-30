Dương Tử lộ nhan sắc thật trên phim trường, tăng cân trông thấy và phản ứng đầy bất ngờ của netizen xứ Trung

Sao quốc tế 30/06/2020 15:43

Hậu ồn ào tranh giành phiên vị với Ngô Diệc Phàm, nữ diễn viên Dương Tử lộ hình ảnh vui vẻ trên phim trường và có phần tăng cân hơn trước.

Khoảng thời gian vừa qua, câu chuyện tranh giành phiên vị của bộ đôi “Thanh Trâm HànhDương TửNgô Diệc Phàm khiến cộng đồng mạng không khỏi đau đầu. Sau khi ồn ào này lắng xuống, đoàn phim “Thanh Trâm Hành” đã tiếp tục quá trình ghi hình.

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Poster phim 'Thanh Trâm Hành' - Ảnh: Internet

Mới đây, nàng “Đồng Niên” cũng đã trở lại phim trường sau khoảng thời gian nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe. Ngay lập tức, những khoảnh khắc của Dương Tử ở hậu trường “Thanh Trâm Hành” đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

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Dương Tử cười đùa vui vẻ ở phim trường – Ảnh: Internet

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Nữ diễn viên tăng cân nhẹ sau thời gian nghỉ ngơi - Ảnh: Internet

Qua loạt hình ảnh bị rò rỉ, nữ diễn viên không trang điểm lộng lẫy mà lại xuất hiện trong bộ đồ gần giống với trang phục của một thái giám khiến nhiều người tò mò về vai diễn của cô.

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất là Dương Tử có phần tăng cân hơn trước, gương mặt cũng mũm mĩm trông thấy. Bên cạnh đó, cô nàng trông vô cùng vui vẻ trên phim trường, gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ. Dường như tâm trạng của cô nàng khá thoải mái, khác hẳn với tin đồn Dương Tử tỏ thái độ ngôi sao và tức giận với đoàn làm phim.

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Tăng động trên phim trường đã đời...
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...rồi lại chăm chỉ tập diễn trước mỗi cảnh quay - Ảnh: Internet

Chứng kiến khoảnh khắc này, người hâm mộ Dương Tử tỏ ra vô cùng vui mừng khi thần tượng đã trở lại với tâm thế tốt nhất.

Đặc biệt, loạt khoảnh khắc hậu trường này của Dương Tử cũng nhận về nhiều phản ứng tích cực từ khán giả.

Vốn là mỹ nhân liên tục bị netizen mỉa mai về ngoại hình nhưng với hình ảnh mới nhất này, Dương Tử lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi: “Tuy tẩy chay chụp lén nhưng vẫn phải nói Dương Tử đáng yêu quá. Nhưng mà trời nóng như vậy, mặc nhiều lớp đồ chị không nên quay vòng vòng đâu, cẩn thận trúng nắng đấy!”, “Dễ thương ghê! Nhưng trời nóng mặc nhiều đồ như vậy cực khổ thật!”, “Trông mặt béo tròn là biết tâm trạng dạo này cực tốt rồi!”…

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Từ khóa:   diễn viên Dương Tử Ngô Diệc Phàm Thanh Trâm Hành

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