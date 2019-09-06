‘Thánh Cô’ Hứa Tình khoe dáng gợi cảm quyến rũ đến khó tin ở tuổi 50

Nữ diễn viên Hứa Tình sinh năm 1969, cô được nhiều người biết đến qua vai diễn Thánh cô Nhậm Doanh Doanh trong phim “Tiếu ngạo giang hồ” (bản 2001). Trong làng giải trí xứ Trung, Hứa Tình là một trong những ngôi sao thường xuyên lọt top “mỹ nhân không tuổi”.

Cận cảnh nhan sắc của nữ diễn viên Hứa Tình - Ảnh: Internet

Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, vóc dáng hoàn hảo của “Thánh cô” Hứa Tình còn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, loạt ảnh tạp chí của nữ diễn viên đã khiến ai nấy đều phải ngẩn ngơ vì quá nóng bỏng. ​Dù đã chạm ngưỡng 50 nhưng vóc dáng của Hứa Tình vẫn vô cùng thon gọn cùng 3 vòng chuẩn đến từng milimet.