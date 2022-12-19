'Tiểu Long Nữ' khước từ tình cảm với bạn trai cũ khi được ngỏ lời 'hàn gắn'

Sao quốc tế 19/12/2022 10:55

Nam diễn viên Doãn Tử Duy gây chú ý khi đăng tải nhiều bài viết thể hiện tình cảm với Từ Đông Đông.

Mới đây, nam diễn viên Doãn Tử Duy đăng tải nhiều bài viết thể hiện tình cảm với Từ Đông Đông. Anh cho biết vẫn còn yêu và bày tỏ mong muốn được tái hợp, bảo vệ người đẹp Thiên long bát bộ suốt đời. Động thái của tài tử Hong Kong gây chú ý trong dư luận.

Đối mặt với việc bạn trai cũ tỏ tình công khai, Từ Đông Đông từ chối hàn gắn. Người đẹp cho biết năm xưa Doãn Tử Duy là người hủy hôn, không phải là cô như lời anh nói với công chúng. Theo nữ diễn viên, mục tiêu hiện tại của cô là kiếm tiền và mở cửa hàng thú cưng. Vì vậy, Từ Đông Đông tạm thời chưa có kế hoạch hôn nhân.

'Tiểu Long Nữ' khước từ tình cảm với bạn trai cũ khi được ngỏ lời 'hàn gắn' - Ảnh 1

Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy bén duyên khi đóng chung Hợp đồng nam nữ năm 2017. Hai diễn viên công khai hẹn hò vào tháng 1/2019. Họ có gần một năm làm bạn trước khi trở thành người yêu. Đến tháng 4 cùng năm, tài tử Hong Kong cầu hôn bạn gái bằng cách bỏ nhẫn vào nồi lẩu. Sau 4 tháng đính hôn, cặp sao tuyên bố đường ai nấy đi.

 

Nữ diễn viên từng lên tiếng khẳng định họ chia tay không phải vì bạn trai phản bội. Hai nghệ sĩ kết thúc mối quan hệ tình cảm vì không cùng chí hướng trong kế hoạch phát triển sự nghiệp. Sau đó, Từ Đông Đông và bạn trai cũ nhiều lần phân ly tái hợp.

'Tiểu Long Nữ' khước từ tình cảm với bạn trai cũ khi được ngỏ lời 'hàn gắn' - Ảnh 2

Từ Đông Đông sinh năm 1990 tại Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cô còn được mệnh danh là "Kim Kardashian phiên bản Trung". Cô luôn gắn liền với hình tượng gợi cảm vì thường xuyên khoe ảnh nóng bỏng trên mạng xã hội. Các hình ảnh, hoạt động thường ngày của cô luôn nhận được nhiều sự quan tâm trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sau khi nhận vai diễn "Tiểu Long Nữ" trong tác phẩm "Thần điêu đại hiệp" phiên bản mới nhất, nữ diễn viên đã có bước chuyển mình ngoạn mục về phong cách. Thời gian gần đây, thay vì những hình ảnh sexy, gợi cảm như trước, Từ Đông Đông khiến nhiều người hâm mộ ngạc nhiên khi thường xuyên đăng ảnh trong trang phục nữ tính, ngọt ngào.

Doãn Tử Duy sinh năm 1975 tại Hong Kong. Anh khởi nghiệp từ năm 1998, được biết đến qua các phim như Câu chuyện cảnh sát 2004, Tinh Võ Trần Chân, Đoạt mệnh kim.

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