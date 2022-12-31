Thiếu Niên Ca Hành: Nhan sắc Lưu Học Nghĩa lên phim khác hẳn poster do quá lạm dụng photoshop?

Sao quốc tế 31/12/2022 10:18

Với vai Vô Tâm trong phim Thiếu Niên Ca Hành, Lưu Học Nghĩa nhận về nhiều sự chú ý về nhan sắc.

Vừa lên sóng cách đây vài ngày, Thiếu Niên Ca Hành là phim cổ trang võ hiệp do Lý Hoành Nghị, Lưu Học Nghĩa, Ngao Thụy Bằng đóng chính. Chuyển thể từ hoạt hình, Thiếu Niên Ca Hành sát bản gốc đến mức tưởng cosplay bản hoạt hình. Bộ phim đầu tư hình ảnh đẹp, kỹ xảo, âm nhạc đỉnh thu hút sự chú ý của khán giả. 

Thiếu Niên Ca Hành: Nhan sắc Lưu Học Nghĩa lên phim khác hẳn poster do quá lạm dụng photoshop? - Ảnh 1

Đóng vai nhà sư Vô tâm, nam diễn viên Lưu Học Nghĩa nổi lên như một hiện tượng. Sau khi tạo hình của Lưu Học Nghĩa được công bố, khán giả và đặc biệt là fan hâm mộ của nam diễn viên đã không thể nào che giấu được sự phấn khích cùng trầm trồ, cảm thán. Dù "không có tóc", khoác trên mình bộ y phục của một vị đại sư nhưng cũng không thể nào làm giảm bớt đi nhan sắc "chất lượng cao" của anh.

Thiếu Niên Ca Hành: Nhan sắc Lưu Học Nghĩa lên phim khác hẳn poster do quá lạm dụng photoshop? - Ảnh 2

Thiếu Niên Ca Hành: Nhan sắc Lưu Học Nghĩa lên phim khác hẳn poster do quá lạm dụng photoshop? - Ảnh 3

Tuy nhận nhiều phản hồi tích cực song Lưu Học Nghĩa cũng đối mặt với không ít lời chê bai cho rằng anh chàng sử dụng photoshop quá đà.

Cụ thể, với loạt ảnh quảng bá, tuyên truyền có tạo hình của Lưu Ngọc Nghĩa, đoàn phim mạnh tay cà da, làm sáng khuôn mặt, rồi sau đó còn thêm son môi đỏ hồng cho tươi tắn. Đến lúc xem phim, khán giả phát hiện Lưu Học Nghĩa không lung linh như trên hình.

Thiếu Niên Ca Hành: Nhan sắc Lưu Học Nghĩa lên phim khác hẳn poster do quá lạm dụng photoshop? - Ảnh 4

Thiếu Niên Ca Hành: Nhan sắc Lưu Học Nghĩa lên phim khác hẳn poster do quá lạm dụng photoshop? - Ảnh 5

Thiếu Niên Ca Hành: Nhan sắc Lưu Học Nghĩa lên phim khác hẳn poster do quá lạm dụng photoshop? - Ảnh 6

Dẫu vậy, đông đảo fan của Lưu Học Nghĩa vẫn bảo vệ nam diễn viên hết mực. Nhiều người cho rằng hình ảnh Lưu Học Nghĩa kém sắc chỉ là do góc chụp, ánh sáng không tốt. Thêm nữa, nam diễn viên hơi gầy, khi cười và nói chuyện dễ lộ nếp nhăn. Tuy nhiên, nếp nhăn này vẫn ở trong mức kiểm soát được, không có gì phải rầm rộ chê bai như hiện tại.

Hơn nữa, ngoài phần visual gây nhiều chú ý, Lưu Học Nghĩa cũng rất ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên, vừa đủ nhập vai vừa đủ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Thiếu Niên Ca Hành: Nhan sắc Lưu Học Nghĩa lên phim khác hẳn poster do quá lạm dụng photoshop? - Ảnh 7

Trong tiểu thuyết, nhân vật Vô Tâm của Lưu Học Nghĩa có tên thật là Diệp An Thế, là con trai của giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi. Năm lên 5 tuổi, phụ thân đánh chiếm Bắc Ly thất bại rồi chết thảm. Diệp An Thế không nơi nương tựa, được Vong Ưu đại sư thu nhận và nuôi dưỡng nên người trở thành đại đệ tử với Pháp danh Vô Tâm. Giờ đây, Vô Tâm đã được bồi dưỡng thành một anh tài võ công cái thế, tướng mạo tuấn mỹ, nhan sắc được mô tả thậm chí đẹp hơn cả nữ tử. Y là một người vô cùng điềm tĩnh, trông muôn phần khó đoán và khiến người khác cảm thấy hết sức bí ẩn.

Thiếu Niên Ca Hành: Nhan sắc Lưu Học Nghĩa lên phim khác hẳn poster do quá lạm dụng photoshop? - Ảnh 8

Nội dung Thiếu Niên Ca Hành xoay quanh chuyến du ngoạn giang hồ của ba nhân vật là hoàng tử Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà), nhà sư Vô Tâm (tên khác Diệp An Thế) và chàng thiếu niên anh hùng giỏi võ công nhưng tính cách ngây ngô Lôi Vô Kiệt.

Họ đều có câu chuyện của riêng mình, trong đó, Tiêu Sắt hiện tại bị phế hết võ công, phải sống ẩn dật, làm ông chủ khách sạn nhưng thực tế không có tiền. Vô Tâm muốn đi trả thù song cũng không có gia sản. Vì vậy, Vô Tâm muốn lôi kéo Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cùng mình hành tẩu giang hồ, vì ngỡ rằng cả hai là người giàu có. Câu chuyện hài hước về ba con người với tính cách khác biệt đã thu hút hàng triệu khán giả.

Chỉ vừa lên sóng, Thiếu Niên Ca Hành đã được ủng hộ nồng nhiệt, mãn nhãn cả phần nhìn lẫn phần nghe

Chỉ vừa lên sóng, Thiếu Niên Ca Hành đã được ủng hộ nồng nhiệt, mãn nhãn cả phần nhìn lẫn phần nghe

Vừa lên sóng 5 tập phim đầu, Thiếu Niên Ca Hành của Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa đã nhận về vô số lời khen từ kịch bản, diễn viên cho đến kỹ xảo...

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Học Nghĩa Lý Hoành Nghị Ngao Thụy Bằng Thiếu Niên Ca Hành phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Chỉ vừa lên sóng, Thiếu Niên Ca Hành đã được ủng hộ nồng nhiệt, mãn nhãn cả phần nhìn lẫn phần nghe

Chỉ vừa lên sóng, Thiếu Niên Ca Hành đã được ủng hộ nồng nhiệt, mãn nhãn cả phần nhìn lẫn phần nghe

Màn 'đụng độ' bất ngờ của Lý Hoành Nghị trong Thiếu Niên Ca Hành với Vương Hạc Đệ và Thành Nghị khiến netizen bàn tán xôn xao

Màn 'đụng độ' bất ngờ của Lý Hoành Nghị trong Thiếu Niên Ca Hành với Vương Hạc Đệ và Thành Nghị khiến netizen bàn tán xôn xao

Thiếu Niên Ca Hành xác nhận ngày lên sóng: Fan nôn nóng gặp tạo hình thiếu tông chủ của Lưu Học Nghĩa

Thiếu Niên Ca Hành xác nhận ngày lên sóng: Fan nôn nóng gặp tạo hình thiếu tông chủ của Lưu Học Nghĩa

Thay thế Lưu Học Nghĩa, Trần Hiểu sẽ 'nên duyên' cùng Lưu Thi Thi trong phim mới?

Thay thế Lưu Học Nghĩa, Trần Hiểu sẽ 'nên duyên' cùng Lưu Thi Thi trong phim mới?

Dương Tử tiếp tục bị lộ bằng chứng hẹn hò lén lút với Lưu Học Nghĩa?

Dương Tử tiếp tục bị lộ bằng chứng hẹn hò lén lút với Lưu Học Nghĩa?

"Bản sao Triệu Lộ Tư" sánh đôi cùng Ngao Thụy Bằng trong “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' bản remake

"Bản sao Triệu Lộ Tư" sánh đôi cùng Ngao Thụy Bằng trong “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' bản remake

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 25 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng