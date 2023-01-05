'Thiếu Niên Ca Hành' xác lập thành tích đầu năm: Bộ đầu tiên phá mốc 10000 điểm nhiệt độ trên Youku trong năm 2023

Sao quốc tế 05/01/2023 15:56

Người hâm mộ không khỏi vui mừng và dành nhiều lời khen cho dàn cast cũng như đoàn làm phim Thiếu Niên Ca Hành khi phá mốc 10000 đơn vị nhiệt độ trên nền tảng phát sóng.

Thiếu Niên Ca Hành là bộ phim cổ trang do Lưu Học Nghĩa, Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng đóng chính được đông đảo khán giả yêu thích trong thời gian gần đây. Tuy không có được dàn diễn viên nổi tiếng có độ thu hút lớn, nhưng bù lại bộ phim gây ấn tượng bởi hình ảnh kỹ xảo bắt mắt, cảnh võ thuật mãn nhãn và cách xây dựng nhân vật thú vị.

'Thiếu Niên Ca Hành' xác lập thành tích đầu năm: Bộ đầu tiên phá mốc 10000 điểm nhiệt độ trên Youku trong năm 2023 - Ảnh 1

Mới đây, Thiếu Niên Ca Hành đã "mở bát" lập thành tích khủng trên nền tảng phát sóng. Theo đó, bộ phim đã phá mốc 10000 đơn vị nhiệt độ trên nền tảng Youku. Đây cũng là bộ phim đầu tiên vượt 10000 trong năm 2023 trên nền tảng này, quả thực đây là thành tích đáng tự hào dành cho các diễn viên và đoàn làm phim Thiếu Niên Ca Hành. 

'Thiếu Niên Ca Hành' xác lập thành tích đầu năm: Bộ đầu tiên phá mốc 10000 điểm nhiệt độ trên Youku trong năm 2023 - Ảnh 2

Khi lên sóng, Thiếu Niên Ca Hành đã nhận được nhiều đánh giá tích cực của khán giả và truyền thông. Trong đó, yếu tố đầu tiên là nhà sản xuất tôn trọng nguyên tác, giữ lại những nét đặc sắc về tính cách của các nhân vật hay cốt truyện.

'Thiếu Niên Ca Hành' xác lập thành tích đầu năm: Bộ đầu tiên phá mốc 10000 điểm nhiệt độ trên Youku trong năm 2023 - Ảnh 3

'Thiếu Niên Ca Hành' xác lập thành tích đầu năm: Bộ đầu tiên phá mốc 10000 điểm nhiệt độ trên Youku trong năm 2023 - Ảnh 4

'Thiếu Niên Ca Hành' xác lập thành tích đầu năm: Bộ đầu tiên phá mốc 10000 điểm nhiệt độ trên Youku trong năm 2023 - Ảnh 5

Bên cạnh đó, các cảnh chiến đấu diễn ra liên tục, được thể hiện sống động, đẹp mắt, mãn nhãn. Bộ phim được đánh giá cao trong các phân cảnh võ thuật khi không quay qua loa, cắt góc mà mỗi đòn đánh đều được thiết kế rõ ràng, có sức lực.

'Thiếu Niên Ca Hành' xác lập thành tích đầu năm: Bộ đầu tiên phá mốc 10000 điểm nhiệt độ trên Youku trong năm 2023 - Ảnh 6

'Thiếu Niên Ca Hành' xác lập thành tích đầu năm: Bộ đầu tiên phá mốc 10000 điểm nhiệt độ trên Youku trong năm 2023 - Ảnh 7

Ngoài ra, Thiếu niên ca hành còn có các phân đoạn hài hước, tạo sức hút cho nhân vật và đem lại tính giải trí cao cho phim.

'Thiếu Niên Ca Hành' xác lập thành tích đầu năm: Bộ đầu tiên phá mốc 10000 điểm nhiệt độ trên Youku trong năm 2023 - Ảnh 8

'Thiếu Niên Ca Hành' xác lập thành tích đầu năm: Bộ đầu tiên phá mốc 10000 điểm nhiệt độ trên Youku trong năm 2023 - Ảnh 9

Thiếu Niên Ca Hành chuyển thể từ phim hoạt hình cùng tên, thuộc thể loại phim cổ trang, võ hiệp, huyền huyễn và dàn diễn viên của bản live-action được lựa chọn giống bản hoạt hình đến 80-90%.

'Thiếu Niên Ca Hành' xác lập thành tích đầu năm: Bộ đầu tiên phá mốc 10000 điểm nhiệt độ trên Youku trong năm 2023 - Ảnh 10

Nội dung Thiếu Niên Ca Hành xoay quanh chuyến du ngoạn giang hồ của ba nhân vật là hoàng tử Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà), nhà sư Vô Tâm (tên khác Diệp An Thế) và chàng thiếu niên anh hùng giỏi võ công nhưng tính cách ngây ngô Lôi Vô Kiệt.

Khi bắt đầu hành trình, Tiêu Sắt luôn canh cánh nỗi buồn vì bị phế hết võ công, phải sống ẩn dật. Tiêu Sắt đang làm chủ một khách sạn nhưng thực tế lại không có tiền.

Vô Tâm là 1 nhà sư mang trong mình nhiều tâm sự. Anh chàng muốn đi trả thù nhưng lại không có tiền. Lúc này, Vô Tâm đành kéo theo Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cùng hành tẩu giang hồ với mình. Trong suy nghĩ của Vô Tâm thì 2 người bạn rất giàu có và đáng được tin tưởng. Tuy nhiên, càng đi cùng nhau thì Vô Tâm - Tiêu Sắt - Lôi Vô Kiệt càng vướng vào những câu chuyện dở khóc dở cười.

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