"Tình cũ Hyun Bin" khoe đôi chân thon gọn, "dài miên man", tỷ lệ cơ thể hoàn hảo khiến nhiều cô nàng ganh tị

Sao quốc tế 05/04/2022 19:35

Nữ diễn viên Kang Sora khoe gương mặt V-line hoàn hảo và đôi chân thon thả, thẳng tắp trong loạt ảnh mới.

Vào ngày 4/4, Kang Sora đã đăng một vài bức ảnh chụp với tạp chí W Korea trên SNS của cô ấy.

'Tình cũ Hyun Bin' khoe đôi chân thon gọn, 'dài miên man', tỷ lệ cơ thể hoàn hảo khiến nhiều cô nàng ganh tị - Ảnh 1

'Tình cũ Hyun Bin' khoe đôi chân thon gọn, 'dài miên man', tỷ lệ cơ thể hoàn hảo khiến nhiều cô nàng ganh tị - Ảnh 2

'Tình cũ Hyun Bin' khoe đôi chân thon gọn, 'dài miên man', tỷ lệ cơ thể hoàn hảo khiến nhiều cô nàng ganh tị - Ảnh 3

'Tình cũ Hyun Bin' khoe đôi chân thon gọn, 'dài miên man', tỷ lệ cơ thể hoàn hảo khiến nhiều cô nàng ganh tị - Ảnh 4

Trong các bức ảnh, Kang Sora toát lên khí chất quyến rũ với bộ vest màu cam, chiếc váy màu đỏ tía gợi cảm và chiếc váy xếp ly màu xanh nước biển sang trọng.

Fan hâm mộ để lại bình luận trong các bức ảnh của Kang Sora: "Woa!", "Idol của em", "Đỉnh cao quá!".

Kang Sora đã sinh con gái vào tháng 4 năm ngoái, cô cũng đang cân nhắc dự án tiếp theo, hứa hẹn bùng nổ diễn xuất trong một loạt phim mới. Kang Sora (sinh năm 1990) được biết đến qua loạt tác phẩm ăn khách như "Sunny", "Dream High 2", "Doctor Stranger", "Misaeng"... Được biết, Kang Sora kết hôn với một bác sĩ vào tháng 8 năm 2020.

Ban đầu, khi chưa gia nhập làng giải trí, Kang Sora sở hữu ngoại hình mũm mĩm, kém sắc. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực giảm cân, nữ diễn viên cuối cùng cũng được công nhận với nét đẹp thu hút cùng thân hình bốc lửa. Nữ diễn viên còn được ca ngợi là người sở hữu đôi chân thon dài, nuột nà bậc nhất showbiz Hàn.

Theo Sports Seoul

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Từ khóa:   Kang Sora sao Hàn body sao Hàn

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