'Thị đế' Lôi Giai Âm oanh tạc mùa phim Tết 2023

Không phải Ngô Kinh hay Lương Triều Vỹ, cái tên nắm giữ doanh thu mùa phim Tết 2023 của làng giải trí Hoa ngữ đã thuộc về tài tử Lôi Giai Âm.

Trang Sina đưa tin, tác phẩm Mãn Giang Hồng đã chính thức vượt mặt Thám Tử Phố Tàu 2, trở thành cái tên lọt vào top phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại của Trung Hoa. Bộ phim hiện tại đã cán mốc doanh thu 3,48 tỷ NDT (12,1 nghìn tỷ VNĐ).

Theo công bố của QQ, Lôi Giai Âm cũng là diễn viên có thành tích ấn tượng nhất trong mùa phim Tết 2023, vượt mặt cả những cái tên lớn như Ngô Kinh, Thẩm Đằng hay Lương Triều Vỹ,...

Ngoài Mãn Giang Hồng, Lôi Giai Âm còn đóng chính trong một tác phẩm điện ảnh khác được chiếu trong mùa Tết 2023 là Hoán Đổi Sinh Mệnh. Hoán Đổi Sinh Mệnh có doanh thu 329 triệu NDT (1,14 nghìn tỷ đồng).

Trong hai vai diễn của hai bộ phim, vai Tần Cối trong Mãn Giang Hồng của Lôi Giai Âm được đánh giá cao hơn cả. Trang QQ nhận xét rằng, nam diễn viên đã thành công tái hiện nhân vật lịch sử có hội tụ các tính cách như kiêu ngạo, mưu mô, xảo quyệt và đa nghi. Kỹ năng diễn xuất của anh được đánh giá còn lấn át cả tài tử Thẩm Đằng.

Lôi Giai Âm sinh năm 1983, là một diễn viên Trung Hoa theo trường phái thực lực. Anh nổi tiếng với vai diễn trong các bộ phim như Nửa đời trước của tôi, Võ lâm ngoại truyện, Hoàng kim đại kiếp án, Phía trên vách đá. Vào lễ trao giải Kim Ưng thứ 31 được tổ chức vào tháng 11/2022, anh đã được xướng tên ở hạng mục Thị đế với bộ phim Nhân Thế Gian (A Lifelong Journey).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thi-e-loi-giai-am-oanh-tac-mua-phim-tet-2023-552341.html