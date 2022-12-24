Mới đây, bộ phim truyền hình mới Thiếu Niên Ca Hành vừa phát hành poster mới xác nhận chính thức lên sóng kể từ ngày 26/12, được chiếu độc quyền trên Youku. Phim có sự tham gia của các diễn viên gồm Lý Hoành Nghị , Lưu Học Nghĩa, Lâm Bác Dương, Ngao Thụy Bằng ,...

Vô Tâm là một trong 3 nam chính của Thiếu Niên Ca Hành, bề ngoài là một hoà thượng trẻ tuổi, đệ tử của Thiếu Lâm, dung mạo khả ái, giữa trán có vết chu sa, võ nghệ cao cường, tuy miệng luôn giữ một nụ cười bí hiểm.

Trước đó, trong thời gian ghi hình cho bộ phim, Lưu Học Nghĩa từng gây ấn tượng với tạo hình nhân vật Vô Tâm, khán giả cho rằng, không ngờ đầu trọc mà nam diễn viên vẫn có thể đẹp trai lai láng đến thế.

Trong các bức ảnh hậu trường mà đoàn làm phim đăng tải, Lưu Học Nghĩa mặc một bộ đồ màu trắng, tóc được cạo gọn. Vì không có tóc nên toàn bộ các đường nét trên khuôn mặt của Lưu Học Nghĩa đều đặc biệt nổi bật. Lưu Học Nghĩa sở hữu đôi mắt to, và sáng trông vô cùng sức sống, với sống mũi cao và nụ cười rất nhân hậu rất hợp với dáng vẻ của một nhà sư hiền lành.

Có ý kiến cho rằng, Lưu Học Nghĩa là diễn viên vừa có ngoại hình vừa có thực lực, có thể cân được cả vai phản diện lẫn chính diện. Nên lần nhập vai “tà tăng” (người đi tu nhưng vẫn nuôi dã tâm) này sẽ không làm khó được Lưu Học Nghĩa. Bên cạnh đó, nhân vật Tiêu Sắt do nam diễn viên vô cùng điển trai Lý Hoành Nghị thủ vai cũng rất được chú ý. Lý Hoành Nghị được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất.

Thiếu Niên Ca Hành có nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Lôi Vô Kiệt, vị đệ tử của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia vô cùng yêu thích võ thuật. Lớn lên trong một gia đình khá giả, vì vậy Lôi Vô Kiệt sống một đời tự do tự tại, không phải lo thế sự nhân gian, đắm mình vào thú vui cùng niềm đam mê khám phá võ lâm.

Trong một lần trên đường đến Tuyết Nguyệt Thành, Lôi Vô Kiệt vô tình gặp được cao thủ võ lâm ẩn mình Tiêu Sắc, từ đó hai người vướng phải những ân oán giang hồ, rồi lại kết giao, bảo vệ chính nghĩa.