BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến mất hút, Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt Dương Tử

Nhiều cư dân mạng bất ngờ khi Tiêu Chiến không có tên trong bảng xếp hạng giá trị thương mại sao Hoa ngữ tháng 5 vừa được công bố.
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Mới đây, trang AIMAN vừa công bố bảng xếp hạng giá trị thương mại của các ngôi sao Hoa ngữ trong tháng 5/2020. Theo đó, kết quả của bảng xếp hạng này được tổng kết dựa trên độ nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng của các ngôi sao, chỉ số truyền miệng, chỉ số thương nghiệp và chỉ số đại diện thương hiệu. Đây cũng chính là căn cứ để xác định vị thế của các nghệ sĩ Cbiz trong làng giải trí.
Trong bảng xếp hạng giá trị thương mại tháng 5, mỹ nam “Trần tình lệnh” Vương Nhất Bác đã xuất sắc dẫn đầu. Khoảng thời gian gần đây, dự án truyền hình “Băng vũ hỏa” của Vương Nhất Bác đang được truyền thông hết mực quan tâm. Ngoài ra, tác phẩm “Hữu phỉ” hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh của nam diễn viên cũng rất được trông đợi.
Trong khi đó, Tiêu Chiến lại hoàn toàn mất hút ở top 10 dù sức ảnh hưởng của anh chàng không hề nhỏ. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng vô cùng bất ngờ khi bảng xếp hạng lần này chỉ có 2 sao nữ lọt top là Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử.
Bảng xếp hạng giá trị thương mại sao Hoa ngữ tháng 5/2020:
- Vương Nhất Bác
- Nhậm Gia Luân
- Địch Lệ Nhiệt Ba
- Dịch Dương Thiên Tỉ
- Thái Từ Khôn
- Dương Tử
- Trương Nghệ Hưng
- Ngô Diệc Phàm
- Lý Hiện
- Đặng Luân