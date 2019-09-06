‘Thánh Cô’ Hứa Tình khoe dáng gợi cảm quyến rũ đến khó tin ở tuổi 50

Bộ ảnh mới nhất của nữ diễn viên Hứa Tình đang khiến cộng đồng mạng xứ Trung bấn loạn vì sắc vóc mặn mà, nóng bỏng.
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Nữ diễn viên Hứa Tình sinh năm 1969, cô được nhiều người biết đến qua vai diễn Thánh cô Nhậm Doanh Doanh trong phim “Tiếu ngạo giang hồ” (bản 2001). Trong làng giải trí xứ Trung, Hứa Tình là một trong những ngôi sao thường xuyên lọt top “mỹ nhân không tuổi”.
Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, vóc dáng hoàn hảo của “Thánh cô” Hứa Tình còn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, loạt ảnh tạp chí của nữ diễn viên đã khiến ai nấy đều phải ngẩn ngơ vì quá nóng bỏng. Dù đã chạm ngưỡng 50 nhưng vóc dáng của Hứa Tình vẫn vô cùng thon gọn cùng 3 vòng chuẩn đến từng milimet.
Những năm trở lại đây, Hứa Tình không mấy mặn mà với phim truyền hình. Thay vào đó, cô tập trung tham gia các dự án điện ảnh như “Lão pháo nhi”, “Đao bối tàng thân”... để thử sức với nhiều vai diễn khác nhau.
Ngoài đời, Hứa Tình là nữ diễn viên có lối sống khá khép kín và nói không với scandal. Ở tuổi 50, cô vẫn “lẻ bóng một mình” sau khi trải qua nhiều vấp ngã trong chuyện tình cảm. Hiện tại, Hứa Tình chỉ tập trung cho sự nghiệp phim ảnh.