Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi

Sao quốc tế 22/12/2023 14:07

Cùng điểm lại những tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023 nhé!

1. Đài Hồ Nam chính thức công bố những khách mời tiếp theo tham gia Concert khóa niên, được tường thuật trực tiếp vào 19:30 (giờ Trung Quốc) ngày 31/12. 

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 1

2. Ảnh báo trước của Địch Lệ Nhiệt Ba trên bìa tạp chí Cosmopolitan số khai niên (tháng 1/2024). Đặc biệt, đây cũng là lần thứ ba nữ diễn viên mở tạp chí thường niên của Cosmopolitan.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 2

3. Nghê Ni khoe vẻ đẹp bí ẩn trên bìa tạp chí V China tháng 1/2024. Được biết, bộ ảnh theo phong cách rồng vàng, đây cũng là năm hoàng đạo của cô.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 3

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 4

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 5

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 6

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 7

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 8

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 9

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 10

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 11

4. Dương Tử chính thức trở thành 'Người đại diện toàn cầu' của thương hiệu trang sức APM Monaco.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 12
Bài đăng thông báo của thương hiệu trang sức APM Monaco.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 13

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 14

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 15

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 16

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 17

5. Vương Gia Nhĩ điển trai trên song bìa tạp chí Elle số khai niên (tháng 1/2024).

 

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 18

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 19

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 20

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 21

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 22

 

6. PLV của Bành Tiểu Nhiễm đăng bộ ảnh nữ diễn viên chụp trong tuyết. Cô mặc váy đen bó sát, khoác áo lông dày khoe tấm lưng trần giữa tiết trời lạnh giá, bên cạnh đó là lối trang điểm quyến rũ sắc sảo thu hút ánh nhìn.

 

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 23

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 24

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 25

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 26

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 27

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 28

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 29

7. Châu Dã đăng một bộ ảnh với tạo hình phong cách cổ trang, hóa thân thành nữ tướng nhân dịp Đông Chí.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 30

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 31

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 32

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 33

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 34

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 35

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 36

8. Triệu Nhã Chi xuất hiện tại một sự kiện với tạo hình dịu dàng và đoan trang. Cô diện áo ôm sát màu xanh và váy bồng bềnh, toát lên khí chất tiểu thư ở tuổi U70. Lối trang điểm vô cùng rất tinh tế, khoe nét thanh lịch và quyến rũ.

 

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 37

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 38

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 39

 

9. Giả Nãi Lượng bị cánh săn ảnh chụp ảnh đi ăn tối cùng một cô gái. Cả hai cùng nhau trò chuyện và cười đùa, thậm chí có những hành động cư xử rất thân mật.

 

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 40

 

10. Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với đạo diễn Kha Vấn Lợi. Tiết lộ rằng mẹ cô đã gặp nam đạo diễn và rất có ấn tượng tốt về anh. Khi được hỏi về tiến triển của cuộc hôn nhân, Trương Quân Ninh cho biết: “Tôi sẽ thông báo tin vui cho mọi người”.

 

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 22/12/2023: Châu Dã gây sốt với tạo hình nữ tướng, Trương Quân Ninh thừa nhận có quan hệ tình cảm với Kha Vấn Lợi - Ảnh 41

 

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