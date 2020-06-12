Thông tin mới nhất về tác phẩm truyền hình 'Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn' của Dương Tử và Tiêu Chiến

Sao quốc tế 12/06/2020 17:14

“Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” với sự tham gia của Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ sớm được lên sóng trong sự háo hức, mong chờ của khán giả.

Ở làng giải trí xứ Trung, một bộ phim muốn được ra mắt trên truyền hình phải lấy được giấy phép phát hành. Sau đó, nhà đài phải báo cáo lên tổng cục nếu phát sóng tác phẩm đó vào khung giờ vàng, giao cho họ thẩm duyệt về số tập, đề tài, tỷ lệ… Nếu không được thông qua, phim chỉ có thể chiếu trên các trang mạng hoặc tiếp tục chỉnh sửa.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xuất hiện thông tin “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” do Tiêu ChiếnDương Tử đảm nhận vai chính đã nhận được giấy phép phát hành. Theo đó, phim sẽ sớm lên sóng truyền hình trong thời gian tới. Đây là tin vui đối với fan của cặp đôi diễn viên chính.

Trước đó, có thông tin tác phẩm này dự kiến phát sóng vào tháng 8/2020 nhưng vẫn chưa được xác thực.

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'Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn' là tác phẩm được mong chờ nhất nửa cuối năm 2020 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, số tập của “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” sẽ được tăng thêm 2 tập, cụ thể là từ 30 tập tăng lên 32 tập. Phim do Đằng Tấn sản xuất nên chắc chắn sẽ lên sóng trên trang mạng này còn thông tin phát sóng trên các đài khác vẫn chưa được thông báo.

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Phim sẽ được tăng số tập phát sóng - Ảnh: Internet

Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bách Lâm Thạch Tượng. Nội dung kể về mối tình của chàng bác sĩ Cố Ngụy (Tiêu Chiến) và nữ sinh sắp tốt nghiệp Lâm Chi Hiệu (Dương Tử).

Với sự tham gia của mỹ nam Tiêu Chiến, phim được dự đoán sẽ tạo nên cơn sốt ngay từ khi lên sóng. Trong khi đó, Dương Tử cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và hết mình ủng hộ những tác phẩm của thần tượng.

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Từ khóa:   Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn Dương Tử Dương Tử và Tiêu Chiến

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