'Tình đầu quốc dân' bị tố mưu mẹo khi 'cọ nhiệt' Lưu Thi Thi, đụng hàng đàn chị còn thua toàn tập?

Dĩ nhiên, cả hai bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau, thu hút vô số sự chú ý. Thậm chí, chủ đề này còn leo lên vị trí thứ 2 trên bảng hot search Weibo. Chương Nhược Nam vốn được đánh giá cao về nhan sắc trong trẻo, thanh thuần, được coi là "tình đầu quốc dân" thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Dẫu vậy khí chất cổ trang của cô bị nhận xét là thua toàn tập trước Lưu Thi Thi.

Dự án “Vũ lâm linh” đã khai máy hôm 15.9 và công bố dàn diễn viên chính thức. Bộ phim được xem là dự án trọng điểm của nền tảng Youku, do Chính Ngọ Dương Quang sản xuất. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Minifish, do Dương Dương và Chương Nhược Nam đóng chính. Bên cạnh đó, Phương Dật Luân và Trương Dư Hi cũng góp mặt trong dự án này.

Ngoài dàn diễn viên triển vọng, “Vũ lâm linh” còn quy tụ đội ngũ biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất tên tuổi.

Người đứng sau “Minh Lan truyện”, “Chiến Trường Sa” - biên kịch Ngô Đồng là người chắp bút cho tác phẩm.

Đạo diễn Lưu Hồng Nguyên của “Đại giang đại hà 3: Tuế nguyệt như ca” và “Khai đoan” sẽ hợp tác cùng nhà sản xuất Hầu Hồng Lượng. Đáng chú ý, Hầu Hồng Lượng từng rất thành công với “Lang gia bảng”, “Hoan lạc tụng”, “Tam thể” và “Sơn hải tình”.

Bộ phim “Vũ lâm linh” xoay quanh bộ ba Triển Chiêu (Dương Dương), Hoắc Linh Lung (Chương Nhược Nam) và Bạch Ngọc Đường (Phương Dật Luân).

Câu chuyện bắt đầu từ đại tiểu thư Hoắc Linh Lung, rời sơn trang để đào hôn. Tại một quán trọ trên núi, cô gặp gỡ hiệp khách áo đen đang bị thương nặng. Dù bị nhiều phe phái truy đuổi, nhưng người bí ẩn trên vẫn nhiều lần ra tay giúp đỡ Linh Lung.

Trải qua nhiều ngày đồng hành, Linh Lung sơn trang cũng biết được danh tính người áo đen, là nam hiệp Triển Chiêu. Anh là đối tượng bị các thế lực đuổi giết vì có được bằng chứng phạm tội của Tương Dương Vương. Linh Lung và Triển Chiêu hợp lực đánh lui kẻ địch. Nhưng Triển Chiêu bị trúng độc, vì thế đã giao chứng cứ cho Linh Lung, hỗ trợ cô thoát thân.

Khi Triển Chiêu bị bắt, Hoắc Linh Lung cũng bị hôn phu Thiệu Kế Tổ đuổi kịp. Đáng chú ý, Thiệu Kế Tổ là thuộc hạ của Tương Dương Vương, luôn tìm cách đoạt chứng cứ từ tay Linh Lung. May mắn, nhờ sự chỉ dẫn của Bạch Ngọc Đường, Linh Lung đã thoát khỏi tay vị hôn phu cũ.

Hoắc Linh Lung và Bạch Ngọc Đường cùng hợp sức cứu Triển Chiêu. Cả ba nhanh chóng tìm kiếm manh mối, lùng bắt tội phạm, phá vỡ mạng lưới thế lực của Tương Dương Vương. Nhờ hành động trượng nghĩa của nhóm Triển Chiêu, âm mưu của Tương Dương Vương bị lật đổ, bình yên trở lại với người dân.