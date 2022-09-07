Tiết lộ cảnh Triệu Lệ Dĩnh thẳng tay 'vả mặt' Lâm Canh Tân, dân tình nôn nao mau tới ngày phát sóng

Sao quốc tế 07/09/2022 19:30

Mới đây, hình ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Dự án cổ trang "Dữ phượng hành" từ khi khai máy đã nhận được sự quan tâm của công chúng bởi vì đây là lần thứ hai Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân tái hợp sau bom tấn truyền hình "Sở Kiều truyện". Bên cạnh đó, những tạo hình, dàn diễn viên, độ hợp vai của nghệ sĩ đều được đưa tin sát sao.

Mới đây, những hình ảnh từ phim trường cho thấy trong một cảnh quay Triệu Lệ Dĩnh sửa lại tóc cho Lâm Canh Tân. Tuy nhiên, ngay sau đó nữ diễn viên "vả mặt" bạn diễn khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thích thú.

Tiết lộ cảnh Triệu Lệ Dĩnh thẳng tay 'vả mặt' Lâm Canh Tân, dân tình nôn nao mau tới ngày phát sóng - Ảnh 1Tiết lộ cảnh Triệu Lệ Dĩnh thẳng tay 'vả mặt' Lâm Canh Tân, dân tình nôn nao mau tới ngày phát sóng - Ảnh 2

Nguyên tác Dữ phượng hành do nhà văn Cửu Lộ Phi Hương chấp bút, nằm trong top 5 truyện tiên hiệp kỳ ảo "kinh điển" cùng Tam sinh tam thế, Hương mật tựa khói sương và Hoa Thiên Cốt. Ba dự án trước đó chuyển thể thành công. Dữ phượng hành cũng có kinh phí đầu tư cao.

Trong Dữ phượng hành (nguyên tác Bổn vương ở đây), Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly được mệnh danh là Bích Thương Vương, tướng quân ma giới, nổi danh với vũ khí là cây ngân thương. Do không muốn kết hôn với tôn nhi thứ 33 của Đế quân là Phất Dung Quân, một kẻ nổi tiếng háo sắc, lăng nhăng, Thẩm Ly trốn xuống nhân gian. Tại đây, cô gặp Thần quân từ thời thượng cổ Hành Chỉ, do nam diễn viên Lâm Canh Tân đảm nhiệm.

Tiết lộ cảnh Triệu Lệ Dĩnh thẳng tay 'vả mặt' Lâm Canh Tân, dân tình nôn nao mau tới ngày phát sóng - Ảnh 3

Ngoài ra, sự kết hợp của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến một bộ phận không nhỏ khán giả mong chờ. Bên cạnh đó, một số tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong vai Thẩm Ly bị tiết lộ cũng nhận được tán thưởng của khán giả. Nhiều người khen ngợi nữ diễn viên có tạo hình thoát tục, vẻ đẹp trang nhã, tạo thiện cảm, xứng đáng là mỹ nhân cổ trang.

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tát một cú như trời giáng vào mặt Lâm Canh Tân khiến fan một phen hú hồn?

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tát một cú như trời giáng vào mặt Lâm Canh Tân khiến fan một phen hú hồn?

Trên mạng đã xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh Triệu Lệ Dĩnh tát vào mặt Lâm Canh Tân trên phim trường Dữ Phượng Hành. Cú tát này mạnh đến nỗi nam diễn viên phải nghiêng cả người theo.

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