Thực hư chuyện diễn viên Ngô Lỗi 'tham tiền bỏ học'

Sao quốc tế 22/07/2022 11:25

Việc Ngô Lỗi mải mê theo đuổi nghệ thuật mà tốt nghiệp trễ khiến cho nam diễn viên nhận về nhiều chỉ trích.

Mới đây, bức ảnh tốt nghiệp của Học viên Biểu diễn Điện ảnh và Truyền hình thuộc Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2022 đã được đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, netizen cũng nhanh chóng phát hiện ra một điểm bất thường rằng, "em trai quốc dân" xứ Trung Ngô Lỗi không hề có mặt.

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Ngô lỗi không có trong ảnh tốt nghiệp khóa năm nay - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, Ngô Lỗi là nam thần thuộc top những sao nam được yêu thích nhất làng giải trí Hoa ngữ vì vừa tài năng, điển trai, lại có đời tư vô cùng trong sạch. 2 năm trở lại đây, anh chàng liên tục xuất hiện trong các dự án khủng như Trường Ca Hành, Tinh Hán Xán Lạn, Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió... Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng Ngô Lỗi vì mải mê đóng phim mà đã bỏ bê việc học.

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Nhiều ý kiến cho rằng Ngô Lỗi vì mải mê đóng phim mà đã bỏ bê việc học - Ảnh: Internet

Thông qua bức ảnh, có thể thấy những người bạn cùng lớp của Ngô Lỗi như Tống Tổ Nhi, Tần Ngưu Chính Uy đều tốt nghiệp đúng hạn mặc dù cũng tham gia hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Chỉ riêng có một mình nam diễn viên họ Ngô là phải tạm dừng việc học.

Tại làng giải trí Trung Quốc, việc học tập của các ngôi sao luôn được quan tâm, nhiều người cho rằng những người nổi tiếng nên trau dồi học vấn thay vì chỉ mải mê kiếm tiền. Vì vậy, từ khóa "Ngô Lỗi ngừng học" hiện đã đứng đầu Weibo Hotsearch trong nhiều giờ với loạt bình luận tiêu cực.

Thực hư chuyện diễn viên Ngô Lỗi 'tham tiền bỏ học' - Ảnh 3
Ngô Lỗi đã xin phép thực tập bên ngoài và nhận được sự đồng ý từ nhà trường - Ảnh: Internet

Theo Sina, sau khi liên lạc được với phòng làm việc của Ngô Lỗi, phía nam diễn viên đã trả lời: "Ngô Lỗi trong thời gian học tập tại trường đã xin phép thực tập bên ngoài và nhận được sự đồng ý. Vì vậy, cậu ấy đã không tốt nghiệp năm nay. Ngô Lỗi sẽ sớm trở lại trường và hoàn thành các nội dung học tập có liên quan theo yêu cầu".

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