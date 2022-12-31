Vừa lên sóng cách đây vài ngày, Thiếu Niên Ca Hành là phim cổ trang võ hiệp do Lý Hoành Nghị , Lưu Học Nghĩa , Ngao Thụy Bằng đóng chính. Chuyển thể từ hoạt hình, Thiếu Niên Ca Hành sát bản gốc đến mức tưởng cosplay bản hoạt hình. Bộ phim đầu tư hình ảnh đẹp, kỹ xảo, âm nhạc đỉnh thu hút sự chú ý của khán giả.

Đóng vai nhà sư Vô tâm, nam diễn viên Lưu Học Nghĩa nổi lên như một hiện tượng. Sau khi tạo hình của Lưu Học Nghĩa được công bố, khán giả và đặc biệt là fan hâm mộ của nam diễn viên đã không thể nào che giấu được sự phấn khích cùng trầm trồ, cảm thán. Dù "không có tóc", khoác trên mình bộ y phục của một vị đại sư nhưng cũng không thể nào làm giảm bớt đi nhan sắc "chất lượng cao" của anh.

Tuy nhận nhiều phản hồi tích cực song Lưu Học Nghĩa cũng đối mặt với không ít lời chê bai cho rằng anh chàng sử dụng photoshop quá đà.

Cụ thể, với loạt ảnh quảng bá, tuyên truyền có tạo hình của Lưu Ngọc Nghĩa, đoàn phim mạnh tay cà da, làm sáng khuôn mặt, rồi sau đó còn thêm son môi đỏ hồng cho tươi tắn. Đến lúc xem phim, khán giả phát hiện Lưu Học Nghĩa không lung linh như trên hình.

Dẫu vậy, đông đảo fan của Lưu Học Nghĩa vẫn bảo vệ nam diễn viên hết mực. Nhiều người cho rằng hình ảnh Lưu Học Nghĩa kém sắc chỉ là do góc chụp, ánh sáng không tốt. Thêm nữa, nam diễn viên hơi gầy, khi cười và nói chuyện dễ lộ nếp nhăn. Tuy nhiên, nếp nhăn này vẫn ở trong mức kiểm soát được, không có gì phải rầm rộ chê bai như hiện tại.

Hơn nữa, ngoài phần visual gây nhiều chú ý, Lưu Học Nghĩa cũng rất ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên, vừa đủ nhập vai vừa đủ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Trong tiểu thuyết, nhân vật Vô Tâm của Lưu Học Nghĩa có tên thật là Diệp An Thế, là con trai của giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi. Năm lên 5 tuổi, phụ thân đánh chiếm Bắc Ly thất bại rồi chết thảm. Diệp An Thế không nơi nương tựa, được Vong Ưu đại sư thu nhận và nuôi dưỡng nên người trở thành đại đệ tử với Pháp danh Vô Tâm. Giờ đây, Vô Tâm đã được bồi dưỡng thành một anh tài võ công cái thế, tướng mạo tuấn mỹ, nhan sắc được mô tả thậm chí đẹp hơn cả nữ tử. Y là một người vô cùng điềm tĩnh, trông muôn phần khó đoán và khiến người khác cảm thấy hết sức bí ẩn.

Nội dung Thiếu Niên Ca Hành xoay quanh chuyến du ngoạn giang hồ của ba nhân vật là hoàng tử Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà), nhà sư Vô Tâm (tên khác Diệp An Thế) và chàng thiếu niên anh hùng giỏi võ công nhưng tính cách ngây ngô Lôi Vô Kiệt.

Họ đều có câu chuyện của riêng mình, trong đó, Tiêu Sắt hiện tại bị phế hết võ công, phải sống ẩn dật, làm ông chủ khách sạn nhưng thực tế không có tiền. Vô Tâm muốn đi trả thù song cũng không có gia sản. Vì vậy, Vô Tâm muốn lôi kéo Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cùng mình hành tẩu giang hồ, vì ngỡ rằng cả hai là người giàu có. Câu chuyện hài hước về ba con người với tính cách khác biệt đã thu hút hàng triệu khán giả.