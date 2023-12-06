Triệu Vy vẫn bị phong sát ngầm, gương mặt trong phim 'Học Khu Phòng' được AI thay thế thành diễn viên khác

Sao quốc tế 06/12/2023 15:37

Hình ảnh của Triệu Vy trong phim 'Học Khu Phòng' đã được AI thay thế thành gương mặt của Tưởng Hân.

Khi bộ phim Học Khu Phòng được ra mắt trên CCTV, nhiều khán giả đã tinh ý phát hiện trong nhiều cảnh quay, gương mặt của Triệu Vy được thay thế bằng gương mặt của Tưởng Hân nhờ công nghệ AI. Tuy nhiên, phim vẫn xuất hiện nhiều cảnh 'lộ sạn', cụ thể là do hình dáng cơ thể giữa hai diễn viên không khớp nhau, thậm chí trong một số cảnh phim, Triệu Vy vẫn xuất hiện do bị AI bỏ sót.

Triệu Vy vẫn bị phong sát ngầm, gương mặt trong phim 'Học Khu Phòng' được AI thay thế thành diễn viên khác - Ảnh 1
Bộ phim Học Khu Phòng do Triệu Vy và Tần Hạo đóng chính năm 2020.

Bộ phim Học Khu Phòng do Triệu Vy và Tần Hạo đóng chính năm 2020. Trong phim gốc, Triệu Vy đóng vai mẹ một cậu con trai nhỏ, quyết tâm mua một căn nhà mới ở một quận nơi con trai có thể theo học tại trường tiểu học hàng đầu. Vào thời điểm hàng loạt phim của Triệu Vy bị cấm sóng, nhà sản xuất đã sử dụng AI trong quá trình hậu kỳ để thay khuôn mặt Triệu Vy bằng Tưởng Hân để tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời cũng quay lại một số cảnh Tưởng Hân diễn chính. Việc biên tập không kỹ càng của bộ phim đã tạo ra rất nhiều tranh luận và thảo luận trực tuyến. Hiện phim đổi tên là Tiểu Mãn Sanh Hoạt.

Nữ diễn viên Triệu Vy sinh năm 1976. Cô có sự nghiệp thăng tiến và thành công ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Người đẹp từng là một trong "tứ đại hoa đán" màn ảnh Trung Quốc và nổi danh toàn châu Á qua loạt phim Hoàn Châu Cách CáchTân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì, Đội Bóng Thiếu Lâm, Thiên Hạ vô Song...

Triệu Vy vẫn bị phong sát ngầm, gương mặt trong phim 'Học Khu Phòng' được AI thay thế thành diễn viên khác - Ảnh 2
Nữ diễn viên Triệu Vy sinh năm 1976.
Triệu Vy vẫn bị phong sát ngầm, gương mặt trong phim 'Học Khu Phòng' được AI thay thế thành diễn viên khác - Ảnh 3
Cô có sự nghiệp thăng tiến và thành công ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.
Triệu Vy vẫn bị phong sát ngầm, gương mặt trong phim 'Học Khu Phòng' được AI thay thế thành diễn viên khác - Ảnh 4
Người đẹp từng là một trong "tứ đại hoa đán" màn ảnh Trung Quốc.

Nữ diễn viên bất ngờ bị chính phủ Trung Quốc đưa vào danh sách đen ngày 26/8/2021. Các phim cô đóng chính nhanh chóng bị gỡ khỏi các nền tảng video, tên của nữ diễn viên cũng bị xóa khỏi cổng thông tin các giải thưởng phim ảnh. Các thương hiệu mà người đẹp đại diện cũng ẩn hoặc xóa bài viết liên quan cô trên Weibo. Trong hơn 2 năm ở ẩn, nhiều fan của diễn viên đặt câu hỏi cô sống ở đâu, hy vọng người đẹp tái xuất trong tương lai.

Triệu Vy vẫn bị phong sát ngầm, gương mặt trong phim 'Học Khu Phòng' được AI thay thế thành diễn viên khác - Ảnh 5
Nữ diễn viên bất ngờ bị chính phủ Trung Quốc đưa vào danh sách đen ngày 26/8/2021.
Triệu Vy vẫn bị phong sát ngầm, gương mặt trong phim 'Học Khu Phòng' được AI thay thế thành diễn viên khác - Ảnh 6
Cuộc sống hiện tại của cô là một ẩn số.
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