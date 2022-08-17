Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai vẫn phải 'gánh còng lưng' vì điều này

Sao quốc tế 17/08/2022 10:53

Trầm Vụn Hương Phai với sự tham gia của Dương Tử và Thành Nghị hiện đang là một trong những tựa phim làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Trầm Vụn Hương Phai với sự tham gia của Dương TửThành Nghị hiện đang là một trong những tựa phim làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Mặc dù được quảng bá với mức đầu tư khủng nhưng dường như tác phẩm không được đánh giá cao về mặt hình ảnh và đặc biệt là mặt kỹ xảo. 

Tuy nhiên, trong vài tập phát sóng mới đây, nhiều khán giả cho rằng, trong giai đoạn sau khi Ứng Uyên Đế Quân (Thành Nghị) và Nhan Đàm (Dương Tử) xuống trần gian, phần kỹ xảo của phim đã có sự hoàn chỉnh và đẹp mắt hơn trước rất nhiều. Vậy nên, không ít người cho rằng mặc dù kỹ xảo của phim đã đẹp mắt hơn giai đoạn trước nhưng Thành Nghị mới chính là yếu tố thu hút sự chú ý của khán giả trong những cảnh quay hành động này.

Bên cạnh đó, Thành Nghị được khen ngợi vì thể hiện những màn múa kiếm đẹp mắt và đầy cuốn hút. Người xem còn cho rằng Thành Nghị đã phải "gánh còng lưng" kỹ xảo của cả bộ phim. 

Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai vẫn phải 'gánh còng lưng' vì điều này - Ảnh 1
Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai vẫn phải 'gánh còng lưng' vì điều này - Ảnh 2

Trong Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử vào vai Nham Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu Nhan Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người.

Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai vẫn phải 'gánh còng lưng' vì điều này - Ảnh 3

Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên (Thành Nghị) thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm từ bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nham Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.

Diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị bất ngờ được netizen khen ngợi ăn đứt cặp đôi trong Thương Lan Quyết

Diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị bất ngờ được netizen khen ngợi ăn đứt cặp đôi trong Thương Lan Quyết

Có thể chưa bằng Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư nhưng Dương Tử và Thành Nghị rõ ràng vẫn là cặp đôi đáng gờm so với các dự án còn lại ra mắt cùng thời điểm.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị Dương Tử sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao Trầm Vụn Hương Phai

TIN LIÊN QUAN

Diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị bất ngờ được netizen khen ngợi ăn đứt cặp đôi trong Thương Lan Quyết

Diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị bất ngờ được netizen khen ngợi ăn đứt cặp đôi trong Thương Lan Quyết

Dàn sao Hoa Ngữ khi diễn nhiều vai trong cùng một phim: Nhiệt Ba diễn 2 tính cách đối lập khá thành công, Thành Nghị đảm nhận 3 vai cùng lúc

Dàn sao Hoa Ngữ khi diễn nhiều vai trong cùng một phim: Nhiệt Ba diễn 2 tính cách đối lập khá thành công, Thành Nghị đảm nhận 3 vai cùng lúc

Trầm Vụn Hương Phai: Phim càng ngày càng flop, Dương Tử - Thành Nghị 'tái hợp' livestream quảng bá phim nhưng vô cùng gượng gạo

Trầm Vụn Hương Phai: Phim càng ngày càng flop, Dương Tử - Thành Nghị 'tái hợp' livestream quảng bá phim nhưng vô cùng gượng gạo

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bay cao trên bảng xếp hạng, Dương Tử và Thành Nghị ngậm ngùi hít khói

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bay cao trên bảng xếp hạng, Dương Tử và Thành Nghị ngậm ngùi hít khói

Dương Tử xuất sắc đứng đầu danh sách nghệ sĩ được yêu thích ngày Thất tịch, bất ngờ nhất mang tên Thành Nghị

Dương Tử xuất sắc đứng đầu danh sách nghệ sĩ được yêu thích ngày Thất tịch, bất ngờ nhất mang tên Thành Nghị

Fan bất ngờ phản đối Dương Tử kết hợp với Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai, lý do là vì đâu?

Fan bất ngờ phản đối Dương Tử kết hợp với Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai, lý do là vì đâu?

TIN MỚI NHẤT

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 1 giờ 7 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 32 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 13 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 23 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 51 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI