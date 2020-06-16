BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến mất hút, Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt Dương Tử

Sao quốc tế 16/06/2020 15:32

Nhiều cư dân mạng bất ngờ khi Tiêu Chiến không có tên trong bảng xếp hạng giá trị thương mại sao Hoa ngữ tháng 5 vừa được công bố.

Mới đây, trang AIMAN vừa công bố bảng xếp hạng giá trị thương mại của các ngôi sao Hoa ngữ trong tháng 5/2020. Theo đó, kết quả của bảng xếp hạng này được tổng kết dựa trên độ nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng của các ngôi sao, chỉ số truyền miệng, chỉ số thương nghiệp và chỉ số đại diện thương hiệu. Đây cũng chính là căn cứ để xác định vị thế của các nghệ sĩ Cbiz trong làng giải trí.

Trong bảng xếp hạng giá trị thương mại tháng 5, mỹ nam “Trần tình lệnh” Vương Nhất Bác đã xuất sắc dẫn đầu. Khoảng thời gian gần đây, dự án truyền hình “Băng vũ hỏa” của Vương Nhất Bác đang được truyền thông hết mực quan tâm. Ngoài ra, tác phẩm “Hữu phỉ” hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh của nam diễn viên cũng rất được trông đợi.

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Vương Nhất Bác ngày càng nổi tiếng sau 'Trần tình lệnh' - Ảnh: Internet
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Ồ ạt trở lại với nhiều dự án truyền hình, Nhậm Gia Luân đứng ở vị trí thứ 2 - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Tiêu Chiến lại hoàn toàn mất hút ở top 10 dù sức ảnh hưởng của anh chàng không hề nhỏ. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng vô cùng bất ngờ khi bảng xếp hạng lần này chỉ có 2 sao nữ lọt top là Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử.

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Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở vị trí thứ 3, bỏ xa Dương Tử - Ảnh: Internet
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Tiêu Chiến không có mặt trong bảng xếp hạng lần này - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng giá trị thương mại sao Hoa ngữ tháng 5/2020:

  1. Vương Nhất Bác
  2. Nhậm Gia Luân
  3. Địch Lệ Nhiệt Ba
  4. Dịch Dương Thiên Tỉ
  5. Thái Từ Khôn
  6. Dương Tử
  7. Trương Nghệ Hưng
  8. Ngô Diệc Phàm
  9. Lý Hiện
  10. Đặng Luân
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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba

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