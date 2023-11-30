'Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' Trương Quân Ninh bị 'tóm sống' khi qua đêm với đạo diễn kém ba tuổi

Sao quốc tế 30/11/2023 12:20

Nữ diễn viên Trương Quân Ninh bị nghi đã bắt gặp qua đêm tại nhà của một đạo diễn nổi tiếng. Thông tin này khiến cho đông đảo khán giả vô cùng bất ngờ.

Theo trang 163, Trương Quân Ninh và Kha Vấn Lợi hẹn hò vài năm nay nhưng giữ mối quan hệ bí mật. "Cánh săn ảnh" gần đây ghi được hình ảnh hai người cùng nhau đi dự một sự kiện ra mắt phim, sau đó người trước kẻ sau về nhà Trương Quân Ninh, nơi cô sống với mẹ.

Cụ thể, sau khi trợ lý đưa Trương Quân Ninh trở về nhà vào buổi tối và rời đi thì một lúc sau nam đạo diễn "Thám tử phố tàu" Kha Vấn Lợi xuất hiện một mình. Anh bịt khẩu trang và sau đó lên nhà của Trương Quân Ninh. Đến tận sáng hôm sau, Kha Vấn Lợi mới rời khỏi nhà của Trương Quân Ninh.

'Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' Trương Quân Ninh bị 'tóm sống' khi qua đêm với đạo diễn kém ba tuổi - Ảnh 1'Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' Trương Quân Ninh bị 'tóm sống' khi qua đêm với đạo diễn kém ba tuổi - Ảnh 2'Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' Trương Quân Ninh bị 'tóm sống' khi qua đêm với đạo diễn kém ba tuổi - Ảnh 3

Trước đó vào ngày 18/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nữ diễn viên Trương Quân Ninh sắp kết hôn sau thời gian hẹn hò bí mật. Lễ cưới của nữ diễn viên và bạn trai là đạo diễn Kha Vấn Lợi dự kiến tổ chức vào cuối năm. Tin tức này ngay lập tức gây xôn xao làng giải trí Hoa ngữ.

Ngay sau đó, đại diện Trương Quân Ninh nói: "Cô ấy đang bận rộn chuẩn bị cho một dự án phim mới. Trương Quân Ninh luôn có sắp xếp riêng trong từng giai đoạn cuộc đời, cả với công việc lẫn các mối quan hệ. Nếu có tin vui, cô ấy sẽ chia sẻ, cảm ơn các bạn đã quan tâm".

'Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' Trương Quân Ninh bị 'tóm sống' khi qua đêm với đạo diễn kém ba tuổi - Ảnh 4

Trương Quân Ninh là diễn viên gạo cội của Trung Quốc, người gốc Đài Loan. Tốt nghiệp thạc sĩ Luật của Viện Kinh tế Công Nghiệp, cô lấn sân và thành công với vai trò diễn viên. Cô được biết đến qua nhiều tác phẩm tên tuổi như Võ Tắc Thiên, Như Ý Truyện... Mẹ cô là giảng viên, giáo sư, nhà văn... nổi tiếng.

Trong khi đó, Kha Vấn Lợi là đạo diễn, ngoại hình không nổi bật nhưng có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Ngộ sát, Thám tử phố Tàu...

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Mới đây, cư dânmạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Trương Quân Ninh sắp kết hôn ở tuổi 41.

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