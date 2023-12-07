Triệu Vy tu thiền và sống ẩn dật sau 2 năm bị 'phong sát ngầm', hy vọng trở lại làng giải trí bị dập tắt?

Sao quốc tế 07/12/2023 12:27

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Triệu Vy đã từ bỏ làng giải trí và quyết định lựa chọn một cuộc sống kín tiếng hơn.

Sau khi mất sự nghiệp nghệ thuật, tung tích của Triệu Vy là một bí ẩn. Có tin đồn cô sống ở quê nhà An Huy (Trung Quốc). Nguồn tin khác lại nói nữ diễn viên ở Bắc Kinh cùng cha mẹ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Sohu, Triệu Vy đã chuyển ra nước ngoài sống. Khi có thời gian rảnh, cô về nước thăm gia đình và du lịch.

Hồi tháng 9, Triệu Kiện - anh trai Triệu Vy - chia sẻ rằng xúc động đến rơi nước mắt khi gặp lại cô em gái xa cách đã lâu. Theo Triệu Kiện, Triệu Vy hiện sống rất tốt, tinh thần vui vẻ. 

Triệu Vy tu thiền và sống ẩn dật sau 2 năm bị 'phong sát ngầm', hy vọng trở lại làng giải trí bị dập tắt? - Ảnh 1

Gần đây, bộ phim Cuộc Đời Của Tiểu Mãn mới đây đã được phát sóng trên kênh CCTV. Tuy nhiên, một số khán giả tinh ý lập tức phát hiện ra tác phẩm này vốn có tựa đề Học Khu Phòng, từng được quay từ năm 2020 với sự tham gia của Tần Hạo và Triệu Vy. Thế nhưng, ở bản phim mới này, gương mặt nữ chính đã bị nhà sản xuất dùng công nghệ AI để thay thế bằng diễn viên Tưởng Hân.

Triệu Vy tu thiền và sống ẩn dật sau 2 năm bị 'phong sát ngầm', hy vọng trở lại làng giải trí bị dập tắt? - Ảnh 2

Triệu Vy tu thiền và sống ẩn dật sau 2 năm bị 'phong sát ngầm', hy vọng trở lại làng giải trí bị dập tắt? - Ảnh 3

 

Nhiều người xem cho biết dễ dàng nhận ra dấu hiệu của sự cắt ghép khi hình thể và gương mặt của nhân vật không được khớp, thiếu tự nhiên. Thậm chí, ở một số phân cảnh, khán giả vẫn thấy sự xuất hiện của Triệu Vy do AI ghép sót. Theo các nguồn tin của Trung Quốc, bộ phim vốn hoàn thành hồi tháng 3/2021 và dự kiến phát hành vào cuối năm đó. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Triệu Vy bị đưa vào "danh sách đen" của chính phủ.

Triệu Vy tu thiền và sống ẩn dật sau 2 năm bị 'phong sát ngầm', hy vọng trở lại làng giải trí bị dập tắt? - Ảnh 4

Trước khi biến mất khỏi làng giải trí Trung Quốc, mỹ nhân thế hệ 7X từng là một trong tứ đại hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ nghệ sĩ sở hữu danh tiếng, sự nghiệp đình đám và khối tài sản đáng ngưỡng mộ. 

Nhờ khối tài sản tích lũy trong thời gian hoạt động nghệ thuật và kinh doanh riêng, Triệu Vy hiện vẫn dư dả tài chính, sống không lo thiếu tiền. Nữ diễn viên gặp một vài vấn đề sức khỏe, song tình trạng không đáng ngại. Cô hiện tu thiền, tìm hiểu Phật pháp để tìm sự an yên về mặt tinh thần.

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