Dù chưa chính thức tái xuất với bất kỳ tác phẩm truyền hình nào nhưng Tiêu Chiến vẫn liên tục đứng đầu bảng xếp hạng những ngôi sao có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao châu Á sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần đầu tháng 6 (từ 1/6 đến 7/6). Theo đó, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo.

Trong bảng xếp hạng tuần này, nam diễn viên Tiêu Chiến đã xuất sắc giành được ngôi vương, đánh bại nhiều tên tuổi nổi tiếng khác, theo sau là mỹ nam “Trần tình lệnh” Vương Nhất Bác. Vị trí thứ 3 thuộc về ngôi sao “Cẩm y chi hạ” Nhậm Gia Luân.

Cặp đôi 'Trần tình lệnh' đứng vị trí 1 và 2 - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, hàng loạt tác phẩm có sự tham gia của Nhậm Gia Luân đều lên sóng. Vì vậy, nam diễn viên được cho sẽ sớm vươn lên dẫn đầu.

Nhậm Gia Luân đang được rất nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Các thứ hạng lần lượt trong top 10: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân La Vân Hi, Chu Nhất Long, Hoàng Cảnh Du, Đặng Luân, Lý Hiện, Trịnh Khải, Dương Dương.

Bảng xếp hạng sao nam - Ảnh: Internet

Ở bảng diễn viên nữ, “Mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch duy trì thứ hạng ở vị trí thứ nhất và ba. Trong khi đó, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bị đẩy xuống hạng 6. Dương Tử vươn lên đứng hạng 2 và Trịnh Sảng cũng tăng một hạng, đứng ở vị trí thứ 4.

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất sắc đứng đầu bảng - Ảnh: Internet

Nhiều người dự đoán Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tiếp tục giữ vững thứ hạng vì bộ phim “Hạnh phúc trong tầm tay” của cô vẫn đang phát sóng.

Bảng xếp hạng sao nữ - Ảnh: Internet

Thứ hạng lần lượt trong top 10: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Dương Mịch, Trịnh Sảng, Cúc Tịnh Y, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư, Đàm Tùng Vận, Tống Thiến, Trương Tử Phong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bxh-sao-hoa-ngu-dau-thang-6-tieu-chien-dan-dau-dich-le-nhiet-ba-danh-bai-duong-tu-361829.html