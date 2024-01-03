Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'bày tỏ tình cảm' với nhân vật này trên mạng xã hội

Sao quốc tế 03/01/2024 14:28

Nàng tiểu hoa đình đám vừa có động thái này trên mạng xã hội và thu hút nhiều sự chú ý.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, chính vì thế mà mọi hành động của cô nàng trên mạng xã hội đều được chú ý hết mực. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã bất ngờ đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình một bài đăng để chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ đối với nữ diễn viên Trương Giai Ninh. Kèm với poster phim, Triệu Lệ Dĩnh còn viết kèm dòng trạng thái: "Tình cờ gặp nhau ở rạp đêm Giao thừa"

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'bày tỏ tình cảm' với nhân vật này trên mạng xã hội - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.
Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'bày tỏ tình cảm' với nhân vật này trên mạng xã hội - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình một bài đăng để chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ đối với nữ diễn viên Trương Giai Ninh.

Ngay lập tức, Trương Giai Ninh cũng nhanh chóng trả lời lại bằng bình luận: "Lục muội muội (tên nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện) là tốt nhất!". Được biết, cả hai từng hợp tác trong tác phẩm Minh Lan truyện. Kể từ đó cho tới nay, giữa Triệu Lệ Dĩnh và Trương Giai Ninh vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'bày tỏ tình cảm' với nhân vật này trên mạng xã hội - Ảnh 3
Cả hai từng hợp tác trong tác phẩm Minh Lan truyện

Không chỉ là một đàn chị 'kỳ cựu' trong nghề của nhiều diễn viên trẻ, Triệu Lệ Dĩnh còn được biết đến là tiền bối thân thiện và tốt bụng của rất nhiều những đàn em. Dù là diễn viên top đầu làng giải trí hiện nay nhưng Triệu Lệ Dĩnh không hề ngạo mạn, khó gần mà ngược lại còn vui vẻ, nâng đỡ các diễn viên trẻ.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'bày tỏ tình cảm' với nhân vật này trên mạng xã hội - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'bày tỏ tình cảm' với nhân vật này trên mạng xã hội - Ảnh 5

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'bày tỏ tình cảm' với nhân vật này trên mạng xã hội - Ảnh 6

Triệu Lệ Dĩnh còn được biết đến là tiền bối thân thiện và tốt bụng của rất nhiều những đàn em.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 trong gia đình nông thôn. Cô gia nhập làng giải trí năm 2006. Bảy năm đầu từ khi mới gia nhập làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh chỉ được giao vai phụ. Năm 2013, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khởi sắc khi cô được giao vai chính trong phim Lục Trinh Truyền Kỳ, tiếp đó thành công với Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Gió Thổi Bán Hạ,...

Tin vui tới tấp với Triệu Lệ Dĩnh: Xuất hiện trong phim của Trương Nghệ Mưu, chính thức vượt mặt Dương Mịch

Tin vui tới tấp với Triệu Lệ Dĩnh: Xuất hiện trong phim của Trương Nghệ Mưu, chính thức vượt mặt Dương Mịch

Tên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện trong đoàn phim điện ảnh Điều Thứ 20 của vị đạo diễn danh tiếng Trương Nghệ Mưu. Tác phẩm này dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Tin vui tới tấp với Triệu Lệ Dĩnh: Xuất hiện trong phim của Trương Nghệ Mưu, chính thức vượt mặt Dương Mịch

Tin vui tới tấp với Triệu Lệ Dĩnh: Xuất hiện trong phim của Trương Nghệ Mưu, chính thức vượt mặt Dương Mịch

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/1/2024: Triệu Lệ Dĩnh rất phản cảm với việc chồng cũ cùng bạn gái đi đón con, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân độc lập về tài chính sau khi kết hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/1/2024: Triệu Lệ Dĩnh rất phản cảm với việc chồng cũ cùng bạn gái đi đón con, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân độc lập về tài chính sau khi kết hôn?

Ekip Dữ Phượng Hành có 'động thái' mới, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến fan đứng ngồi không yên mong chờ sớm về chung nhà

Ekip Dữ Phượng Hành có 'động thái' mới, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến fan đứng ngồi không yên mong chờ sớm về chung nhà

Triệu Lệ Dĩnh đăng ảnh đón năm mới 2024, fans vừa mừng vừa lo vì điều này

Triệu Lệ Dĩnh đăng ảnh đón năm mới 2024, fans vừa mừng vừa lo vì điều này

Triệu Lệ Dĩnh bị Tân Chỉ Lôi 'đàn áp' phiên vị trong phim mới vì lý do này

Triệu Lệ Dĩnh bị Tân Chỉ Lôi 'đàn áp' phiên vị trong phim mới vì lý do này

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/12/2023: Trịnh Sảng có nguy cơ bị 'trục xuất' khỏi Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh hiện tại có tài nguyên phim ảnh rất tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/12/2023: Trịnh Sảng có nguy cơ bị 'trục xuất' khỏi Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh hiện tại có tài nguyên phim ảnh rất tốt?

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 46 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 46 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 5 giờ 16 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều