Triệu Vy vẫn bị phong sát ngầm, gương mặt trong phim 'Học Khu Phòng' được AI thay thế thành diễn viên khác

Khi bộ phim Học Khu Phòng được ra mắt trên CCTV, nhiều khán giả đã tinh ý phát hiện trong nhiều cảnh quay, gương mặt của Triệu Vy được thay thế bằng gương mặt của Tưởng Hân nhờ công nghệ AI. Tuy nhiên, phim vẫn xuất hiện nhiều cảnh 'lộ sạn', cụ thể là do hình dáng cơ thể giữa hai diễn viên không khớp nhau, thậm chí trong một số cảnh phim, Triệu Vy vẫn xuất hiện do bị AI bỏ sót.

Bộ phim Học Khu Phòng do Triệu Vy và Tần Hạo đóng chính năm 2020.

Bộ phim Học Khu Phòng do Triệu Vy và Tần Hạo đóng chính năm 2020. Trong phim gốc, Triệu Vy đóng vai mẹ một cậu con trai nhỏ, quyết tâm mua một căn nhà mới ở một quận nơi con trai có thể theo học tại trường tiểu học hàng đầu. Vào thời điểm hàng loạt phim của Triệu Vy bị cấm sóng, nhà sản xuất đã sử dụng AI trong quá trình hậu kỳ để thay khuôn mặt Triệu Vy bằng Tưởng Hân để tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời cũng quay lại một số cảnh Tưởng Hân diễn chính. Việc biên tập không kỹ càng của bộ phim đã tạo ra rất nhiều tranh luận và thảo luận trực tuyến. Hiện phim đổi tên là Tiểu Mãn Sanh Hoạt.