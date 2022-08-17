Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai vẫn phải 'gánh còng lưng' vì điều này

Trầm Vụn Hương Phai với sự tham gia của Dương Tử và Thành Nghị hiện đang là một trong những tựa phim làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Trầm Vụn Hương Phai với sự tham gia của Dương Tử và Thành Nghị hiện đang là một trong những tựa phim làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Mặc dù được quảng bá với mức đầu tư khủng nhưng dường như tác phẩm không được đánh giá cao về mặt hình ảnh và đặc biệt là mặt kỹ xảo.

Tuy nhiên, trong vài tập phát sóng mới đây, nhiều khán giả cho rằng, trong giai đoạn sau khi Ứng Uyên Đế Quân (Thành Nghị) và Nhan Đàm (Dương Tử) xuống trần gian, phần kỹ xảo của phim đã có sự hoàn chỉnh và đẹp mắt hơn trước rất nhiều. Vậy nên, không ít người cho rằng mặc dù kỹ xảo của phim đã đẹp mắt hơn giai đoạn trước nhưng Thành Nghị mới chính là yếu tố thu hút sự chú ý của khán giả trong những cảnh quay hành động này.

Bên cạnh đó, Thành Nghị được khen ngợi vì thể hiện những màn múa kiếm đẹp mắt và đầy cuốn hút. Người xem còn cho rằng Thành Nghị đã phải "gánh còng lưng" kỹ xảo của cả bộ phim.

Trong Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử vào vai Nham Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu Nhan Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người.

Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên (Thành Nghị) thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm từ bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nham Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.

Diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị bất ngờ được netizen khen ngợi ăn đứt cặp đôi trong Thương Lan Quyết Có thể chưa bằng Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư nhưng Dương Tử và Thành Nghị rõ ràng vẫn là cặp đôi đáng gờm so với các dự án còn lại ra mắt cùng thời điểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nghi-trong-tram-vun-huong-phai-van-phai-ganh-cong-lung-vi-dieu-nay-492073.html