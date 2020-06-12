Có ai ngờ được rằng, Tiêu Chiến phải mất 4 năm lăn lộn với nghiệp diễn mới nổi tiếng. Trong khi đó, Đặng Luân cũng không khá hơn với 5 năm theo đuổi, còn Chu Nhất Long mất đến tận 8 năm để được khán giả chú ý.

Chu Nhất Long , Tiêu Chiến , Đặng Luân và Lý Hiện đều được biết đến là những nam thần màn ảnh và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, trước khi đạt được thành công như ngày hôm nay, họ phải trải qua những ngày tháng lăn lộn trên phim trường, khổ cực trăm bề.

Đặng Luân bước chân vào con đường diễn xuất với bộ phim đầu tay “Không phải hoa chẳng phải sương” năm 2013. Tuy nhiên, thời điểm đó, nam diễn viên không gặt hái được nhiều thành công. Phải đến tận 5 năm sau, Đặng Luân mới vươn lên hàng sao nhờ vai diễn “Húc Phượng” trong “Hương mật tựa khói sương”.

Hiện tại, Đặng Luân đang là cái tên cực hot của làng giải trí xứ Trung và vô cùng đắt show giải trí.

Đặng Luân mất nhiều năm mới có được thành công như hiện tại - Ảnh: Internet

Tiêu Chiến

Tiêu Chiến xuất thân là sinh viên thiết kế thuộc Đại học công thương Trùng Khánh. Sau khi gia nhập showbiz, anh hoạt động với vai trò thành viên trong một nhóm nhạc. Thế nhưng con đường ca hát không mang lại sự nổi tiếng cho Tiêu Chiến.

Năm 2016, mỹ nam sinh năm 1991 chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia hàng loạt bộ phim như “Tình yêu vượt thời gian”, “Đấu la Đại lục”… nhưng không gây được tiếng vang. Mãi đến năm 2019, Tiêu Chiến tham gia webdrama “Trần tình lệnh” và trở thành hiện tượng của làng giải trí. Từ một diễn viên vô danh, không mấy người biết đến, Tiêu Chiến một bước lên hàng đỉnh cấp lưu lượng.

Tiêu Chiến vươn lên hàng đỉnh cấp lưu lượng sau 'Trần tình lệnh' - Ảnh: Internet

Nổi tiếng là vậy nhưng con đường sự nghiệp của Tiêu Chiến chẳng mấy suôn sẻ. Đầu năm 2020, nam diễn viên đã phải hứng chịu làn sóng tẩy chay cực lớn từ netizen xứ Trung và ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng. Dẫu vậy, vượt qua sóng gió, Tiêu Chiến đã có màn tái xuất đầy ấn tượng và đang dần lấy lại vị thế của mình.

Lý Hiện

Tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Lý Hiện không phải là tay ngang trong lĩnh vực phim ảnh nhưng lại thiếu một chút may mắn. Anh tham gia rất nhiều bộ phim nhưng không thu hút nhiều sự chú ý. Đến năm 2019, thành công của “Cá mực hầm mật” đã giúp Lý Hiện được nhiều người biết đến.

Hiện tại, anh đã trở thành một trong số những nam thần được yêu thích hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ với gần 9 triệu người hâm mộ.

Lý Hiện đang là gương mặt vàng của các nhãn hàng quảng cáo - Ảnh: Internet

Chu Nhất Long

So với các nam thần màn ảnh khác thì Chu Nhất Long chính là sao nam lận đận nhất trong sự nghiệp diễn xuất. Anh chàng tốt nghiệp khoa biểu diễn của học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh giá và đã sớm được tham gia phim điện ảnh từ năm 2009. Thế nhưng, suốt hơn 8 năm lăn lộn trong làng giải trí, tên tuổi của Chu Nhất Long vẫn mất hút trên các bảng xếp hạng.

Chu Nhất Long đang rất nổi tiếng - Ảnh: Internet

Chỉ đến khi Chu Nhất Long nhận vai nam chính trong bộ phim “Trấn Hồn”, nam diễn viên mới được săn đón và ngày càng thành công.