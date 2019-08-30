Sau sinh 1 tháng, ‘Triệu Mẫn’ An Dĩ Hiên khiến nhiều người bất ngờ khi khoe dáng thon gọn như thiếu nữ

Sao quốc tế 30/08/2019 17:28

Mới đây, hình ảnh trên Weibo của nữ diễn viên An Dĩ Hiên đang “gây sốt” cộng đồng mạng khi chỉ một tháng sau sinh, cô đã lấy lại được vóc dáng thon gọn khó tin.

Ngày 18/7, nữ diễn viên An Dĩ Hiên thành công hạ sinh con trai đầu lòng cho chồng đại gia Trần Vinh Luyện. Sau sinh, ông xã của nữ diễn viên đã mạnh tay chi hơn 7,7 triệu USD để mua 4 căn hộ cao cấp “thưởng nóng” cho nữ diễn viên.

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Quý tử nhà nữ diễn viên An Dĩ Hiên - Ảnh: Internet

Mới đây, trên Weibo cá nhân, An Dĩ Hiên đã đăng tải loạt ảnh khoe dáng thon gọn chỉ sau 1 tháng sinh con khiến nhiều người bất ngờ. Diện trang phục đơn giản nhưng nữ diễn viên vẫn vô cùng quyến rũ với số đo 3 vòng hoàn hảo.

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Vóc dáng hoàn hảo của An Dĩ Hiên sau sinh - Ảnh: Internet

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3 vòng nóng bỏng của nàng 'Triệu Mẫn' - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, những hình ảnh này nhanh chóng “gây sốt” cộng đồng mạng, netizen xứ Trung không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thân hình của nàng “Triệu Mẫn”. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cho rằng nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng kể từ sau khi kết hôn.

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Ở tuổi 39, An Dĩ Hiên được nhận xét vô cùng trẻ trung - Ảnh: Internet

Hiện tại, An Dĩ Hiên đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia. Được biết, Trần Vinh Luyện nổi tiếng là người yêu chiều vợ và biết cách chăm sóc gia đình.

An Dĩ Hiên là nữ diễn viên Đài Loan sinh năm 1980, cô được khán giả Việt Nam biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như Ỷ Thiên Đồ Long ký, Trạm kế tiếp, Tuyết sơn phi hồ, Độc cô thiên hạ, Tỏa thanh thu…

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Từ khóa:   An Dĩ Hiên

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