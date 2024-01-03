Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'bày tỏ tình cảm' với nhân vật này trên mạng xã hội

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, chính vì thế mà mọi hành động của cô nàng trên mạng xã hội đều được chú ý hết mực. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã bất ngờ đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình một bài đăng để chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ đối với nữ diễn viên Trương Giai Ninh. Kèm với poster phim, Triệu Lệ Dĩnh còn viết kèm dòng trạng thái: "Tình cờ gặp nhau ở rạp đêm Giao thừa".

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình một bài đăng để chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ đối với nữ diễn viên Trương Giai Ninh.

Ngay lập tức, Trương Giai Ninh cũng nhanh chóng trả lời lại bằng bình luận: "Lục muội muội (tên nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện) là tốt nhất!". Được biết, cả hai từng hợp tác trong tác phẩm Minh Lan truyện. Kể từ đó cho tới nay, giữa Triệu Lệ Dĩnh và Trương Giai Ninh vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.