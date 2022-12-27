Chỉ vừa lên sóng, Thiếu Niên Ca Hành đã được ủng hộ nồng nhiệt, mãn nhãn cả phần nhìn lẫn phần nghe

Thiếu Niên Ca Hành là bộ phim với sự tham gia đóng chính của dàn cast có nhan sắc "đỉnh cao" như Lý Hoành Nghị , Lưu Học Nghĩa , Ngao Thụy Bằng ... vừa được lên sóng vào ngày 26/12. Dù chỉ vừa chiếu 5 tập đầu tiên nhưng nhiều khán giả cho rằng, Thiếu Niên Ca Hành xứng đáng là bộ phim đặc sắc và mãn nhãn cho người xem.

Một điểm cộng lớn là về phần tạo hình, mỗi nhân vật được đầu tư trang phục đẹp mắt, chỉn chu tương ứng với thiết lập được mô tả trong tiểu thuyết, làm thỏa mãn phần "nhìn" của khán giả. Các "thiếu niên anh hùng" người cần khí chất vương giả có vương giả, người cần tiêu sái có tiêu sái, dù cầu kỳ hay đơn giản đều khiến người xem không khỏi xuýt xoa.

Trước hết, đa số khán giả đều để lại bình luận khen ngợi nội dung Thiếu Niên Ca Hành nhờ diễn biến cốt truyện khá thu hút và mạch phim nhanh, xem không bị chán.

Đặc biệt, hình tượng nhân vật từ Tiêu Sắt (Lý Hoành Nghị), Lôi Vô Kiệt (Ngao Thụy Bằng), Vô Tâm (Lưu Học Nghĩa) cho đến Đường Liên (Lý Hân Trạch), Minh Hầu, Cơ Tuyết,... gần như tương đối sát với nguyên tác, nếu không nói như bước ra từ chính tiểu thuyết.

Thiếu Niên Ca Hành bản hoạt hình.

Những khung cảnh đối đầu giữa các cao thủ võ lâm được dựng lên một cách gay cấn, sắp xếp bố cục hợp lý. Kỹ xảo hình ảnh của phim cũng được không ít mọt phim công nhận và tấm tắc khen ngợi.

Không chỉ diễn viên giống mà góc quay của bản hoạt hình và phim truyền hình cũng giống nhau.

Cùng với đó là âm thanh hùng hồn, tràn ngập tinh thần nhiệt huyết đã giúp cho những phân cảnh đánh đấm càng thêm kịch tính, đưa người xem hòa nhập vào câu chuyện của họ một cách nhanh chóng và say sưa.

Dù vậy, Thiếu Niên Ca Hành vẫn vướng một số nhược điểm như lạm dụng kỹ xảo không cần thiết dẫn đến một số cảnh còn kém chân thực, ảnh hưởng một phần đến cảm nhận của người xem. Thêm vào đó, Nam chính Tiêu Sắt do Lý Hoành Nghị đóng chính bị chê cả diễn xuất lẫn phần lồng tiếng cho nhân vật còn nhiều chỗ không khớp với khẩu hình miệng. Diễn xuất ở các tập đầu của Lý Hoành Nghị cũng khá đơ, diễn lạnh lùng nhưng khán giả lại nhận xét giống như vô cảm.

Thiếu Niên Ca Hành là dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Châu Mộc Nam. Nội dung kể về thiếu niên Lôi Vô Kiệt (Ngao Thụy Bằng) “chân ướt chân ráo” vừa bước vào chốn giang hồ. Y tình cờ quen biết hoàng tử ẩn dật Tiêu Sắt (Lý Hoành Nghị) và từ đó, hai người đồng hành xông pha giang hồ, bị cuốn vào triều đình phân tranh, hỗ trợ lẫn nhau trong vô vàn âm mưu hiểm kế, sau cùng vang danh thiên hạ.

Bốn vị thiếu niên hiệp khách Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên và Vô Tâm mang thân thế ly kì cùng tướng mạo anh khí, tiêu sái kết giao. Những con người xa lạ nhưng mang duyên phận không thể tách rời, cũng không thể trốn tránh được số mệnh để rồi cùng nhau không ngừng trưởng thành và đối đầu với mọi thử thách.