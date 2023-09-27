Trần Triết Viễn sánh đôi bên Lương Khiết trong Cây Ô Liu Màu Trắng, chemistry của cả hai khiến dân tình đứng ngồi không yên

Cảnh tình tứ bên Lương Khiết của Trần Triết Viễn trong Cây Ô Liêu Màu Trắng đang thu hút nhiều sự quan tâm, nhiều người còn so sánh với hồi còn yêu Triệu Lộ Tư.

Trần Triết Viễn sinh năm 1996, là một trong những nam diễn viên trẻ đầy tiềm năng của Cbiz. Trần Triết Viễn đã có một sự nghiệp diễn xuất thành công ngay từ khi bước chân vào ngành công nghiệp giải trí. Với vẻ ngoài điển trai, Trần Triết Viễn dễ dàng thể hiện các vai diễn thanh xuân vườn trường. Sau khi kết đôi cùng Triệu Lộ Tư trong bộ phim thanh xuân vườn trường Vụng Trộm Không Thể Giấu, nam diễn viên Trần Triết Viễn đã nhanh chóng gây sốt khi sở hữu gương mặt thư sinh, nét diễn xuất ổn định. Hiện tại, nam diễn viên đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả sau khi xác nhận đảm nhận vai nam chính trong dự án chuyển thể Cây Ô Liu Màu Trắng.



Nam diễn viên đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả sau khi xác nhận đảm nhận vai nam chính trong dự án chuyển thể Cây Ô Liu Màu Trắng. Cây Ô Liu Màu Trắng kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ phóng viên truyền hình vệ tinh Tống Nhiễm (Lương Khiết thủ vai) và kỹ sư gỡ mìn kiêm tình nguyện viên Lý Toản (Trần Triết Viễn thủ vai). Trong một lần thực hiện nhiệm vụ ở miền Đông Trung Quốc, Tống Nhiễm gặp nguy hiểm và may mắn được Lý Toản cứu. Cả hai nảy sinh tình cảm, phải trải qua nỗi đau chia cắt và hiểu lầm, cuối cùng mới trở về bên nhau. Cây Ô Liu Màu Trắng kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ phóng viên truyền hình vệ tinh Tống Nhiễm và kỹ sư gỡ mìn kiêm tình nguyện viên Lý Toản. Cả hai nảy sinh tình cảm, phải trải qua nỗi đau chia cắt và hiểu lầm, cuối cùng mới trở về bên nhau. Không chỉ đề cập về bối cảnh thời chiến tranh loạn lạc mà còn bao gồm cả ước mơ, hoài bão, cầu mong về một ngày bình an không còn xa. Trong cảnh bom đạn việc sống sót đã là một điều may mắn nhưng tình yêu giữa cô phóng viên Tống Nhiễm và chàng quân nhân Lý Toản được ví như cây ô liu, mang một màu trắng đơn thuần, tinh khiết, sừng sững chống chọi, bất chấp mà tồn tại.

Mới đây, đoàn làm phim đã tung ra loạt hình ảnh nhá hàng một số cảnh phim tình tứ ngọt ngào giữa cặp đôi nam nữ chính. Theo như những hình ảnh được đăng tải, Trần Triết Viễn và Lương Khiết sẽ có nhiều cảnh quay ngọt ngào lãng mạn, có thể kể đến như cảnh nắm tay, khoác áo, tựa vai. Hiện những hình ảnh này đang được netizen tích cực chia sẻ và nhận được nhiều lời khen tốt. Đoàn làm phim đã tung ra loạt hình ảnh nhá hàng một số cảnh phim tình tứ ngọt ngào giữa cặp đôi nam nữ chính. Trần Triết Viễn và Lương Khiết sẽ có nhiều cảnh quay ngọt ngào lãng mạn. Thậm chí, một vài khán giả còn đem các chemistry của Trần Triết Viễn cùng bạn diễn mới so sánh với hồi anh chàng còn đóng cặp với Triệu Lộ Tư. Nhiều khán giả cho rằng Trần Triết Viễn và Lương Khiết cực kỳ xứng đôi mặc dù có chênh lệch tuổi tác. Từng gây nhiều tranh cãi về tạo hình của Trần Triết Viễn từ khi mới công bố dự án nhưng tính tới thời điểm hiện nay, Cây Ô Liu Màu Trắng vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Một vài khán giả còn đem các chemistry của Trần Triết Viễn cùng bạn diễn mới so sánh với hồi anh chàng còn đóng cặp với Triệu Lộ Tư.

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