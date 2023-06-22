Dự án phim "Hóa Ngoại Chi Y" có Trương Quân Ninh và Liên Bỉnh Phát đóng vai chính đã tổ chức họp báo ra mắt.

Sau gần 3 tháng quay phim, dự án Hóa Ngoại Chi Y (The Outlaw Doctor) đánh dấu sự hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) đã đóng máy, đồng thời tổ chức họp báo ra mắt chính thức. Sự kiện tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc) quy tụ đông đảo ekip và dàn diễn viên của phim, trong đó không thể thiếu sự xuất hiện của nữ chính Trương Quân Ninh và nam chính Liên Bỉnh Phát. Buổi họp báo ra mắt phim Hóa Ngoại Chi Y Xuất hiện tại họp báo, nam diễn viên Việt nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài cool ngầu, nam chính xứng danh "top 100 Gương mặt tạp chí đẹp nhất khu vực Châu Á". Liên Bỉnh Phát không làm người hâm mộ thất vọng bởi hình ảnh điển trai, lịch lãm cạnh đàn chị đình đám màn ảnh Hoa ngữ. Đứng cạnh các nghệ sĩ quốc tế, sao nam Song Lang chẳng hề lép vế, qua đó nhận được nhiều lời khen về ngoại hình lẫn diễn xuất đến từ đạo diễn.

Nhan sắc Liên Bỉnh Phát không hề lép vế trước Trương Quân Ninh Lựa chọn phát biểu bằng tiếng Việt, Liên Bỉnh Phát chia sẻ: 'Tôi rất là vui khi có mặt tại dự án lần này. Như tôi đã chia sẻ, đây là bộ phim nước ngoài thứ 2 mà tôi tham gia. Trước đó, tôi đã thử sức với một bộ phim của Nhật, nhưng đó chỉ là trải nghiệm ngắn thôi, khoảng 1 đến 2 tuần. Còn phim này, tôi dành hơn 4 tháng sinh sống và quay phim. Đây là lần đầu tôi đến Đài Loan. Tôi cảm ơn dự án này đã cho tôi cơ hội để đến Đài Loan (Trung Quốc) cùng mọi người ở đây'. Liên Bỉnh Phát tại buổi họp báo Để chuẩn bị cho Hóa Ngoại Chi Y, Liên Bỉnh Phát đầu tư không ít công sức, sang địa điểm quay sớm trước 1 tháng để trau dồi ngôn ngữ, kiến thức chuyên môn y khoa. 'Để tham gia dự án Hóa Ngoại Chi Y, tôi phải học nhiều thứ từ ngôn ngữ đến thuật ngữ chuyên ngành về y học. Khi biết thông tin sẽ đóng chung cùng diễn viên Trương Quân Ninh, tôi khá hồi hộp', nam diễn viên cho biết thêm. Ngoài ra, anh phải di chuyển qua lại giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam nhiều lần để thực hiện các phân đoạn.

Hình ảnh dàn diễn viên chính trong phim Hôm 2/4, Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh dự lễ cúng khai máy bộ phim ở Đài Bắc. Cặp diễn viên Việt - Đài diện trang phục đồng điệu, cùng phối áo khoác da với quần jeans đen đơn giản. Kịch bản phim xoay quanh cuộc sống của người lao động nhập cư tại Đài Loan. Trong đó, Liên Bỉnh Phát hóa thân một bác sĩ hoạt động "chui" nhưng mang trái tim ấm áp, hết lòng vì người bệnh. Trương Quân Ninh hóa thân một bác sĩ có con mắc bệnh hiểm nghèo. Họ trở thành tri kỷ khi tìm thấy nhiều sự đồng cảm. Trương Quân Ninh và Liên Bỉnh Phát tại lễ khai máy ngày 2/4 Doctor Outsider có tựa tiếng Hoa là Hóa ngoại y chi. Dự án được Netflix khởi động năm 2020 nhưng đến nay mới bấm máy. Năm ngoái, nhà sản xuất sang Việt Nam tìm kiếm nam chính, nhiều sao Việt đã tham gia thử vai như Huy Khánh, Quang Tuấn, Otis Nhật Trường... Khi đó, nữ chính của phim được thông báo là Lâm Tâm Như. Tháng trước, Yahoo đưa tin Tâm Như rút khỏi dự án và Trương Quân Ninh được mời thay thế. Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990. Anh được chú ý khi đóng chính phim Song lang, được ghi nhận là gương mặt mới thực lực và tiềm năng của điện ảnh Việt. Năm 2018, anh thắng giải "Viên ngọc quý Tokyo (Tokyo Gemstone Award)" dành cho diễn viên mới tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo. Tuy nhiên, các vai diễn sau của anh trong Hậu duệ mặt trời bản Việt, Quý cô thừa kế, Truyện ngắn, Ngôi nhà bươm bướm... không đạt được thành công như mong đợi.

Tuyệt chiêu giữ dáng thon gọn 'siêu đỉnh' của diễn viên Trương Quân Ninh khiến chị em phải trầm trồ không ngớt Ở tuổi 41, Trương Quân Ninh vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, làn da căng bóng, nhờ bí quyết tập yoga đều đặn mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh và uống nước ép trái cây.

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