Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'bày tỏ tình cảm' với nhân vật này trên mạng xã hội

Nàng tiểu hoa đình đám vừa có động thái này trên mạng xã hội và thu hút nhiều sự chú ý.
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Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, chính vì thế mà mọi hành động của cô nàng trên mạng xã hội đều được chú ý hết mực. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã bất ngờ đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình một bài đăng để chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ đối với nữ diễn viên Trương Giai Ninh. Kèm với poster phim, Triệu Lệ Dĩnh còn viết kèm dòng trạng thái: "Tình cờ gặp nhau ở rạp đêm Giao thừa".
Ngay lập tức, Trương Giai Ninh cũng nhanh chóng trả lời lại bằng bình luận: "Lục muội muội (tên nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện) là tốt nhất!". Được biết, cả hai từng hợp tác trong tác phẩm Minh Lan truyện. Kể từ đó cho tới nay, giữa Triệu Lệ Dĩnh và Trương Giai Ninh vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.
Không chỉ là một đàn chị 'kỳ cựu' trong nghề của nhiều diễn viên trẻ, Triệu Lệ Dĩnh còn được biết đến là tiền bối thân thiện và tốt bụng của rất nhiều những đàn em. Dù là diễn viên top đầu làng giải trí hiện nay nhưng Triệu Lệ Dĩnh không hề ngạo mạn, khó gần mà ngược lại còn vui vẻ, nâng đỡ các diễn viên trẻ.
Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 trong gia đình nông thôn. Cô gia nhập làng giải trí năm 2006. Bảy năm đầu từ khi mới gia nhập làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh chỉ được giao vai phụ. Năm 2013, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khởi sắc khi cô được giao vai chính trong phim Lục Trinh Truyền Kỳ, tiếp đó thành công với Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Gió Thổi Bán Hạ,...