Thoát vai Trình Thiếu Thương trong 'Tinh Hán Xán Lạn', Triệu Lộ Tư 'đãi ngộ' fan bằng loạt ảnh đẹp mê tít

Triệu Lộ Tư đã chia sẻ loạt ảnh khiến người hâm mộ xuýt xoa với nhan sắc ngày càng lên hương của cô nàng.

Mới đây, phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đã tung ra loạt ảnh làm người hâm mộ xuýt xoa với nhan sắc ngày càng lên hương của cô nàng. Trong bộ ảnh, nữ diễn viên đã mặc một chiếc váy dài màu trắng, thuần khiết và xinh đẹp. Với thần thái và nhan sắc cực đỉnh, ngôi sao trẻ đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc qua mỗi bức ảnh.

Ngay sau khi đạt thành tích cực bùng nổ với “Tinh Hà Xán Lạn”, Triệu Lộ Tư ngay lập tức bắt tay vào dự án mới, diễn chính cùng với Trần Triết Viễn trong bộ phim ngôn tình học được “Vụng trộm không thể giấu”.

“Vụng trộm không thể giấu” đã khai máy vào giữa tháng 8, dự tính quay trong 3 tháng. Không chỉ người hâm mộ của dàn diễn viên trong phim mong chờ bộ phim này, mà người hâm mộ của truyện nguyên tác cũng rất hào hứng. Vụng trộm không thể giấu là câu chuyện tình nhiều ngọt ngào nhưng cũng không thiếu tình tiết "ngược", của hai nhân vật Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa. Hai người phải lòng nhau từ thời cấp 2, nhưng buộc phải chia xa ở những năm tháng đại học. Sau này khi trưởng thành, Tang Trĩ là người chủ động đến bên Đoàn Gia Hứa, quyết tâm chăm sóc bảo vệ anh và thể hiện tình yêu giấu kín bấy lâu nay.

Triệu Lộ Tư được biên kịch nổi tiếng - Vu Chính khen ngợi hết lời, netizen ngầm phản đối điều này Việc Vu Chính bất ngờ khen ngợi Triệu Lộ Tư khiến nhiều người tỏ ra không đồng tình dù không phủ nhận những sự nỗ lực vừa qua của nữ diễn viên.

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