Thân hình nóng bỏng của nữ DJ SODA nổi tiếng nhất Hàn Quốc, chỉ giơ máy lên chụp là như ảnh tạp chí

Cô nàng DJ sinh năm 1984, với biệt danh là "phù thủy âm thanh" nổi tiếng của Hàn Quốc thường xuyên khoe thân hình nóng bỏng trên mạng xã hội.

Vào ngày 17/11 vừa qua, DJ SODA đã đăng lên trang Instagram cá nhân một bức ảnh kèm theo dòng trạng thái: "Xem lại hình cũ, du lịch hoài niệm".

DJ SODA khoe đường cong chữ S đầy quyến rũ Có thể thấy bởi vì dịch bệnh Covid-19 mà cô nàng không thể đi du lịch được, đành phải thông qua những bức ảnh cũ để xem cho "đỡ thèm".



Dù diện trang phục như thế nào, DJ SODA vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn Trong hình, DJ SODA hướng ánh nhìn về máy ảnh, vẻ xinh đẹp nổi bật trên nền hoàng hôn mờ ảo phía sau. Cô nàng diện một bộ trang phục tắm bằng da thuộc, thể hiện nét quyến rũ đầy tự tin. Bộ đồ bơi cô nàng DJ mặc là trang phục mỏng manh kết với nhau từ những sợi dây mảnh, lộ ra thân hình nóng bỏng vạn người mê.



Vẻ xinh đẹp vừa trong sáng vừa quyến rũ của cô nàng DJ sinh năm 1984 Có thể dễ dàng nhận thấy, ở cô nàng toát lên vẻ xinh đẹp vừa trong sáng vừa quyến rũ, đồng thời trở thành hình mẫu lý tưởng của hầu hết cánh mày râu. Trên Instagram của mình, DJ SODA cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường. Cô nàng DJ dù đã ngoài 30 nhưng vẫn trẻ trung đáng yêu như ngày nào DJ SODA tên thật là Hwang So Hee, sinh ngày 6/4/1994 tại Hàn Quốc. Cô nàng được biết đến rộng rãi với biệt danh "phù thủy âm thanh". Với sở trường là Funk và Hip Hop, Soda vinh dự xếp thứ 21 trong danh sách các DJ nổi tiếng trên thế giới. DJ SODA duyên dáng trong bộ váy ngắn đầy đáng yêu Cô còn được fan ưu ái gọi bằng biệt danh "cô gái cúp D", bởi thân hình đáng mơ ước như được khắc từ tượng đá. Thân hình đáng mơ ước của cô nàng Ngoài ra, gần đây DJ SODA cũng thu hút sự chú ý khi tiết lộ một đoạn video, khiến dân mạng đặt nghi vấn cô đang hẹn hò với nam Rapper Swings.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-hinh-nong-bong-cua-nu-dj-soda-noi-tieng-nhat-han-quoc-chi-gio-may-len-chup-la-nhu-anh-tap-chi-388117.html